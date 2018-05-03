|
Жуткие фото: мужчина на угнанной машине разбился насмерть в Самарской области
|
3 мая 2018, 01:53
|
«Лада» с четырьмя девушками в салоне врезалась в забор в Самаре
|
3 мая 2018, 12:34
|
Под Сызранью 3 человека погибли, врезавшись на «Калине» в стоявший на дороге КамАЗ
|
2 мая 2018, 03:15
|
Двое взрослых погибли, ребенок в реанимации: Страшное ДТП на трассе «Сызрань-Волгоград»
|
1 мая 2018, 06:37
|
Водитель Toyota сбил 17-летнюю девушку в Самаре
|
24 апреля 2018, 03:44
|
Водитель «десятки» погиб в Красноармейском районе
|
16 апреля 2018, 03:11
|
Водитель Ford сбил шедшего по зебре 8-летнего мальчика в Самаре
|
10 апреля 2018, 01:57
|
В Пасху водитель «Рено» сбил пенсионерку у торгового центра в Самаре
|
9 апреля 2018, 01:52
|
Отчим чуть не задушил защищавшего мать мальчика в Самарской области
В Самарской области полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия в Богатовском районе. 31-летний мужчина чуть не задушил мальчика, защищавшего мать. На него заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Потерпевшие – 36-летняя сожительница подозреваемого и ее девятилетний сын. Женщина сама пришла …
|
5 апреля 2018, 01:30
|
В Самарской области 6 человек обвинили в похищении малолетнего ребенка
|
5 февраля 2018, 11:50
|
В Самаре найдена женщина, выбросившая на улицу умирать новорожденного малыша
В Самаре задержали подозреваемую по делу об убийстве новорожденного мальчика. Как уже сообщала «ТЕРРА», 11 января малыша, завернутого в черный целлофановый пакет, нашли на улице Ставропольской. Ребенок умер в больнице. Подозреваемая женщина – 31-летняя уроженка Азербайджана задержана сотрудниками уголовного розыска. …
|
26 января 2018, 02:57