Жуткие фото: мужчина на угнанной машине разбился насмерть в Самарской области В ночь на 3 мая в Кинельском районе Самарской области произошло смертельное ДТП, 24-летний мужчина на вазовской «семерке» ехал по трассе от Оренбурга в направлении Самары. На одном из участков он … В ночь на 3 мая в Кинельском районе Самарской области произошло смертельное ДТП, 24-летний мужчина на вазовской «семерке» ехал по трассе от Оренбурга в направлении Самары. На одном из участков он