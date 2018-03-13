В Самаре в историческом центре города в результате ДТП 12 марта пострадал ребенок. Около 18:30 12-летняя девочка, переходившая по зебре улицу Венцека, была сбита автомобилем Geely. Это произошло у перекрестка с улицей Молодогвардейской, около 59-го дома по улице Венцека. Управлял иномаркой 44-летний водитель.
«В результате ДТП пострадал пешеход, 12-летняя девочка получила травму спины. После оказания медицинской помощи пострадавшей назначено амбулаторное лечение», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Проводится проверка. В полиции предоставили фото с места происшествия.
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