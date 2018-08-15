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Самарские «Крылья Советов» стали самой посещаемой командой Премьер-лиги
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15 августа 2018, 01:46
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Как изменились правила ловли рыбы на Волге за лето-2018
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15 августа 2018, 12:28
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Двое пьяных мужчин упали со 2-го этажа в Тольятти
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15 августа 2018, 11:49
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Мистер Вселенная из Самары выиграл престижный турнир, победителем которого когда-то был Арнольд Шварценеггер
Единственный Мистер Вселенная, проживающий в Самаре, Андрей Шокин вновь выиграл престижный международный турнир по бодибилдингу. Он подтвердил это звание, заслуженное еще в 2014-м году, и получил статус профессионала.
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15 августа 2018, 11:21
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Пешеход погиб под колесами машины инкассации в Самаре
Во вторник, 14 августа, в областной столице произошла авария, в которой погиб пешеход. По словам очевидцев, в 20:40 около дома № 115 по проспекту Юных Пионеров пешеход попал под колеса инкассаторского автомобиля. Мужчина пересекал проезжую часть в неположенном месте.
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15 августа 2018, 08:22
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На трассе под Самарой опрокинулась иномарка: погибла 40-летняя пассажирка легковушки
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14 августа 2018, 12:21
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В Самаре автомобилист сбил 10-летнюю девочку, которая попала в реанимацию
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14 августа 2018, 11:30
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Пешеход оказался под колесами припаркованной иномарки под Сызранью
13 августа в Самарской области произошла автоавария, в которой пострадал пешеход. Как сообщает КТВ-Луч, 25-летний мужчина за рулем грузовой «ГАЗели» ехал по трассе «Сызрань-Ульяновск». Он шел на небезопасной скорости, и в какой-то момент не справился с управлением. В итоге …
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14 августа 2018, 10:37
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Водитель КАМАЗа устроил «форсаж» на обочине под Сызранью
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13 июля 2018, 11:12
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В Томске создан радар для беспилотного «КАМАЗа»
Томские ученые создали уникальный предупреждающий радар для беспилотного «КАМАЗа». Испытания оборудования стартуют в начале 2017 года.
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12 декабря 2016, 03:01
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Автомобили АвтоВАЗа, ГАЗа и КамАЗа могут начать производить в Иране
Автомобили АвтоВАЗа, ГАЗа и КамАЗа могут начать производить в Иране. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития, в настоящий момент представители данных компаний ведут переговоры с иранской стороной.
Конкретные договоренности пока еще не достигнуты. Успех переговоров по организации …
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3 апреля 2015, 08:16
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Сокращаемые сотрудники АвтоВАЗа смогут работать на КамАЗе
Сокращаемые работники АвтоВАЗа смогут работать на КамАЗе. Об этом сегодня заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным гендиректор "Ростехнологий" Сергей Чемезов. Как сообщается на сайте Кремля, Чемезов подробно остановился на ситуации на Тольяттинском автозаводе. По словам Чемезова, продажи …
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20 июня 2014, 12:44