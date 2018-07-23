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В пятницу вечером в Самаре обещают грозы, град и ливни
В ближайшие 2 часа погода в Самарской области может кардинально измениться: региональное МЧС передает штормовое предупреждение. Сегодня вечером и ночью синоптики прогнозируют ливень, грозу, град, шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с. По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 20 июля, …
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20 июля 2018, 03:26
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Грозы, ливни и град ожидаются в Самарской области
В начале новой рабочей недели в Самарской области установится жаркая погода, местами с грозовыми дождями днем и вечером, сообщили в Приволжском УГМС.
В ночь на вторник, 17 июля, в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Будет дуть восточный …
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16 июля 2018, 01:36
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Срочно от МЧС: грозы с сильным ветром ожидаются в Самарской области
В ближайшие несколько часов погода в некоторых районах Самарской области может серьезно ухудшиться. Об этом предупреждает региональное управление МЧС. Специалисты информируют о сильной грозе, которая будет сопровождаться ветром с порывами 15-18 метров в секунду.
Чтобы не стать жертвой несчастного случая, жителей …
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13 июля 2018, 03:49
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Жару до +34 обещают в выходные в Самаре
По данным Гидрометцентра России во второй декаде июля средняя температура воздуха на территории страны будет выше обычной для этого времени года на три градуса по Цельсию.
На выходных синоптики Приволжского УГМС прогнозируют жару и в Самарской области. В …
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13 июля 2018, 01:16
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Зима близко: В Самарской области выпал первый снег
Сегодня, 21 октября, рано утром в Самарской области начались осадки в виде мокрого снега с дождем, как и прогнозировали синоптики. В этом году увидеть белые хлопья в числе первых посчастливилось жителям Тольятти, пишет 63.ru
Такая погода в предстоящие …
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21 октября 2017, 03:25
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В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
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21 июля 2015, 03:28
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В выходные в Самаре будут дожди
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17 июля 2015, 11:31
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В Самаре продолжается аномальная жара
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22 июня 2015, 10:45