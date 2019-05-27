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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 24.05.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре таксист снес столб на Красноглинском шоссе

В Самаре таксист снес столб на Красноглинском шоссе

В  столице 63-го региона ведется проверка ДТП с участием автомобиля одного из местных таксопарков. Рано утром, в  05:30 в субботу, 25 мая, 36-летний водитель иномарки «Рено» с логотипом службы такси ехал по Красноглинскому шоссе со стороны улицы Зеленой. Он направлялся 
27 мая 2019, 11:45
В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными

В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными

Стали известны подробности аварии с тремя пострадавшими в Самарской области. Напомним, поздно вечером в субботу, 25 мая, в Алексеевском районе, предположительно, водитель Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с иномаркой Hyundai Solaris. Шофер и 
27 мая 2019, 11:23
Троих увезли на «скорой»: Под Самарой столкнулись Hyundai Solaris и «Шевроле Нива»

Троих увезли на «скорой»: Под Самарой столкнулись Hyundai Solaris и «Шевроле Нива»

Самарские полицейские разбираются в обстоятельствах серьезной аварии в Алексеевском районе. ДТП произошло вчера, 25 мая, вечером. Есть пострадавшие.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, в 20:30 20-летний водителя двигался на «Шевроле Нива» по трассе «Самара — Оренбург» в сторону Нефтегорска. 
26 мая 2019, 03:53
Куча мала на дороге: сразу 7 автомобилей столкнулись в Тольятти

Куча мала на дороге: сразу 7 автомобилей столкнулись в Тольятти

ДТП произошло сегодня, 25 мая, около 11 часов утра. На улице Дзержинского в районе дома №52 столкнулись сразу 7 автомобилей. По предварительной информации, пострадал один человек. Его доставили на машине скорой помощи в больницу с травмой головы. Сотрудники полиции разбираются 
25 мая 2019, 04:01
В Самаре патрульная машина ДПС столкнулась с иномаркой

В Самаре патрульная машина ДПС столкнулась с иномаркой

В среду, 22 мая, примерно в час дня в столице 63-го региона случилось ДТП с участием служебной машины. Как рассказали в группе «ДТП Самара» очевидцы, на пересечении Волжского проспекта и улицы Маяковского столкнулись «Шевроле Кобальт» и полицейская «Шкода Октавия». 
22 мая 2019, 04:16
В Самаре две иномарки столкнулись на трамвайных путях

В Самаре две иномарки столкнулись на трамвайных путях

В Самаре произошло ДТП с двумя пострадавшими. Примерно в 08:13 24-летний водитель на «Мицубиси Лансер» двигался по улице Красноармейской в сторону Спортивной. На одном из участков мужчина нарушил ПДД, выехав на трамвайные пути встречного направления. Там легковушка врезалась в «Шевроле 

21 мая 2019, 02:23
Видео: в тоннеле на Московском шоссе 4 машины столкнулись «паровозиком»

Видео: в тоннеле на Московском шоссе 4 машины столкнулись «паровозиком»

В понедельник, 20 мая, в Самаре произошла массовая авария в тоннеле на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Там «паровозиком» на крайней левой полосе по направлению из города столкнулись четыре машины. Как рассказали в соцсети очевидцы, в ДТП участвовали три легковушки 
20 мая 2019, 03:00
Водитель иномарки сбил велосипедиста в Тольятти

Водитель иномарки сбил велосипедиста в Тольятти

В Тольятти произошло ДТП, участником которого стал велосипедист. 33-летний водитель «КИА Рио» ехал по дворовой территории со стороны проспекта Степана Разина в направлении ул. Юбилейная. В районе дома №55 по Юбилейной автомобилист сбил 23-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть. В результате 

8 мая 2019, 10:13
Участницы Велодевичника-2018 проедут по Тольятти

Участницы Велодевичника-2018 проедут по Тольятти

В субботу, 14 июля, в Тольятти пройдет Велодевичник-2018. Девушки промчатся в эффектных нарядах по улицам Автограда уже в 11-й раз. Действует дресс-код: на участницах должны быть интересные, женственные и экстравагантные наряды.
 
- Приветствуется оригинальность и стильность. Мужчины могут присоединиться к девушкам 
6 июля 2018, 11:40
Водитель сбил ребенка на велосипеде в Самаре

Водитель сбил ребенка на велосипеде в Самаре

29 июня в Самаре произошло ДТП с участием велосипедиста. Все произошло на улице Ставропольской в районе трамвайной остановки «Волочаевская». Водитель легковушки сбил ребенка на велосипеде, который выехал на пешеходный переход.

Судя по словам очевидцев, мальчик оказался на дороге неожиданно и автомобилист 

29 июня 2018, 01:16
Велосипедист влетел в учебную «Гранту» в Сызрани

Велосипедист влетел в учебную «Гранту» в Сызрани

Утром 19 июня в Сызрани произошло ДТП. Около 7:30 на Образцовской площадке дорогу не поделили велосипедист и учебная «Лада Гранта». Автомобиль двигался к пересечению улиц Астраханской и Циолковского и, по-видимому, заходил на разворот. В этот момент по встречной полосе ехал 
19 июня 2018, 02:38
Мужчина угнал из подъезда велосипед в Тольятти

Мужчина угнал из подъезда велосипед в Тольятти

На днях за помощью к сотрудникам полиции обратилась 35-летняя жительница Тольятти. Она рассказала, что у нее угнали велосипед. Транспортное средство потерпевшая оставила в подъезде дома на улице Автостроителей, а когда вернулась на следующий день, на месте его уже не было.

Прибывшие 

21 мая 2018, 03:08
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