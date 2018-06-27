4
12
06
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Полицейская «Нива» врезалась в иномарку в Самаре

Полицейская «Нива» врезалась в иномарку в Самаре

27 июня в Самаре произошло ДТП с участием полицейской машины. Как сообщает ВолгаНьюс, все случилось на пересечении улиц Мичурина и Владимирской.

По словам очевидцев, обе машины ехали по Мичурина со стороны Полевой. «Митсубиши Лансер» шла впереди, а следом 
27 июня 2018, 12:37
Пьяный водитель иномарки врезался в стену дома в Тольятти

Пьяный водитель иномарки врезался в стену дома в Тольятти

В ночь на 27 июня в Тольятти произошла авария. Все случилось в 9 квартале на бульваре Туполева. Как сообщается в группе «Происшествия Тольятти», пьяный водитель «Форда» на полном ходу врезался в припаркованную «Ладу Гранту». От удара иномарка отлетела и 
27 июня 2018, 11:38
Видео: «Lada Vesta» влетела в «Lada XRAY», а потом в остановку в Тольятти

Видео: «Lada Vesta» влетела в «Lada XRAY», а потом в остановку в Тольятти

26 июня в Тольятти произошла авария, участницами которой стали сразу две флагманские новинки «АвтоВАЗа». Как сообщает паблик «Происшествия Тольятти», седан «Lada Vesta» ехал по дороге со стороны Горсада. В этот момент с парковки магазина начал выруливать кроссовер «Lada XRAY». 
27 июня 2018, 10:42
Появилось фото жуткого ДТП с погибшими под Сызранью

Появилось фото жуткого ДТП с погибшими под Сызранью

Под Сызранью на трассе М-5 утром во вторник, 26 июня, произошло смертельное ДТП. Фото с места происшествия в соцсети опубликовали очевидцы. Судя по снимкам, одна из машин перевернулась на крышу, две "всмятку". Как выяснилось, столкновение восьми машин случилось на 565 
26 июня 2018, 02:46
Сошел с рельсов скоростной трамвай до «Самара Арены»

Сошел с рельсов скоростной трамвай до «Самара Арены»

В Самаре на ветке до стадиона ЧМ-2018 встало движение трамваев. По сообщению очевидца, сошла с рельсов средняя тележка трехсекционного трамвая. Самарец Антон Рубин опубликовал фото в соцсети.

«Движение на новой трассе, проложенной специально к стадиону, стоит», - пишет очевидец.
25 июня 2018, 05:30
Трамвай номер 13 протаранил «Газель» на Ставропольской в Самаре

Трамвай номер 13 протаранил «Газель» на Ставропольской в Самаре

В Самаре на улице Ставропольской произошло ДТП с участием общественного транспорта: трамвай протаранил «Газель», по предварительным данным, выехавшую на рельсы. Фото с места аварии появилось в соцсети. По словам очевидцев, на трамвае указан маршрут №13. «Газель» - грузовая. Столкновение произошло 

7 июня 2018, 04:00
В Самаре 23-й трамвай слетел с рельсов и протаранил внедорожник

В Самаре 23-й трамвай слетел с рельсов и протаранил внедорожник

В ночь пятницы на субботу, с 11 на 12 мая, в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие. Около площади Урицкого трамвай 23-го маршрута протаранил иномарку. Об этом сообщают в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте».
 
По словам очевидцев, авария произошла в 
12 мая 2018, 01:53
Скоростному трамваю до «Самара Арены» добавят мощности

Скоростному трамваю до «Самара Арены» добавят мощности

Новая ветка скоростного трамвая до стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» получит электроснабжение от «Самарских распределительных сетей». Потребитель получит суммарную величину электрической мощности почти в десять мегаВатт, сообщает пресс-служба СРС.

Движение по трамвайным путям от центра города до стадиона ЧМ-2018 «Самара 
21 марта 2018, 07:00
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх