26 мая в Самаре произошло ДТП с участием велосипедиста. По информации регионального управления МВД, 31-летний мужчина на двухколесном транспорте ехал по тротуару вдоль Московского шоссе. Напротив дома №15в его сбил 38-летний водитель на Hyundai Solaris, выезжавший из ворот.
В результате аварии велосипедист получил травмы. После оказания медпомощи в больнице его отпустили домой.
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В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными
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В среду, 22 мая, примерно в час дня в столице 63-го региона случилось ДТП с участием служебной машины. Как рассказали в группе «ДТП Самара» очевидцы, на пересечении Волжского проспекта и улицы Маяковского столкнулись «Шевроле Кобальт» и полицейская «Шкода Октавия». …
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Судя по словам очевидцев, мальчик оказался на дороге неожиданно и автомобилист …
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