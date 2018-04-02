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Материалы по теме:

12-летняя девочка пострадала в ДТП с тремя авто в Самаре

12-летняя девочка пострадала в ДТП с тремя авто в Самаре

В Самаре в воскресенье, 1 апреля, в результате массового ДТП с участием трех автомобилей, пострадал ребенок - 12-летняя девочка. Авария произошла в 
2 апреля 2018, 05:34
2 человека погибли и 2 пострадали в ДТП со скорой в Самарской области

2 человека погибли и 2 пострадали в ДТП со скорой в Самарской области

В Самарской области устанавливаются обстоятельства ДТП с участием машины скорой помощи. Как уже сообщала «ТЕРРА», есть погибшие. В понедельник, 2 апреля, примерно в 8 часов 15 минут на 27-м километре дороге Осинки – Приволжье – Хворостянка столкнулись два автомобиля: «Лада 

2 апреля 2018, 02:55
Люди в шоке: В Сызрани Toyota Corolla протаранила столб

Люди в шоке: В Сызрани Toyota Corolla протаранила столб

Утро 2 апреля в Сызрани не обошлось без аварий. ДТП произошло примерно в 06:30 в центральной части города напротив станции «Скорой помощи». Toyota Corolla, ехавшая со стороны улицы Володарского, врезалась в столб. В результате удара пострадали два человека, сидевшие в 
2 апреля 2018, 09:08
Водитель «девятки» погиб в столкновении с фурой в ДТП под Самарой

Водитель «девятки» погиб в столкновении с фурой в ДТП под Самарой

По предварительным сведениям сотрудников полиции, 59-летний водитель, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2109 со стороны Сызрани в направлении Самары, решил резко развернуться с крайнего ряда, не пропустив фуру DAF под управлением 31-летнего мужчины, которая ехала в соседнем ряду. В итоге большегруз протаранил 
1 апреля 2018, 05:28
Мародёры два дня воруют разбросанный «доширак» с места смертельного ДТП под Сызранью

Мародёры два дня воруют разбросанный «доширак» с места смертельного ДТП под Сызранью

На месте жуткой аварии под Сызранью, в которой скончался дальнобойщик, предприимчивые граждане начали собирать рассыпанную лапшу быстрого приготовления.

Уже прошло 2 дня после ДТП, однако мародёры все еще активно собирают коробки с продуктами, которые вывались из отцепившегося полуприцепа. Многие 
24 марта 2018, 01:36
Убиравший снег погрузчик насмерть сбил девушку в Самарской области

Убиравший снег погрузчик насмерть сбил девушку в Самарской области

Появились подробности смертельного ДТП в Самарской области – водитель погрузчика насмерть задавил девушку. Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия произошла в городе Отрадный 22 марта в одном из дворов по улице Зои 
23 марта 2018, 11:09
Погрузчик насмерть сбил девушку при уборке снега в Отрадном

Погрузчик насмерть сбил девушку при уборке снега в Отрадном

Сегодня, 22 марта, в Отрадном Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Как передает ГУ МВД по Самарской области, на улице Зои Космодемьянской погрузчик сбил девушку.
 
Трагедия произошла во время уборки снега. Молодая девушка попала под колеса погрузчика. От 
22 марта 2018, 10:53
Появились версии и подробности гибели 2 мужчин на ж/д в Сызрани

Появились версии и подробности гибели 2 мужчин на ж/д в Сызрани

В Самарской области следователи продолжают устанавливать подробности трагедии на железной дороге. В результате схода с рельсов вагонов грузового поезда в депо станции Сызрань погибли двое мужчин. Появилось видео с места трагедии.

По официальным данным, инцидент произошел во вторник, 20 
21 марта 2018, 02:03
Пьяный дебошир выломал дверь в машине «скорой помощи» в Сызрани

Пьяный дебошир выломал дверь в машине «скорой помощи» в Сызрани

В Сызрани в очередной раз произошел инцидент с участием врачей «скорой помощи». Вызов к медикам поступил в ночь на 17 февраля. В одном из кафе на улице Урицкого изрядно подвыпившему посетителю разбили голову.

Прибывшие на место происшествия врачи перебинтовали 
19 февраля 2018, 09:07
Медицинская драма: Под Сызранью женщина едва не родила в сугробе

Медицинская драма: Под Сызранью женщина едва не родила в сугробе

Схватки у жительницы села Троицкое Сызранского района начались утром 5 февраля. Женщина вызвала «скорую помощь». Ожидание бригады растянулось до 40 минут. Как оказалось, медики пытались откопать свой УАЗик. Медицинская «буханка», несмотря на свои 2 ведущих моста, наглухо застряла на заснеженной 
10 февраля 2018, 03:56
В Тольятти 13-летняя девочка спускалась с 4 этажа по простыням и … не удержалась

В Тольятти 13-летняя девочка спускалась с 4 этажа по простыням и … не удержалась

26 января, около 21:00 возле одного из домов по Приморскому бульвару в Тольятти понадобилась помощь врачей 13-летней девочке. Школьница решила спуститься из окна квартиры на связанных простынях, но не удержалась и упала с уровня второго этажа, передает «Волга Ньюс». 
28 января 2018, 11:28
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