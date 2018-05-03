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Материалы по теме:

До мирового уровня поднимут Загородный парк в Самаре

До мирового уровня поднимут Загородный парк в Самаре

В Самаре реконструируют Загородный парк. В среду, 2 мая, его посетил глава региона Дмитрий Азаров, проводивший инспекционный объезд маршрутов ЧМ-2018. Напомним, за преображение Загородного парка самарцы проголосовали 18 марта по проекту «Формирование комфортной городской среды». Работы начнутся в 2019 году, 
3 мая 2018, 09:15
Новый спорткомплекс появится на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной в Самаре

Новый спорткомплекс появится на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной в Самаре

На месте рынка, который располагался на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной, появится новый спортивный комплекс. Он получит название «РФЛ Арена» и будет состоять из двух ангаров, в которых оборудуют по два футбольных поля. Об этом сообщает департамент информационной политики 

3 мая 2018, 08:45
В блогах: «Забияка предрекла победу сборной Бельгии на ЧМ-2018»

В блогах: «Забияка предрекла победу сборной Бельгии на ЧМ-2018»

Паблик Самарского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» поведал, что коза Забияка предрекла победу сборной Бельгии на ЧМ-2018. Животное, ставшее официальным самарским «оракулом», выбрала миску с капустой, возле которой располагался флаг этой страны. Также, по прогнозу Забияки, Бельгия должна встретиться в 
27 апреля 2018, 07:35
Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» получил разрешение на ввод

Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» получил разрешение на ввод

В Самаре в пятницу, 27 апреля, получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона «Самара Арена», который летом этого года примет матчи ЧМ-2018, сообщает Министерство спорта РФ. После завершения ЧМ-2018 «Самара Арена» станет домашним стадионом местного футбольного клуба «Крылья Советов», указано 

27 апреля 2018, 03:20
У итальянского почтальона нашли более полутонны украденных писем

У итальянского почтальона нашли более полутонны украденных писем

У почтальона итальянского города Виченца обнаружили более полутонны недоставленной корреспонденции. Мужчина занимался тем, что последние 8 лет носил чужие письма к себе домой.

О странной любви почтальона к коллекционированию стало известно после того, как тревогу забили местные волонтеры. Они 
30 января 2018, 07:37
В Самаре клиент почты вместо заказанного в Сети телефона получил мыло

В Самаре клиент почты вместо заказанного в Сети телефона получил мыло

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника почтовой службы, который, по версии следствия, подменил содержимое посылки. В результате клиент почты вместе заказанного в Сети телефона получил мыло. Подозреваемому 30 лет. Его обвиняют в краже. Уголовное дело направлено в 

22 декабря 2017, 11:15
С получением посылок из зарубежных интернет-магазинов могут возникнуть проблемы

С получением посылок из зарубежных интернет-магазинов могут возникнуть проблемы

В России могут возникнуть проблемы с получением посылок из зарубежных интернет-магазинов. Федеральная таможенная служба с 7 декабря этого года по 1 июля следующего решила провести эксперимент по новому оформлению покупок. Таможню пройдут только те посылки, по которым предоставлен ИНН получателя 

7 декабря 2017, 11:20
Крупную партию сильнодействующих веществ изъяли на почте в Новокуйбышевске

Крупную партию сильнодействующих веществ изъяли на почте в Новокуйбышевске

Самарская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующих веществ. Посылка с препаратами общим весом более полкило изъята в почтовом отделении Новокуйбышевска.
 
«Дистанционно посредством переписки на веб-сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет неустановленное лицо приобрело в Республике Беларусь препараты, содержащие 

19 октября 2017, 07:08
С 2017 года в России почту начнут доставлять беспилотники

С 2017 года в России почту начнут доставлять беспилотники

Почтовые пересылки в России с 2017 года будут совершаться при помощи беспилотников, рассказывают российские информагентства. Стратегическое предприятие «Почта России» собирается получить дроны, которые станут перевозить посылки и корреспонденцию в отдаленные регионы.
Специальные беспилотники были испытаны еще летом этого года. Российская 

19 декабря 2016, 12:26
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