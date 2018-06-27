Полицейская «Нива» врезалась в иномарку в Самаре



По словам очевидцев, обе машины ехали по Мичурина со стороны Полевой. «Митсубиши Лансер» шла впереди, а следом … 27 июня в Самаре произошло ДТП с участием полицейской машины. Как сообщает ВолгаНьюс , все случилось на пересечении улиц Мичурина и Владимирской.По словам очевидцев, обе машины ехали по Мичурина со стороны Полевой. «Митсубиши Лансер» шла впереди, а следом