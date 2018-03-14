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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Очередной инцидент на общественном транспорте произошел в Сызрани 9 марта. 30-летний водитель маршрутки вел свою машину по улице Октябрьской в направлении Смирницкой. В районе дома №48 шофер резко затормозил перед пешеходным переходом. Из-за этого упала пассажирка автобуса.

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Трамваи встали из-за обрыва проводов на проспекте Ленина в Самаре

В Самаре во вторник, 6 марта, из-за обрыва проводов на проспекте Ленина встали трамваи. Инцидент произошел у перекрестка с улицей Осипенко. По словам очевидцев, движение трамваев парализовано в обе стороны. Пассажиры вышли и идут пешком, передает 63.ru. На место 
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За 100 дней до ЧМ-2018 в Самаре устроят праздник

За 100 дней до ЧМ-2018 в Самаре устроят праздник

В Самаре во вторник, 6 марта (за 100 дней до ЧМ-2018), организуют спортивный праздник. Он начнется в 11 часов на стадионе «Локомотив». В числе участников –  самарский посол ЧМ-2018, олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев и футболист клуба «Крылья Советов» 
6 марта 2018, 10:16
Матч четвертьфинала Кубка Росси по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет 4 апреля в Самаре

Матч четвертьфинала Кубка Росси по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет 4 апреля в Самаре

Российский футбольный союз официально озвучил дату проведения матча ¼ финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Встреча состоится 4 апреля на стадионе «Металлург» в Самаре.

Напомним, футбольный поединок был должен состояться еще 28 февраля, однако этому помешала погода. Температура воздуха 

6 марта 2018, 08:43
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Очередное разбирательство по банкротству МП «Пассажиравтотранс» назначено в Самаре

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Болельщикам вернут деньги за билеты на февральский матч в Самаре

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2 марта 2018, 11:20
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