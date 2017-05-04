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Проезд по магистрали «Центральная» в Самаре будет платным?
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области выберет компанию, которая разработает транспортную модель по концессионному проекту "Строительство проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы Самары с реконструкцией участка автомагистрали "Центральная" Волжского района". Как сообщается на портале госзакупок, максимальная стоимость …
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3 мая 2017, 11:17
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В селе под Тольятти жгли мусор и уничтожили дома
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2 мая 2017, 04:54
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Детей эвакуировали: на Волге по пути в Самару сломался двигатель пассажирского судна
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2 мая 2017, 09:48
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Даже не тормозил: в Тольятти водитель «Лады» насмерть сбил женщину
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2 мая 2017, 06:28
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В микрорайонах на окраине Самары появятся очереди за водой
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2 мая 2017, 06:02
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В Тольятти посетителей гипермаркета эвакуировали из-за мешка с углем
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1 мая 2017, 08:44
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В Тольятти на Революционной спалили 3 машины
Сегодня, 30 апреля, в 03:18 в Тольяттинский центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Революционная Автозаводского района, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
По указанному адресу загорелись три транспортных средства. …
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30 апреля 2017, 06:54
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Колхоз или мегаполис: какого статуса достойна Самара?
Блогер Владислав Харчев запустил несколько "голосовалок", чтобы выяснить у самарцев их отношение к качеству услуг, культуре и благоустройству в родном городе. Уже определились лидирующие позиции в опросах. Большинство проголосовавших посчитали, что Самара по уровню качества товаров и услуг от …
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26 апреля 2017, 09:44
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Стиллавин ввязался в медвежью торговлю
Популярный ведущий осваивает профессию трейдера и рассказывает о своих успехах.
Медленно, но верно я постигаю профессию трейдера. А ведь все начиналось почти как шутка. Поспорил с компанией «Телетрейд» …
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25 апреля 2017, 11:40
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Зачем мордва поселилась на Волге
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14 апреля 2017, 09:35
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В Тольятти четверых рыбаков унесло на дрейфующей льдине
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10 апреля 2017, 09:35
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В Самарской области у «Волжского утеса» нашли труп
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7 апреля 2017, 11:37
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За перевозку самарцев по Волге заплатят 43 миллиона рублей
Региональный минтранс заплатит «Самарскому речному пассажирскому предприятию» почти 43 миллиона рублей за перевозку пассажиров по Волге. Только эта компания решила участвовать в объявленных ведомством соответствующих торгах, говорится на портале госзакупок. Деньги пойдут на организацию работы речтранспорта в Самаре с начала …
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23 марта 2017, 05:11
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Суда-амфибии будут курсировать из Самары в Рождествено только в светлое время суток
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20 марта 2017, 12:51
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«Самарская лука» не смогла закрыть пристань
Нацпарку «Самарская лука» не удалось закрыть пристань «Шелехметь» на Волге. Заповедник обратился в областной Арбитражный суд с иском к «Самарскому речному пассажирскому предприятию». Заявитель требовал от речников устранить препятствия в пользовании земельным участком площадью 374 тысячи квадратных метров на территории …
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2 февраля 2017, 11:11
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«Самарская Лука» требует закрыть пристань «Шелехметь»
Руководство национального парка «Самарская Лука» обратилось в Верховный суд России с требованием прекратить деятельность остановочного пункта «Шелехметь» на Волге. Заявитель считает, что установка причального сооружения и мостков-сходней пристани послужила причиной многочисленных нарушений режима нацпарка, выразившихся в обеспечении доставки граждан в …
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23 января 2017, 12:18