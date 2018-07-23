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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

В пятницу вечером в Самаре обещают грозы, град и ливни

В пятницу вечером в Самаре обещают грозы, град и ливни

В ближайшие 2 часа погода в Самарской области может кардинально измениться: региональное МЧС передает штормовое предупреждение. Сегодня вечером и ночью синоптики прогнозируют ливень, грозу, град, шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с. По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 20 июля, 
20 июля 2018, 03:26
Грозы, ливни и град ожидаются в Самарской области

Грозы, ливни и град ожидаются в Самарской области

В начале новой рабочей недели в Самарской области установится жаркая погода, местами с грозовыми дождями днем и вечером, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на вторник, 17 июля, в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Будет дуть восточный 
16 июля 2018, 01:36
Срочно от МЧС: грозы с сильным ветром ожидаются в Самарской области

Срочно от МЧС: грозы с сильным ветром ожидаются в Самарской области

В ближайшие несколько часов погода в некоторых районах Самарской области может серьезно ухудшиться. Об этом предупреждает региональное управление МЧС. Специалисты информируют о сильной грозе, которая будет сопровождаться ветром с порывами 15-18 метров в секунду.

Чтобы не стать жертвой несчастного случая, жителей 

13 июля 2018, 03:49
Жару до +34 обещают в выходные в Самаре

Жару до +34 обещают в выходные в Самаре

По данным Гидрометцентра России во второй декаде июля средняя температура воздуха на территории страны будет выше обычной для этого времени года на три градуса по Цельсию.

На выходных синоптики Приволжского УГМС прогнозируют жару и в Самарской области. В 
13 июля 2018, 01:16
Зима близко: В Самарской области выпал первый снег

Зима близко: В Самарской области выпал первый снег

Сегодня, 21 октября, рано утром в Самарской области начались осадки в виде мокрого снега с дождем, как и прогнозировали синоптики. В этом году увидеть белые хлопья в числе первых посчастливилось жителям Тольятти, пишет 63.ru

Такая погода в предстоящие 
21 октября 2017, 03:25
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

На регион обрушилась гроза, которая сопровождается градом. Шквалистый ветер достигает 23 метров в секунду.

Такая погода продержится сегодня до позднего вечера, сообщают самарские синоптики. Циклон, сформированный над Атлантикой, пришел в область из Москвы и принес с собой значительное ухудшение 
21 июля 2015, 03:28
В выходные в Самаре будут дожди

В выходные в Самаре будут дожди

Начиная с сегодняшнего дня и в течение выходных в Самарской области возможны дожди и даже грозы, сообщают синоптики.
 
Несмотря на облачность, небо будет периодически проясняться, а дневная температура продержится на отметке около 20-25 градусов выше ноля. По ночам воздух будет холодным 
17 июля 2015, 11:31
В Самаре продолжается аномальная жара

В Самаре продолжается аномальная жара

Аномальная жара до 40 градусов по Цельсию продлится в Самаре до конца недели. Синоптики также прогнозируют кратковременные дожди, однако они вряд ли смогут надолго облегчить ситуацию. Высокие температуры могут провоцировать пожары, в связи с чем необходимо соблюдать осторожность.

Несмотря 
22 июня 2015, 10:45
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