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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Материалы по теме:

В Тольятти из-под земли забил коммунальный фонтан высотой с многоэтажку

В Тольятти из-под земли забил коммунальный фонтан высотой с многоэтажку

15 мая в Тольятти начались испытания на гидравлических сетях. Вскоре после этого в городе произошла коммунальная авария. На улице Маршала Жукова забил гигантский фонтан. О размерах его можно судить хотя бы по тому факту, что столб воды можно было наблюдать 
15 мая 2018, 02:49
Полицейские нашли ребенка, который ушел из приюта в Чапаевске

Полицейские нашли ребенка, который ушел из приюта в Чапаевске

Самарские полицейские разыскали воспитанника одного из соучреждений Чапаевска. За помощью к стражам порядка обратился сотрудник организации. Он сообщил, что мальчик ушел несколько часов назад и больше не появляется.

В разговоре с правоохранителями сотрудники заведения пояснили, что у него есть склонность к 

15 мая 2018, 02:43
Налет на офис микрозаймов совершен на улице Победы в Самаре

Налет на офис микрозаймов совершен на улице Победы в Самаре

В Самаре полицейские ищут мужчину, совершившего налет на офис микрофинансовой организации на улице Победы. Инцидент произошел в прошлую пятницу, 11 мая, в 20:20. Налетчик – мужчина плотного телосложения, рост 170-175 сантиметров, на вид ему 35-40 лет. На нем была темная 

15 мая 2018, 02:00
В Жигулевске заведующая медучреждением получала зарплату вместо своего знакомого

В Жигулевске заведующая медучреждением получала зарплату вместо своего знакомого

В Жигулевске на мошенничестве попалась заведующая одним из медучреждений. По версии следствия, она устроила на работу своего знакомого. Фактически своих обязанностей мужчина не исполнял. При этом предполагаемая злоумышленница получала вместо него зарплату. Так продолжалось с декабря 2016 года по июль 

15 мая 2018, 11:29
Лишенный прав водитель погиб в ДТП в Самарской области

Лишенный прав водитель погиб в ДТП в Самарской области

В Самарской области в понедельник, 14 мая, в ДТП погиб лишенный прав водитель. Авария произошла в 8:50 в районе 30 километра автодороги Урал – Муханово. В полиции предоставили фото с места происшествия. Легковой автомобиль «Лада Приора», ехавший со стороны Красного 

15 мая 2018, 10:51
Из-за аварии без газа остались 3 тысячи жителей Самарской области

Из-за аварии без газа остались 3 тысячи жителей Самарской области

В Самарской области в понедельник, 14 мая, в результате аварии без газа остались более 3 тысяч человек. В населенном пункте Балашейка Сызранского района был поврежден надземный газопровод высокого давления, расположенный в районе улицы Кирпичной. Диаметр трубы – 150 миллиметров. Сообщение 

15 мая 2018, 05:27
В Самаре 18-летний парень сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку

В Самаре 18-летний парень сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку

12 мая в Самаре произошла кража. На улице Стара-Загора молодой парень сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку и скрылся.

Потерпевшая не стала терять время, и сразу сообщила о преступлении в полицию. Прибывший экипаж ДПС собрал приметы злоумышленника и отправился за молодым 

14 мая 2018, 10:41
Мотоциклист получил серьезную травму в ДТП с «Тойота» в Самаре

Мотоциклист получил серьезную травму в ДТП с «Тойота» в Самаре

Сегодня, 14 мая, вечером в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Около 18:00 35-летний водитель ехал на автомобиле «Тойота» по Ташкентской со стороны Московского шоссе.
 
При повороте на улицу Тополей автомобилист не уступил дорогу мотоциклу, который двигался во 
14 мая 2018, 10:26
Уснувший за рулем водитель протаранил четыре машины в Новокуйбышевске

Уснувший за рулем водитель протаранил четыре машины в Новокуйбышевске

В Новокуйбышевске уснувший за рулем водитель протаранил четыре автомобиля. ДТП произошло в воскресенье, 14 мая, в 5:40. Мужчина 40 лет, с 17-летним водительским стажем, управлял иномаркой Renault. Он двигался по улице Киевской от Шоссейной к Молодежной и врезался в четыре 

14 мая 2018, 01:51
3-летнюю девочку сбил водитель иномарки на парковке в Самаре

3-летнюю девочку сбил водитель иномарки на парковке в Самаре

В Самаре водитель автомобиля  Nissan сбил на парковке 3-летнюю девочку и оставил место аварии. ДТП произошло у набережной Волги в воскресенье, 14 мая. За рулем иномарки, по данным полиции, находился 52-летний мужчина. Машина двигалась по парковке у дома №125 по 

14 мая 2018, 12:15
Пьяный водитель на Renault влетел в бетонный забор в Сызрани

Пьяный водитель на Renault влетел в бетонный забор в Сызрани

10 мая автоавария произошла в Сызрани. 38-летний мужчина за рулем Renault ехал по улице Мостовая со стороны улицы Урицкого в направлении улицы Первомайская. Автолюбитель превысил скорость и не справился с управлением машиной. В итоге, иномарка на полном ходу врезалась в 

11 мая 2018, 02:25
Мужчина погиб под колесами грузовика в Самарской области

Мужчина погиб под колесами грузовика в Самарской области

10 мая смертельное ДТП произошло в Самарской области. Трагедия случилась в 17:30 в Красноярском районе на 9 километре дороги "Кировский-Гражданский". Там под колесами грузовика оказался 43-летний пешеход. Видимо, 53-летний водитель МАЗа с прицепом не успел затормозить, так как мужчина вышел 

11 мая 2018, 09:39
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