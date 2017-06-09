На мосту через реку Самарку в районе Хлебной площади произошло ДТП, образовался затор, сообщил очевидец в социальной сети в пятницу, 9 июня. Он опубликовал фото. По словам автора, грузовик «догнал» легковой автомобиль-седан на выезде из города.
«Стоит ДПС. Пробка нарастает!», - сообщил очевидец.
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Новый участок Московского шоссе в районе Луначарского перекроют с 13 июня, появилась схема
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9 июня 2017, 12:07
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Список самарских улиц, которые перекроют на время проведения «ВолгаФеста»
В Самаре в связи с проведением межрегионального фестиваля набережных «ВолгаФест» и праздничными мероприятиями, посвященными Дню России, временно ограничат движение транспорта.
Для проезда транспорта (кроме машин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и техники со спецпропусками ГИБДД) будет закрыт Волжский проспект …
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9 июня 2017, 09:50
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В Самаре автоледи сбила 20-летнего парня и уехала с места ДТП
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8 июня 2017, 10:37
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Автоледи, сбившую ребенка в Куйбышевском районе, лишили водительских прав
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8 июня 2017, 05:16
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Дорожное свинство: В Японии перекрыли скоростную автотрассу из-за сбежавших из грузовика животных
Японские правоохранители перекрыли автомагистраль на шестикилометровом участке, чтобы машины не покалечили 19 свиней, сбежавших из большегруза во время дорожно-транспортного происшествия. Фургон, перевозивший 37 животных, врезался в стоявший грузовик.
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8 июня 2017, 02:08
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В Самаре пострадал пассажир автобуса, в который влетел мотоциклист
Появились подробности вчерашней аварии на проспекте Масленникова, где столкнулись мотоцикл и пассажирский автобус. По данным полиции, авария произошла в среду, 7 июня, примерно в полдень.
Согласно материалам ГИБДД, 22-летний мотоциклист не справился с управлением и вылетел на встречную …
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8 июня 2017, 01:45
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В Ленинском районе Самары выключились светофоры
Сегодня, 8 июня, в Ленинском районе Самары перестали работать светофоры на некоторых улицах. Сообщается, что такая проблема возникла на улицах Льва Толстого, Красноармеской, Самарской и ряде других. По предварительной информации, причиной отключения стало повреждение кабеля, расположенного в районе перекрестка Красноармейской …
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8 июня 2017, 11:53
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Новый участок Московского шоссе планируют перекрыть 15 июня
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7 июня 2017, 11:00
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На М-5 в Самарской области фура врезалась в мост
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22 мая 2017, 10:01
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В Самарской области срочно нужен новый мост - с 2014 года
В Самарской области утвердили «Основную часть проекта планировки территории для строительства моста через Волгу в обход Тольятти с выходом на трассу М-5 в Ставропольском и Шигонском районах».
Соответствующее постановление опубликовало правительство региона. Конкурс по выбору проектировщика был объявлен областным минтрансом в …
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14 апреля 2017, 10:14
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В МЧС сообщили о подтоплении моста в Самарской области
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7 апреля 2017, 12:00
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Самарское ООО «Такт» выиграло тендер на ремонт трех мостов в Самарской области за 60 млн рублей
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22 марта 2017, 03:21