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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Проезд по магистрали «Центральная» в Самаре будет платным?

Проезд по магистрали «Центральная» в Самаре будет платным?

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области выберет компанию, которая разработает транспортную модель по концессионному проекту "Строительство проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы Самары с реконструкцией участка автомагистрали "Центральная" Волжского района". Как сообщается на портале госзакупок, максимальная стоимость 

3 мая 2017, 11:17
В селе под Тольятти жгли мусор и уничтожили дома

В селе под Тольятти жгли мусор и уничтожили дома

Во вторник, 2 мая, в селе Федоровка под Тольятти произошел крупный пожар. По предварительным данным, от огня пострадало от четырех до шести домов. Появилось фото с места происшествия.

«Очаг возгорания находится в СНТ Астра. Предположительно, причиной пожара стало то, что люди 

2 мая 2017, 04:54
Детей эвакуировали: на Волге по пути в Самару сломался двигатель пассажирского судна

Детей эвакуировали: на Волге по пути в Самару сломался двигатель пассажирского судна

Скоростное судно «Восход» сломалось в первые дни работы в новом сезоне. Напомним, суда такого типа курсируют по Волге по маршруту Самара – Сызрань.

По сообщению «Маленькой Сызрани», в воскресенье, 30 апреля, возникли проблемы с мотором - предположительно, отказала система 
2 мая 2017, 09:48
Даже не тормозил: в Тольятти водитель «Лады» насмерть сбил женщину

Даже не тормозил: в Тольятти водитель «Лады» насмерть сбил женщину

В понедельник, 1 мая, в Автозаводском районе Тольятти в результате ДТП погиб пешеход. Автомобилист на «Ладе» насмерть сбил женщину на улице 40 лет Победы около дома №48. В сети появились фотографии с места ДТП. По словам очевидцев, женщина шла по 
2 мая 2017, 06:28
В микрорайонах на окраине Самары появятся очереди за водой

В микрорайонах на окраине Самары появятся очереди за водой

В среду, 3 мая, в нескольких микрорайонах Самары возможно отключение холодного водоснабжения. В поселках Мехзавод, Кирзавод, Озерный и Кряж запланированы работы на системах водоснабжения. На Мехзаводе воду могут отключить во втором квартале с 8 до 15 часов. В Кирзаводе, Озерном 
2 мая 2017, 06:02
В Тольятти посетителей гипермаркета эвакуировали из-за мешка с углем

В Тольятти посетителей гипермаркета эвакуировали из-за мешка с углем

Вчера, 30 апреля, вечером в один из гипермаркетов Тольятти были вызваны саперы и кинологи. В здании магазина на Южном шоссе был обнаружен подозрительный пакет.

Покупатели и сотрудники торгового объекта были эвакуированы из помещения. В результате выяснилось, что находка оказалась 
1 мая 2017, 08:44
В Тольятти на Революционной спалили 3 машины

В Тольятти на Революционной спалили 3 машины

Сегодня, 30 апреля, в 03:18 в Тольяттинский центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Революционная Автозаводского района, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
 
По указанному адресу загорелись три транспортных средства. 
30 апреля 2017, 06:54
Колхоз или мегаполис: какого статуса достойна Самара?

Колхоз или мегаполис: какого статуса достойна Самара?

Блогер Владислав Харчев запустил несколько "голосовалок", чтобы выяснить у самарцев их отношение к качеству услуг, культуре и благоустройству в родном городе. Уже определились лидирующие позиции в опросах. Большинство проголосовавших посчитали, что Самара по уровню качества товаров и услуг от 
26 апреля 2017, 09:44
Стиллавин ввязался в медвежью торговлю

Стиллавин ввязался в медвежью торговлю

Популярный ведущий осваивает профессию трейдера и рассказывает о своих успехах.

Медленно, но верно я постигаю профессию трейдера. А ведь все начиналось почти как шутка. Поспорил с компанией «Телетрейд» 
25 апреля 2017, 11:40
Зачем мордва поселилась на Волге

Зачем мордва поселилась на Волге

Блогер Игорь Кондратьев разбирался в истории появлении мордвы в Поволжье. Специалисты говорят, что первых представителей этой национальности переселили насильственно в наши края татаро-монголы в 14-15 веках. Так же, как и русских. Захватчикам нужно было оседлое население по Волге, которое бы 

14 апреля 2017, 09:35
В Тольятти четверых рыбаков унесло на дрейфующей льдине

В Тольятти четверых рыбаков унесло на дрейфующей льдине

В воскресенье, 9 апреля, на Волге под Тольятти оторвало от берега льдину, на которой находились четверо рыбаков. Инцидент произошел в Ставропольском районе, на участке реки между селами Хрящевка и Висла. Льдину площадью четыре квадратных метра сносило к правому берегу Волги. 
10 апреля 2017, 09:35
В Самарской области у «Волжского утеса» нашли труп

В Самарской области у «Волжского утеса» нашли труп

В четверг, 6 апреля, в Шигонском районе около порта «Волжский Утес» в воде нашли труп. Поиски в Волге проводили сызранские спасатели по заявлению полиции.

О человеке, провалившемся под лед, сообщил сторож, который услышал крики о помощи. Он увидел, что на реке 

7 апреля 2017, 11:37
За перевозку самарцев по Волге заплатят 43 миллиона рублей

За перевозку самарцев по Волге заплатят 43 миллиона рублей

Региональный минтранс заплатит «Самарскому речному пассажирскому предприятию» почти 43 миллиона рублей за перевозку пассажиров по Волге. Только эта компания решила участвовать в объявленных ведомством соответствующих торгах, говорится на портале госзакупок. Деньги пойдут на организацию работы речтранспорта в Самаре с начала 

23 марта 2017, 05:11
Суда-амфибии будут курсировать из Самары в Рождествено только в светлое время суток

Суда-амфибии будут курсировать из Самары в Рождествено только в светлое время суток

19 марта в Самаре изменилось расписание движения судов на воздушной подушке до Рождествено. В связи с подвижкой льда на Волге перевозка пассажиров теперь осуществляется только в светлое время суток. С пятницы по воскресенье катера будут отправляться из Самары через каждые 

20 марта 2017, 12:51
«Самарская лука» не смогла закрыть пристань

«Самарская лука» не смогла закрыть пристань

Нацпарку «Самарская лука» не удалось закрыть пристань «Шелехметь» на Волге. Заповедник обратился в областной Арбитражный суд с иском к «Самарскому речному пассажирскому предприятию». Заявитель требовал от речников устранить препятствия в пользовании земельным участком площадью 374 тысячи квадратных метров на территории 

2 февраля 2017, 11:11
«Самарская Лука» требует закрыть пристань «Шелехметь»

«Самарская Лука» требует закрыть пристань «Шелехметь»

Руководство национального парка «Самарская Лука» обратилось в Верховный суд России с требованием прекратить деятельность остановочного пункта «Шелехметь» на Волге. Заявитель считает, что установка причального сооружения и мостков-сходней пристани послужила причиной многочисленных нарушений режима нацпарка, выразившихся в обеспечении доставки граждан в 

23 января 2017, 12:18
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