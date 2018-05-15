14 мая в Волжском районе Самарской области произошло ДТП. 47-летний водитель ВАЗ-21101 ехал в поселке Смышляевка по улице Центральная со стороны улицы Вяземская в направлений улицы Днепропетровская. Во время движения мужчина нарушил правила. Из-за этого легковушка врезалась в опору ЛЭП.
В результате аварии ее виновник получил травмы. После оказания медпомощи автолюбителю назначили амбулаторное лечение. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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