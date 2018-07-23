Жару до +34 обещают в выходные в Самаре



На выходных синоптики Приволжского УГМС … По данным Гидрометцентра России во второй декаде июля средняя температура воздуха на территории страны будет выше обычной для этого времени года на три градуса по Цельсию.На выходных синоптики Приволжского УГМС прогнозируют жару и в Самарской области. В