Молодой байкер без прав и с пассажиром врезался в «Гранту» у Сызрани В Самарской области на трассе М-5 «Урал» столкнулись молодой байкер на мотоцикле Suzuki и автомобиль Lada Granta. ДТП произошло во вторник, 29 мая, примерно в 9:40 в районе Сызрани. 23-летний мотоциклист ехал с пассажиром со стороны Тольятти в направлении села …