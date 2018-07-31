1
20
50
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 30 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

В блогах: Что за колхоз с продажами билетов на матчи

В блогах: Что за колхоз с продажами билетов на матчи "КС"?

Алексей Башмаков через "Твиттер" обратился к руководителям области и самарских "Крыльев Советов", чтобы они навели порядок с продажами билетов на матчи клуба.

"Вы посмотрите, что творится. 200 человек стоят в очереди к одному компьютеру в "Вертикали" и "Парк-Хаусе". 
29 июля 2018, 11:36
«Крылья Советов» подписали контракт с нападающим Максимом Канунниковым

«Крылья Советов» подписали контракт с нападающим Максимом Канунниковым

В пятницу, 27 июля, в клубную заявку самарских «Крыльев Советов» был внесен Максим Канунников. 27-летний нападающий будет играть в составе команды до конца сезона 2018/2019. На поле футболист выйдет под номером 99, сообщили в клубе.

Напомним, что ранее он 
27 июля 2018, 04:09
В день игры «Крыльев Советов» и ЦСКА болельщиков будут перевозить на дополнительных трамваях

В день игры «Крыльев Советов» и ЦСКА болельщиков будут перевозить на дополнительных трамваях

В день матча между самарскими «Крыльями Советов» и московским ЦСКА до стадиона «Самара Арена» будут ездить трамваи. Напомним, что игра первого тура российской премьер-лиги состоится 31 июля, начало - в 20:00.

Трамваи будут курсировать от остановки «Барбошина поляна» до 
27 июля 2018, 01:30
«Крылья Советов» победили «Сызрань-2003» в контрольном матче

«Крылья Советов» победили «Сызрань-2003» в контрольном матче

В четверг, 26 июля, самарские «Крылья Советов» сыграли в заключительном контрольном матче межсезонья с командой «Сызрань-2003». Встреча проходила на стадионе «Металлург» и завершилась разгромом гостей со счетом 3:1. Голы со стороны «Крыльев» забили Максим Канунников, Денис Ткачук и Владимир Полуяхтов, 
26 июля 2018, 11:19
Набор заводил для трибун объявили самарские «Крылья Советов»

Набор заводил для трибун объявили самарские «Крылья Советов»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» ищет заводящих, которые организуют болельщиков на стадионе. Они будут закреплены перед каждым сектором.
 
"Во время ЧМ-2018 многие впервые видели, как ярко и громко болеют за своих колумбийцы, австралийцы, бразильцы и другие любители футбола. Неоспоримым является факт: 
26 июля 2018, 09:36
2,7 тыс. пациентов во время ЧМ-2018 оказали помощь самарские медики

2,7 тыс. пациентов во время ЧМ-2018 оказали помощь самарские медики

Во время чемпионата по футболу 2018 в Самаре 2700 жителей и гостей города получили медицинскую помощь. Более 90% пациентов врачи помогли на месте, в амбулаторных условиях, а остальных больных пришлось госпитализировать в соответствующие стационары. Эти цифры были озвучены в ходе 
25 июля 2018, 01:01
В блогах: Максимкам в Самаре – быть. В городе ждут мундиальных деток

В блогах: Максимкам в Самаре – быть. В городе ждут мундиальных деток

После ЧМ-2018 в Самаре может появиться на свет много малышей, мамы которых крутили любовь с иностранными болельщиками. Как написал в Фейсбуке блогер Вадим Афанасьев, "для многих-многих сотен самарских девушек поход на фан-фест или набережную в дни мундиального безумия завершался 
24 июля 2018, 04:07
Как использовать стадион «Самара Арена», решат через 1,5 месяца

Как использовать стадион «Самара Арена», решат через 1,5 месяца

В течение ближайших полутора месяцев чиновники окончательно решат, как в дальнейшем будет использоваться стадион «Самара Арена». За это время будет утверждена концепция применения наследия ЧМ-2018 в Самарской области. По словам главы региона Дмитрия Азарова, передача стадиона из федеральной в региональную 
23 июля 2018, 02:01
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх