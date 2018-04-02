Под Самарой в ДТП погибли водитель и пассажир машины скорой помощи. Трагедия произошла утром в понедельник, 2 апреля, в Хворостянском районе Самарской области. В 8:15 в районе 27-го километра автодороги Осинки – Приволжье – Хворостянка столкнулись два автомобиля: «Лада Калина» и машина скорой помощи «УАЗ».
«По предварительной информации полицейских, собранной на месте происшествия, на 27 км + 700 м данной автодороги водитель «УАЗа» не справился с рулевым управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной «Лада Калина», двигавшейся во встречном направлении», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Двое людей погибли. Смерть водителя и пассажира из машины скорой помощи наступила на месте ДТП. Еще двое людей попали в больницу – это водитель и пассажир из «Калины». Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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