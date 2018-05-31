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Водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка в Тольятти
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30 мая 2018, 12:56
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Легковушка сбила насмерть олененка на оживленной трассе в Сызрани
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30 мая 2018, 11:24
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Молодой байкер без прав и с пассажиром врезался в «Гранту» у Сызрани
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30 мая 2018, 11:21
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Вылетевшая на тротуар Audi сбила пешеходов в Самаре
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29 мая 2018, 01:15
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Загоревшийся холодильник отравил 2 жительниц Самары, одна умерла
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25 мая 2018, 11:51
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Появилось фото жуткого ДТП с автовозом на М-5 в Самарской области
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24 мая 2018, 04:39
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Водитель «Гранты» пробил металлическое ограждение и насмерть разбился в Тольятти
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21 мая 2018, 03:52
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Иномарка вылетела на остановку с людьми в Тольятти, погибла женщина
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17 мая 2018, 03:15
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ДТП на М-5: стало известно о диагнозе въехавшего в фуру водителя «десятки»
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23 марта 2018, 03:35
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Под Тольятти 20-летний парень на «Ниве» выехал под фуры и был раздавлен
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22 января 2018, 05:17
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Под Самарой фура снесла ограду вдоль трассы М-5 и улетела в кювет
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6 декабря 2017, 04:03
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В Самаре на Раките фура «разорвала в клочья» грузовую «Газель»
Авария произошла сегодня, 7 октября, на пересечении Ракитовского шоссе с Карла Маркса, пишут очевидцы в соцсетях. По предварительным данным, многотонная фура буквально «разорвала в клочья» грузовую «Газель». Точная причина ДТП пока неизвестна. По словам свидетелей, большегруз подрезала "девятка". О пострадавших …
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7 октября 2017, 06:16