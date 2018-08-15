2
20
09
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14.08.2018  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 12 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Самарские «Крылья Советов» стали самой посещаемой командой Премьер-лиги

Самарские «Крылья Советов» стали самой посещаемой командой Премьер-лиги

Самарские «Крылья Советов» стали самой посещаемой командой в Премьер-лиге по результатам трех туров. На трех матчах с участием волжан побывали 93 053 зрителя. Средняя посещаемость игры составила 31017 человек.

Рекорд посещаемости 1 тура удалось побить во время игры между 
15 августа 2018, 01:46
Как изменились правила ловли рыбы на Волге за лето-2018

Как изменились правила ловли рыбы на Волге за лето-2018

В этом году введено новое правило рыболовства на Волге. С 18 июля в сутки одному рыбаку-любителю можно выловить не больше 5 кг рыбы. Исключение составляет поимка экземпляра рыбы весом, превышающим пять килограмм. Об этом рассказала Галина Сидорова, руководитель отдела рыбнадзора 
15 августа 2018, 12:28
Двое пьяных мужчин упали со 2-го этажа в Тольятти

Двое пьяных мужчин упали со 2-го этажа в Тольятти

В Тольятти на днях зафиксировали два случая падения людей с высоты. Причем оба инцидента произошли с нетрезвыми мужчинами. По словам врачей станции городской скорой помощи, житель Автозаводского района в час ночи упал из окна второго этажа. 36-летний мужчина был пьян 
15 августа 2018, 11:49
Мистер Вселенная из Самары выиграл престижный турнир, победителем которого когда-то был Арнольд Шварценеггер

Мистер Вселенная из Самары выиграл престижный турнир, победителем которого когда-то был Арнольд Шварценеггер

Единственный Мистер Вселенная, проживающий в Самаре, Андрей Шокин вновь выиграл престижный международный турнир по бодибилдингу. Он подтвердил это звание, заслуженное еще в 2014-м году, и получил статус профессионала. 
 
В юности он вдохновлялся Арнольдом Шварценеггером, а теперь выиграл крупнейшие международные соревнования по 
15 августа 2018, 11:21
Пешеход погиб под колесами машины инкассации в Самаре

Пешеход погиб под колесами машины инкассации в Самаре

Во вторник, 14 августа, в областной столице произошла авария, в которой погиб пешеход. По словам очевидцев, в 20:40 около дома № 115 по проспекту Юных Пионеров пешеход попал под колеса инкассаторского автомобиля. Мужчина пересекал проезжую часть в неположенном месте.
15 августа 2018, 08:22
На трассе под Самарой опрокинулась иномарка: погибла 40-летняя пассажирка легковушки

На трассе под Самарой опрокинулась иномарка: погибла 40-летняя пассажирка легковушки

В понедельник днем, 13 августа, смертельное ДТП случилось под Самарой. В 13:05 41-летний водитель иномарки Geely ехал по дороге «подъезд к городу Оренбургу от М-5 «Урал» со стороны Самары». По предварительной информации, на 21 километре трассы автомобилист не сумел справиться 
14 августа 2018, 12:21
В Самаре автомобилист сбил 10-летнюю девочку, которая попала в реанимацию

В Самаре автомобилист сбил 10-летнюю девочку, которая попала в реанимацию

В понедельник, 13 августа, произошла авария, в которой пострадал ребенок. Примерно в 15:30 на улице Вольской 29-летний водитель ехал на Hyundai Grand Starex со стороны улицы Александра Матросова в направлении Ново-Вокзальной. В районе дома № 61 по Вольской он сбил 
14 августа 2018, 11:30
Пешеход оказался под колесами припаркованной иномарки под Сызранью

Пешеход оказался под колесами припаркованной иномарки под Сызранью

13 августа в Самарской области произошла автоавария, в которой пострадал пешеход. Как сообщает КТВ-Луч, 25-летний мужчина за рулем грузовой «ГАЗели» ехал по трассе «Сызрань-Ульяновск». Он шел на небезопасной скорости, и в какой-то момент не справился с управлением. В итоге 
14 августа 2018, 10:37
Водитель КАМАЗа устроил «форсаж» на обочине под Сызранью

Водитель КАМАЗа устроил «форсаж» на обочине под Сызранью

В районе развязки на автодороге Сызрань - Саратов очевидцы засняли опасные маневры водителя КАМАЗа. Мужчина, который сидел за рулем большегруза, решил не ждать и обогнал колонну автомобилей прямо по обочине. Инцидент зафиксировали около 14:00 11 июля. На трассе Р228 в 
13 июля 2018, 11:12
В Томске создан радар для беспилотного «КАМАЗа»

В Томске создан радар для беспилотного «КАМАЗа»

Томские ученые создали уникальный предупреждающий радар для беспилотного «КАМАЗа». Испытания оборудования стартуют в начале 2017 года.
По словам экспертов, некоторое время назад для КАМАЗа был разработан радиолокационный датчик. Оснастка большегруза только камерами видеонаблюдения не даст нужной точности и надежности, что 

12 декабря 2016, 03:01
Автомобили АвтоВАЗа, ГАЗа и КамАЗа могут начать производить в Иране

Автомобили АвтоВАЗа, ГАЗа и КамАЗа могут начать производить в Иране

Автомобили АвтоВАЗа, ГАЗа и КамАЗа могут начать производить в Иране. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития, в настоящий момент представители данных компаний ведут переговоры с иранской стороной.

Конкретные договоренности пока еще не достигнуты. Успех переговоров по организации 
3 апреля 2015, 08:16
Сокращаемые сотрудники АвтоВАЗа смогут работать на КамАЗе

Сокращаемые сотрудники АвтоВАЗа смогут работать на КамАЗе

Сокращаемые работники АвтоВАЗа смогут работать на КамАЗе. Об этом сегодня заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным гендиректор "Ростехнологий" Сергей Чемезов. Как сообщается на сайте Кремля, Чемезов подробно остановился на ситуации на Тольяттинском автозаводе. По словам Чемезова, продажи 

20 июня 2014, 12:44
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх