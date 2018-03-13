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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 марта 2018г 
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Три автомобиля столкнулись у ТЦ «Скала» и перекрыли Московское шоссе в Самаре

Три автомобиля столкнулись у ТЦ «Скала» и перекрыли Московское шоссе в Самаре

В Самаре в понедельник, 12 марта, произошло массовое ДТП на Московском шоссе в районе ТЦ «Скала». По сообщению очевидцев, столкнулись три автомобиля «Шкода Октавия», «Шевроле Лачетти» и «Лада Гранта». Иномарка Skoda 
12 марта 2018, 02:21
Нашли друг друга: 2 маршрутных ПАЗика столкнулись на площади Кирова в Самаре

Нашли друг друга: 2 маршрутных ПАЗика столкнулись на площади Кирова в Самаре

Сегодня, 10 марта, на пересечении улицы Победы с проспектом Кирова, неподалеку с остановкой общественного транспорта, случилось ДТП. Там столкнулись 2 автобуса. Как пишут очевидцы в паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети ВК, автобус ПАЗик 268-го маршрута догнал ПАЗик 
10 марта 2018, 04:53
Жуткое ДТП на трассе «Самара-Бугуруслан»: женщина погибла, трое в больнице

Жуткое ДТП на трассе «Самара-Бугуруслан»: женщина погибла, трое в больнице

Сегодня, 9 марта, рано утром в Самарской области на автотрассе Самара-Бугуруслан произошло ДТП со смертельным исходом
 
По неустановленной пока причине, на 81 километре дороги лоб-в-лоб столкнулись ВАЗ-2107 и ВАЗ-2112.

В больницу после столкновения двух вазовских легковушек доставили обоих водителей и 

9 марта 2018, 04:27
Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб

Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб

Сегодня, 8 марта, утром в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. В 8:30 на обводной дороге около поселка Красный Яр Красноярского района столкнулись фура Volvo и легковой автомобиль Toyota Camry.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, водитель иномарки не 
8 марта 2018, 12:14
Раненная собакой девочка из Рождествено эвакуирована в Самару

Раненная собакой девочка из Рождествено эвакуирована в Самару

В Самару доставили пострадавшую от укусов собаки девочку. Животное укусило в лицо 11-летнего ребенка. Инцидент произошел в Рождествено. Эвакуацию через Волгу провели спасатели.

«На девочку напала собака. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб зубов и укушенные раны щеки и века», - 

5 марта 2018, 12:16
Водитель Peugeot Partner сбил 15-летнюю девочку на проспекте Кирова в Самаре

Водитель Peugeot Partner сбил 15-летнюю девочку на проспекте Кирова в Самаре

В Самаре 27 февраля в результате ДТП на проспекте Кирова пострадал ребенок. 15-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда её сбил автомобиль Peugeot Partner. Это случилось в 15:30 около дома 138а по улице Свободы. По данным полицейских, за 

28 февраля 2018, 01:52
В Самарской области свора собак покусала мальчика во дворе школы

В Самарской области свора собак покусала мальчика во дворе школы

В Ставропольском районе Самарской области свора бродячих собак покусала ребенка во дворе школы. Инцидент произошел 20 января в населенном пункте Выселки. Пострадавший 9-летний мальчик попал в больницу. Медики насчитали у него три раны от укусов. Его уже выписали из больницы.

Более 

1 февраля 2018, 05:39
В Самаре на улице Стара-Загора водитель сбил мальчика и уехал

В Самаре на улице Стара-Загора водитель сбил мальчика и уехал

В Самаре полицейские  ищут водителя, сбившего 12-летнего мальчика. ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло на улице Стара-Загора в прошлый вторник, 23 января, в 12:45.

По данным полицейских, неизвестный автомобилист ехал от улицы Димитрова в сторону проспекта Кирова. Ребенка машина сбила около 

29 января 2018, 01:33
В Самаре водитель сбил на Чернореченской девочку и уехал

В Самаре водитель сбил на Чернореченской девочку и уехал

В Самаре полицейские ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Это произошло 24 января напротив дома №69 по улице Чернореченской, в 15:46. По данным ГИБДД, машина ехала со стороны Киевской к Дачной. Пострадавшая – 10-летняя девочка. Она 

26 января 2018, 10:10
В Самаре 10-летняя девочка пострадала в столкновении двух иномарок

В Самаре 10-летняя девочка пострадала в столкновении двух иномарок

В Самаре в результате столкновения двух иномарок пострадала 10-летняя девочка. ДТП произошло в воскресенье, 21 января, на улице Пензенской. Около 58-го дома около восьми часов вечера столкнулись «Фольксваген Поло» и «Шевроле Авео». По предварительным данным, 25-летний водитель «Фольксвагена», ехавший от 
22 января 2018, 04:33
В Тольятти найдена пропавшая в понедельник 14-летняя девочка

В Тольятти найдена пропавшая в понедельник 14-летняя девочка

В Тольятти полицейские сообщили о завершении поисков пропавшей 14-летней девочки. Об исчезновении школьницы в правоохранительные органы сообщили ее родители. По их данным, утром, в понедельник, 15 января, она ушла в школу и домой не вернулась. Школьница была одета в серый 

18 января 2018, 09:29
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