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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 июня 2017г 
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Новый участок Московского шоссе в районе Луначарского перекроют с 13 июня, появилась схема

Новый участок Московского шоссе в районе Луначарского перекроют с 13 июня, появилась схема

В Самаре со вторника, 13 июня, введут новые ограничения для транспорта на Московском шоссе. Речь идет об участке в районе улицы Луначарского, где строят новую транспортную развязку. Движение «в город» по участку Московского шоссе от проспекта Масленникова до улицы Киевской 
9 июня 2017, 12:07
Список самарских улиц, которые перекроют на время проведения «ВолгаФеста»

Список самарских улиц, которые перекроют на время проведения «ВолгаФеста»

В Самаре в связи с проведением межрегионального фестиваля набережных «ВолгаФест» и праздничными мероприятиями, посвященными Дню России, временно ограничат движение транспорта.

Для проезда транспорта (кроме машин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и техники со спецпропусками ГИБДД) будет закрыт Волжский проспект 
9 июня 2017, 09:50
В Самаре автоледи сбила 20-летнего парня и уехала с места ДТП

В Самаре автоледи сбила 20-летнего парня и уехала с места ДТП

Вчера, 7 июня, в Самарском районе Самары автоледи сбила пешехода и скрылась, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По версии полиции, в 18:40 36-летняя автомобилистка ехала на "четырнадцатой" по улице Ленинградской со стороны Ленинской и при повороте налево, на Садовую, 

8 июня 2017, 10:37
Автоледи, сбившую ребенка в Куйбышевском районе, лишили водительских прав

Автоледи, сбившую ребенка в Куйбышевском районе, лишили водительских прав

28-летняя Дарья Усачёва скрылась с места ДТП. Инцидент произошел в полдень 6 июня.
8 июня 2017, 05:16
Дорожное свинство: В Японии перекрыли скоростную автотрассу из-за сбежавших из грузовика животных

Дорожное свинство: В Японии перекрыли скоростную автотрассу из-за сбежавших из грузовика животных

Японские правоохранители перекрыли автомагистраль на шестикилометровом участке, чтобы машины не покалечили 19 свиней, сбежавших из большегруза во время дорожно-транспортного происшествия. Фургон, перевозивший 37 животных, врезался в стоявший грузовик.
От сильного удара заграждение в кузове деформировалось, и 19 свиней вырвались на 

8 июня 2017, 02:08
В Самаре пострадал пассажир автобуса, в который влетел мотоциклист

В Самаре пострадал пассажир автобуса, в который влетел мотоциклист

Появились подробности вчерашней аварии на проспекте Масленникова, где столкнулись мотоцикл и пассажирский автобус. По данным полиции, авария произошла в среду, 7 июня, примерно в полдень.

Согласно материалам ГИБДД, 22-летний мотоциклист не справился с управлением и вылетел на встречную 
8 июня 2017, 01:45
В Ленинском районе Самары выключились светофоры

В Ленинском районе Самары выключились светофоры

Сегодня, 8 июня, в Ленинском районе Самары перестали работать светофоры на некоторых улицах. Сообщается, что такая проблема возникла на улицах Льва Толстого, Красноармеской, Самарской и ряде других. По предварительной информации, причиной отключения стало повреждение кабеля, расположенного в районе перекрестка Красноармейской 
8 июня 2017, 11:53
Новый участок Московского шоссе планируют перекрыть 15 июня

Новый участок Московского шоссе планируют перекрыть 15 июня

Движение транспорта по Московскому шоссе в районе пересечения с улицей Луначарского планируют перекрыть 15 июня. В середине этого месяца должен начаться новый этап строительства транспортной развязки. Ограничения введут на трех улицах – на Московском шоссе, на участке проспекта Масленникова и 
7 июня 2017, 11:00
На М-5 в Самарской области фура врезалась в мост

На М-5 в Самарской области фура врезалась в мост

В ночь на понедельник на трассе М-5 в Тольятти случилось дорожно-транспортное происшествие. Большегруз врезался в мост.
Как рассуждают в Сети свидетели аварии, водитель, возможно, уснул за рулем, и в результате произошло столкновение. Удар пришелся на середину кабины. Сведений о пострадавших 

22 мая 2017, 10:01
В Самарской области срочно нужен новый мост - с 2014 года

В Самарской области срочно нужен новый мост - с 2014 года

В Самарской области утвердили «Основную часть проекта планировки территории для строительства моста через Волгу в обход Тольятти с выходом на трассу М-5 в Ставропольском и Шигонском районах».

Соответствующее постановление опубликовало правительство региона. Конкурс по выбору проектировщика был объявлен областным минтрансом в 

14 апреля 2017, 10:14
В МЧС сообщили о подтоплении моста в Самарской области

В МЧС сообщили о подтоплении моста в Самарской области

В Самарской области в результате подъема уровня воды в реке Большой Иргиз затопило мост. Это случилось в Пестравском районе в населенном пункте Мосты. Сообщение поступило в МЧС в пятницу, 7 апреля, около семи часов утра.

«Высота уровня воды над 
7 апреля 2017, 12:00
Самарское ООО «Такт» выиграло тендер на ремонт трех мостов в Самарской области за 60 млн рублей

Самарское ООО «Такт» выиграло тендер на ремонт трех мостов в Самарской области за 60 млн рублей

Первый - через реку Козловку на трассе «Кинель-Черкассы - «Урал - Кабановка - Богородское» в Кинель-Черкасском районе. Его длина - 41 метр. Второй - через Четырлинку на дороге «Клявлино-Шентала» - Баландаево - Аксаково - Четырла». Третий контракт касается мостового перехода 

22 марта 2017, 03:21
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