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Полицейская «Нива» врезалась в иномарку в Самаре
27 июня в Самаре произошло ДТП с участием полицейской машины. Как сообщает ВолгаНьюс, все случилось на пересечении улиц Мичурина и Владимирской.
По словам очевидцев, обе машины ехали по Мичурина со стороны Полевой. «Митсубиши Лансер» шла впереди, а следом …
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27 июня 2018, 12:37
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Пьяный водитель иномарки врезался в стену дома в Тольятти
В ночь на 27 июня в Тольятти произошла авария. Все случилось в 9 квартале на бульваре Туполева. Как сообщается в группе «Происшествия Тольятти», пьяный водитель «Форда» на полном ходу врезался в припаркованную «Ладу Гранту». От удара иномарка отлетела и …
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27 июня 2018, 11:38
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Видео: «Lada Vesta» влетела в «Lada XRAY», а потом в остановку в Тольятти
26 июня в Тольятти произошла авария, участницами которой стали сразу две флагманские новинки «АвтоВАЗа». Как сообщает паблик «Происшествия Тольятти», седан «Lada Vesta» ехал по дороге со стороны Горсада. В этот момент с парковки магазина начал выруливать кроссовер «Lada XRAY». …
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27 июня 2018, 10:42
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Появилось фото жуткого ДТП с погибшими под Сызранью
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26 июня 2018, 02:46
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Сошел с рельсов скоростной трамвай до «Самара Арены»
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25 июня 2018, 05:30
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Трамвай номер 13 протаранил «Газель» на Ставропольской в Самаре
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7 июня 2018, 04:00
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В Самаре 23-й трамвай слетел с рельсов и протаранил внедорожник
В ночь пятницы на субботу, с 11 на 12 мая, в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие. Около площади Урицкого трамвай 23-го маршрута протаранил иномарку. Об этом сообщают в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, авария произошла в …
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12 мая 2018, 01:53
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Скоростному трамваю до «Самара Арены» добавят мощности
Новая ветка скоростного трамвая до стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» получит электроснабжение от «Самарских распределительных сетей». Потребитель получит суммарную величину электрической мощности почти в десять мегаВатт, сообщает пресс-служба СРС.
Движение по трамвайным путям от центра города до стадиона ЧМ-2018 «Самара …
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21 марта 2018, 07:00