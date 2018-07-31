|
В блогах: Что за колхоз с продажами билетов на матчи "КС"?
Алексей Башмаков через "Твиттер" обратился к руководителям области и самарских "Крыльев Советов", чтобы они навели порядок с продажами билетов на матчи клуба.
"Вы посмотрите, что творится. 200 человек стоят в очереди к одному компьютеру в "Вертикали" и "Парк-Хаусе". …
|
29 июля 2018, 11:36
|
«Крылья Советов» подписали контракт с нападающим Максимом Канунниковым
|
27 июля 2018, 04:09
|
В день игры «Крыльев Советов» и ЦСКА болельщиков будут перевозить на дополнительных трамваях
|
27 июля 2018, 01:30
|
«Крылья Советов» победили «Сызрань-2003» в контрольном матче
В четверг, 26 июля, самарские «Крылья Советов» сыграли в заключительном контрольном матче межсезонья с командой «Сызрань-2003». Встреча проходила на стадионе «Металлург» и завершилась разгромом гостей со счетом 3:1. Голы со стороны «Крыльев» забили Максим Канунников, Денис Ткачук и Владимир Полуяхтов, …
|
26 июля 2018, 11:19
|
Набор заводил для трибун объявили самарские «Крылья Советов»
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» ищет заводящих, которые организуют болельщиков на стадионе. Они будут закреплены перед каждым сектором.
|
26 июля 2018, 09:36
|
2,7 тыс. пациентов во время ЧМ-2018 оказали помощь самарские медики
|
25 июля 2018, 01:01
|
В блогах: Максимкам в Самаре – быть. В городе ждут мундиальных деток
После ЧМ-2018 в Самаре может появиться на свет много малышей, мамы которых крутили любовь с иностранными болельщиками. Как написал в Фейсбуке блогер Вадим Афанасьев, "для многих-многих сотен самарских девушек поход на фан-фест или набережную в дни мундиального безумия завершался …
|
24 июля 2018, 04:07
|
Как использовать стадион «Самара Арена», решат через 1,5 месяца
В течение ближайших полутора месяцев чиновники окончательно решат, как в дальнейшем будет использоваться стадион «Самара Арена». За это время будет утверждена концепция применения наследия ЧМ-2018 в Самарской области. По словам главы региона Дмитрия Азарова, передача стадиона из федеральной в региональную …
|
23 июля 2018, 02:01