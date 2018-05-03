В Самаре во время ЧМ-2018 по футболу будут тщательно досматривать все посылки и бандероли. Сотрудников почты обяжут выявлять в них запрещенные вещества или предметы. Поэтому корреспонденцию перед отправкой нужно будет предъявлять в открытом виде. Кроме того, «Почта России» рекомендует клиентам отправлять посылки с описью вложения. Такие меры безопасности являются стандартной практикой во всем мире в период проведения крупных спортивных мероприятий, аргументирует в компании.
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До мирового уровня поднимут Загородный парк в Самаре
В Самаре реконструируют Загородный парк. В среду, 2 мая, его посетил глава региона Дмитрий Азаров, проводивший инспекционный объезд маршрутов ЧМ-2018. Напомним, за преображение Загородного парка самарцы проголосовали 18 марта по проекту «Формирование комфортной городской среды». Работы начнутся в 2019 году, …
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3 мая 2018, 09:15
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Новый спорткомплекс появится на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной в Самаре
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3 мая 2018, 08:45
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В блогах: «Забияка предрекла победу сборной Бельгии на ЧМ-2018»
Паблик Самарского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» поведал, что коза Забияка предрекла победу сборной Бельгии на ЧМ-2018. Животное, ставшее официальным самарским «оракулом», выбрала миску с капустой, возле которой располагался флаг этой страны. Также, по прогнозу Забияки, Бельгия должна встретиться в …
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27 апреля 2018, 07:35
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Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» получил разрешение на ввод
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27 апреля 2018, 03:20
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У итальянского почтальона нашли более полутонны украденных писем
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30 января 2018, 07:37
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В Самаре клиент почты вместо заказанного в Сети телефона получил мыло
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22 декабря 2017, 11:15
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С получением посылок из зарубежных интернет-магазинов могут возникнуть проблемы
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7 декабря 2017, 11:20
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Крупную партию сильнодействующих веществ изъяли на почте в Новокуйбышевске
Самарская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующих веществ. Посылка с препаратами общим весом более полкило изъята в почтовом отделении Новокуйбышевска.
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19 октября 2017, 07:08
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С 2017 года в России почту начнут доставлять беспилотники
Почтовые пересылки в России с 2017 года будут совершаться при помощи беспилотников, рассказывают российские информагентства. Стратегическое предприятие «Почта России» собирается получить дроны, которые станут перевозить посылки и корреспонденцию в отдаленные регионы.
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19 декабря 2016, 12:26