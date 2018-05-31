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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка в Тольятти

Водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка в Тольятти

29 мая в Тольятти произошло очередное ДТП с участием ребенка. 34-летний водитель  «Шевроле» двигался в жилой зоне со стороны улицы Ленина в направлении улицы Александра Кудашева. На одном из участков дороги иномарка сбила 7-летнего мальчика. По всей видимости, водитель просто 

30 мая 2018, 12:56
Легковушка сбила насмерть олененка на оживленной трассе в Сызрани

Легковушка сбила насмерть олененка на оживленной трассе в Сызрани

Утром 30 мая в Сызрани произошло ДТП с участием животного. На оживленной трассе на улице Монастырской под колесами легковушки оказался олененок. Предположительно, его сбила серая «Приора». От полученных травм животное погибло на месте происшествия.

Каким образом детеныш оленя оказался 
30 мая 2018, 11:24
Молодой байкер без прав и с пассажиром врезался в «Гранту» у Сызрани

Молодой байкер без прав и с пассажиром врезался в «Гранту» у Сызрани

В Самарской области на трассе М-5 «Урал» столкнулись молодой байкер на мотоцикле Suzuki и автомобиль Lada Granta. ДТП произошло во вторник, 29 мая, примерно в 9:40 в районе Сызрани. 23-летний мотоциклист ехал с пассажиром со стороны Тольятти в направлении села 

30 мая 2018, 11:21
Вылетевшая на тротуар Audi сбила пешеходов в Самаре

Вылетевшая на тротуар Audi сбила пешеходов в Самаре

В Самаре в понедельник, 28 мая, в результате столкновения машин на улице Владимирской иномарка Audi вылетела на тротуар и сбила пешеходов, которые готовились к переходу дороги. ДТП произошло на перекрестке с улицей Коммунистической, в 19:50. По данным полицейских, столкнулись иномарки 

29 мая 2018, 01:15
Загоревшийся холодильник отравил 2 жительниц Самары, одна умерла

Загоревшийся холодильник отравил 2 жительниц Самары, одна умерла

В Самаре в четверг, 24 мая, в 16:33 произошел пожар в одном из жилых домов Юнгородка. ЧП произошло на Заводском шоссе.  К месту происшествия отправили шесть пожарных машин. Предположительно, в одной из квартир из-за короткого замыкания загорелся холодильник. Есть жертва. 

25 мая 2018, 11:51
Появилось фото жуткого ДТП с автовозом на М-5 в Самарской области

Появилось фото жуткого ДТП с автовозом на М-5 в Самарской области

В Самарской области на 
24 мая 2018, 04:39
Водитель «Гранты» пробил металлическое ограждение и насмерть разбился в Тольятти

Водитель «Гранты» пробил металлическое ограждение и насмерть разбился в Тольятти

В Тольятти в воскресенье, 24 мая, произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Лада Гранта пробил металлическое ограждение и разбился насмерть. Авария произошла ночью 
21 мая 2018, 03:52
Иномарка вылетела на остановку с людьми в Тольятти, погибла женщина

Иномарка вылетела на остановку с людьми в Тольятти, погибла женщина

В Тольятти в четверг, 17 мая, произошло смертельное ДТП. На Поволжском шоссе около кладбища столкнулись «Калина» и «Фольксваген». От удара иномарку отбросило на остановку общественного транспорта, где, по данным полицейских, находились две женщины. Это случилось в 14:30. В соцсети появилось 

17 мая 2018, 03:15
ДТП на М-5: стало известно о диагнозе въехавшего в фуру водителя «десятки»

ДТП на М-5: стало известно о диагнозе въехавшего в фуру водителя «десятки»

В Самарской области на трассе М-5 произошло столкновение вазовской легковушки и фуры. ДТП 
23 марта 2018, 03:35
Под Тольятти 20-летний парень на «Ниве» выехал под фуры и был раздавлен

Под Тольятти 20-летний парень на «Ниве» выехал под фуры и был раздавлен

В Самарской области в результате столкновения фуры и автомобиля «Нива» погиб молодой водитель. 20-летний парень управлял вазовским внедорожником. ДТП произошло в понедельник, 22 января, под Тольятти. Около 14 часов на трассе М-5 «Урал» в Ставропольском районе столкнулись «Нива» и большегруз 
22 января 2018, 05:17
Под Самарой фура снесла ограду вдоль трассы М-5 и улетела в кювет

Под Самарой фура снесла ограду вдоль трассы М-5 и улетела в кювет

В Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП. Фура "МАН", под управлением 56-летнего водителя, ехавшего со стороны Уфы к Самаре, снесла ограду вдоль трассы М-5 и улетела в кювет. Это произошло во вторник, 5 декабря, в 12:10.

«По предварительной информации 
6 декабря 2017, 04:03
В Самаре на Раките фура «разорвала в клочья» грузовую «Газель»

В Самаре на Раките фура «разорвала в клочья» грузовую «Газель»

Авария произошла сегодня, 7 октября, на пересечении Ракитовского шоссе с Карла Маркса, пишут очевидцы в соцсетях. По предварительным данным, многотонная фура буквально «разорвала в клочья» грузовую «Газель». Точная причина ДТП пока неизвестна. По словам свидетелей, большегруз подрезала "девятка".  О пострадавших 
7 октября 2017, 06:16
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