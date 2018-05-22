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Материалы по теме:

Под Сызранью школьный ПАЗик насмерть сбил женщину, которая шла вдоль дороги

Под Сызранью школьный ПАЗик насмерть сбил женщину, которая шла вдоль дороги

Жуткое ДТП произошло сегодня, 21 мая, утром под Сызранью. В селе Старая Рачейка примерно в 8:00 на улице Ленинской насмерть была сбита местная жительница.
 
По версии сотрудников полиции, 46-летнюю женщину сбил школьный автобус ПАЗ-32054. Потерпевшая двигалась пешком вдоль дороги. 

21 мая 2018, 10:57
Водитель «Гранты» пробил металлическое ограждение и насмерть разбился в Тольятти

Водитель «Гранты» пробил металлическое ограждение и насмерть разбился в Тольятти

В Тольятти в воскресенье, 24 мая, произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Лада Гранта пробил металлическое ограждение и разбился насмерть. Авария произошла ночью 
21 мая 2018, 03:52
600 тысяч талонов для льготного посещения общественных бань выпустят в Самаре

600 тысяч талонов для льготного посещения общественных бань выпустят в Самаре

В Самаре потратят 126 тысяч рублей на выпуск 600 тысяч талонов для льготного посещения общественных бань. Таким образом, на один билет из бюджета пойдет около пяти рублей. Муниципальное предприятие «Коммунально-бытовые услуги» предоставляет скидку на помыв в общих отделениях городских бань 

21 мая 2018, 08:03
Школьный автобус сбил насмерть женщину под Сызранью

Школьный автобус сбил насмерть женщину под Сызранью

21 мая в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. В восьмом часу утра в селе Старая Рачейка под колесами школьного автобуса оказалась женщина. В момент аварии она шла вдоль проезжей части. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
21 мая 2018, 02:42
Запрет на продажу алкоголя введут из-за Последнего звонка 24 мая в Самаре

Запрет на продажу алкоголя введут из-за Последнего звонка 24 мая в Самаре

В Самаре в четверг, 24 мая, запретят розничную продажу алкоголя. Это связано с проведением праздника выпускников «Последний звонок». Как уже рассказывала «ТЕРРА», почти 3000 одиннадцатиклассников и педагогов проведут шествие по улице Ленинградской до Некрасовского спуска на набережной, где состоится концерт. 
21 мая 2018, 01:35
Тайник с 2 кг наркотиков нашла полиция на пр. Кирова в Самаре‍

Тайник с 2 кг наркотиков нашла полиция на пр. Кирова в Самаре‍

В Самаре полицейские нашли тайник с крупной партией наркотиков. Более двух килограммов запрещенного вещества синтетического происхождения было спрятано около здания на проспекте Кирова. Выявить тайник удалось в ходе расследования по делу 26-летней жительницы Самары. Она была задержана в январе в 

21 мая 2018, 10:35
В блогах: «В Самаре уничтожают очередное озеро»

В блогах: «В Самаре уничтожают очередное озеро»

Самарец Дмитрий Колчин пожаловался в "Твиттере", что в городе уничтожают очередное озеро. На этот раз неизвестные строители уже несколько дней засыпают мусором озеро Леснуха на 5-й просеке. "Сейчас там постоянно работают несколько бульдозеров. Видимо, сносят гаражи рядом с озером. 
21 мая 2018, 09:57
6 человек пострадали в крупном ДТП под Тольятти

6 человек пострадали в крупном ДТП под Тольятти

20 мая в Самарской области произошло крупное ДТП. Все случилось в 18:45. Водитель «Лады Приоры» ехал по автотрассе Тольятти — Хрящевка в направлении Автограда. На 10-м километре трассы он выехал на встречную полосу, и там легковушка лоб в лоб врезалась 

21 мая 2018, 09:23
Водитель «Форда» сбил 11-летнего мальчика на Запорожской в Самаре

Водитель «Форда» сбил 11-летнего мальчика на Запорожской в Самаре

В Самаре водитель «Форда» сбил 11-летнего мальчика на улице Запорожской. ДТП произошло на участке между улицами Антонова-Овсеенко и Дыбенко в четверг, 17 мая, в семь часов 
18 мая 2018, 01:38
Годовалый малыш упал с 4 этажа жилого дома в Тольятти

Годовалый малыш упал с 4 этажа жилого дома в Тольятти

В Тольятти в понедельник, 14 мая, около 20 часов, по предварительным сведениям, с четвертого этажа жилого дома упал годовалый малыш. Инцидент произошел в Автозаводском районе на улице Революционной. Об этом со ссылкой на оперативные структуры сообщает «Волга-Ньюс». В результате 

15 мая 2018, 09:30
Водитель «Шевроле» вез ребенка и устроил массовое ДТП в Тольятти

Водитель «Шевроле» вез ребенка и устроил массовое ДТП в Тольятти

В Тольятти в четверг, 26 января,  в 16:50 на улице Ботанической произошло массовое ДТП. Столкнулись шесть машин. 38-летний мужчина на автомобиле Chevrolet, ехавший 
27 апреля 2018, 11:03
Самарская автоледи на «японце» врезалась в «Мазду», пострадал ребенок

Самарская автоледи на «японце» врезалась в «Мазду», пострадал ребенок

В Самаре во вторник, 24 апреля, в результате ДТП в Кировском районе пострадал ребенок - девочка 2010 года рождения. На проспекте Юных Пионеров столкнулись две иномарки Honda и Mazda. Первым «японцем» управляла 35-летняя автоледи. «Хонда» ехала со стороны проспекта Кирова 

25 апреля 2018, 11:35
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