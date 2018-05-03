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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2018г 
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«Лада» с четырьмя девушками в салоне врезалась в забор в Самаре

20-летняя девушка, управляя автомобилем «Лада», двигалась по улице Промышленности со стороны улицы Партизанской в направлении улицы Русской. 
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В ночь со вторника на среду, с 1 на 2 мая, под Сызранью в ДТП погибли три человека. Авария случилась примерно в 3:30 на 27 км автомагистрали «Сызрань-Саратов» неподалеку от поселка Кубра.
 
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Двое взрослых погибли, ребенок в реанимации: Страшное ДТП на трассе «Сызрань-Волгоград»

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Водитель Toyota сбил 17-летнюю девушку в Самаре

Водитель Toyota сбил 17-летнюю девушку в Самаре

В Самаре в результате ДТП пострадала несовершеннолетняя – водитель автомобиля Toyota сбил в Советском районе девушку 17 лет. Это произошло в понедельник, 23 апреля, в 8:30. Иномаркой, ехавшей по улице Балаковской от Партизанской к улице Промышленности, управлял 48-летний мужчина, его 

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Водитель «десятки» погиб в Красноармейском районе

Водитель «десятки» погиб в Красноармейском районе

В Самарской области в результате ДТП в Красноармейском районе погиб водитель «десятки». В воскресенье, 15 апреля, около 14 часов автомобиль слетел в кювет и перевернулся. ДТП произошло на дороге Кочетковский - Новая Вязовка. Машина «ВАЗ 21102» ехала со стороны деревни 

16 апреля 2018, 03:11
Водитель Ford сбил шедшего по зебре 8-летнего мальчика в Самаре

Водитель Ford сбил шедшего по зебре 8-летнего мальчика в Самаре

В Самаре водитель иномарки Ford сбил на зебре 8-летнего мальчика. ДТП произошло на улице Партизанской в понедельник, 9 апреля, в 12:23. Автомобилем управлял 38-летний мужчина. Его водительский стаж 11 лет. По данным полицейских, он ехал со стороны улицы Авроры к 

10 апреля 2018, 01:57
В Пасху водитель «Рено» сбил пенсионерку у торгового центра в Самаре

В Пасху водитель «Рено» сбил пенсионерку у торгового центра в Самаре

В Самаре в Пасху, 8 апреля, водитель «Рено» сбил пенсионерку около торгового центра на Ново-Садовой. ДТП произошло в 18:10. Иномаркой управлял мужчина 1980 года рождения. Его водительский стаж – 12 лет.

«По предварительной версии, двигаясь задним ходом по прилегающей территории торгового 

9 апреля 2018, 01:52
Отчим чуть не задушил защищавшего мать мальчика в Самарской области

Отчим чуть не задушил защищавшего мать мальчика в Самарской области

В Самарской области полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия в Богатовском районе. 31-летний мужчина чуть не задушил мальчика, защищавшего мать. На него заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Потерпевшие – 36-летняя сожительница подозреваемого и ее девятилетний сын. Женщина сама пришла 

5 апреля 2018, 01:30
В Самарской области 6 человек обвинили в похищении малолетнего ребенка

В Самарской области 6 человек обвинили в похищении малолетнего ребенка

В Самарской области шести лицам предъявлены обвинения в похищении малолетнего ребенка, сообщает оегиональное СК России. Речь идет о случае в Кинеле. Как уже сообщала «ТЕРРА», 24 января трое неизвестных в масках похитили 4-летнего мальчика. А его матери на телефон потом 
5 февраля 2018, 11:50
В Самаре найдена женщина, выбросившая на улицу умирать новорожденного малыша

В Самаре найдена женщина, выбросившая на улицу умирать новорожденного малыша

В Самаре задержали подозреваемую по делу об убийстве новорожденного мальчика. Как уже сообщала «ТЕРРА», 11 января малыша, завернутого в черный целлофановый пакет, нашли на улице Ставропольской. Ребенок умер в больнице. Подозреваемая женщина – 31-летняя уроженка Азербайджана задержана сотрудниками уголовного розыска. 
26 января 2018, 02:57
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