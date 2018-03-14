Во время проведения мундиаля в Самаре появятся 225 спортивных автобусов и 70 спортивных трамваев. Половина из них новые, часть перенаправят с малонагруженных маршрутов Самары и Тольятти. Все машины пометят буквой «С». Они будут курсировать по маршрутам: стадион - фанзона на площади Куйбышева, стадион - железнодорожный вокзал и стадион - аэропорт. Двигаться этот транспорт будет с минимальным количеством остановок. А вот обычные трамваи в дни проведения матчей (таких дней будет всего 6) по маршруту Красноармейская – Галактионовская - проспект Ленина, Ново-Садовая, Ташкентская, большую часть дня ходить не будут. После завершения мундиаля чиновники обещают вернуть всё на круги своя.
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Блогер 63ru рассуждает про "мундиальный коллапс", который вскоре накроет Самару. «Меня, например, реально настораживают планы руководства по ограничению движения в городе, - пишет автор. - Как показала недавняя практика, если город впадает в ступор из-за какого-то «паручасового» перекрытия одной …
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Обыграв «Тюмень», команда Андрея Тихонова «Крылья Советов» догнала в турнирной таблице «Оренбург», и продолжает битву за прямой выход в Премьер-лигу. Как уже сообщала «ТЕРРА», самарские футболисты, сражающиеся за возвращение в элиту отечественного футбола, из которой они вылетели в 2017 …
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5 марта 2018, 05:04
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Болельщикам вернут деньги за билеты на февральский матч в Самаре
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2 марта 2018, 11:20