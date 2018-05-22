В Самаре водитель автомобиля Hyundai сбил девочку 13 лет, ехавшую на велосипеде. ДТП произошло в центре города в понедельник, 21 мая, в 14:45. Иномаркой управлял 44-летний мужчина, его водительский стаж 24 года. Машина двигалась по улице Молодогвардейской со стороны Ярмарочной к Ульяновской. По сведениям сотрудников ГИБДД, мужчина был трезв. Полицейские проводят проверку по факту случившегося. В пресс-службе областного главка полиции предоставили фото с места аварии.
«По предварительной версии, в пути следования автолюбитель допустил наезд на велосипедиста - девочку 2005 года рождения, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых. В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения и была госпитализирована», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
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