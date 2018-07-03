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Инвалида-колясочника насмерть сбили на улице Гагарина в Самаре

Инвалида-колясочника насмерть сбили на улице Гагарина в Самаре

В Самаре автомобилист на «Калине» насмерть  сбил инвалида-колясочника. ДТП произошло на улице Гагарина у перекрестка с улицей Мяги, возле медуниверситета. Жуткие фотографии 
3 июля 2018, 11:50
KIA и вазовская «шестерка» не разъехались под Тольятти

KIA и вазовская «шестерка» не разъехались под Тольятти

Утром 3 июля под Тольятти произошло ДТП с участием двух легковушек. Около 7:30 водитель KIA выезжала с дачного массива на трассу «Тольятти-Ташелка». При этом, иномарка не пропустила вазовскую «шестерку», которая двигалась по дороге. Произошло столкновение.

В результате аварии оба 
3 июля 2018, 11:38
Трамвай-шаттл столкнулся с автобусом в Самаре

Трамвай-шаттл столкнулся с автобусом в Самаре

Авария с участием общественного транспорта произошла 2 июля в Самаре. На пересечении улиц Пензенской и Владимирской столкнулись трамвай-шаттл S5 с пассажирским автобусом. Удар получился касательным. По сути, вагон «притер» пассажирскую машину, сообщает паблик «ДТП Самара».

По предварительной информации, 
3 июля 2018, 10:37
Мужчину за избиение жены оштрафовали в Сызрани

Мужчину за избиение жены оштрафовали в Сызрани

В Сызранском городском суде рассмотрели дело об избиении местной жительницы. Все произошло 11 июня. Между потерпевшей и ее супругом по неизвестной причине возник конфликт. В итоге, муж избил свою вторую половину. Медики диагностировали у женщины кровоподтеки и ссадины.

На 
2 июля 2018, 11:49
Приставы ловили должников на Волге под Сызранью

Приставы ловили должников на Волге под Сызранью

На минувших выходных в Сызранском районе приставы совместно с сотрудниками ГИМС провели очередной рейд в рамках акции «Должник на воде». Они останавливали суда и проверяли их владельцев на наличие финансовых «хвостов». Всего проверено более 40 водителей катеров. 27 из них 

2 июля 2018, 11:27
Сызранка делает матрешки с изображением Джокера и миньонов

Сызранка делает матрешки с изображением Джокера и миньонов

Работы молодой художницы из Сызрани, несколько лет работавшей поваром, ломают представления о классической матрешке, пишет портал КТВ ЛУЧ. Персонажами ее творений становятся миньоны, Джокер, розовый единорог и другие яркие современные персонажи.

Повару Татьяне Марченковой – 28 лет. Девушка 
1 июля 2018, 01:57
«Разогнался, как Шумахер»: В Самаре пьяный подросток сел за руль и перевернулся во дворе

«Разогнался, как Шумахер»: В Самаре пьяный подросток сел за руль и перевернулся во дворе

Вчера, 30 июня, в Самаре во дворе дома № 138 по улице Победы произошла серьезная авария. Там столкнулись «пятнадцатая» и «Лада Приора». По словам очевидцев, водитель «Приоры» не справился с управлением, машину занесло, после чего она влетела в «пятнадцатую» и 
1 июля 2018, 01:00
В блогах: «4 причины побывать в Сызрани»

В блогах: «4 причины побывать в Сызрани»

Блогер brusnichika спрашивает: "Многие ли из вас или ваших знакомых были в Сызрани?" "Думаю, что нет, - пишет автор. - Единицы. Лично я побывала в этом городе впервые в прошедшем мае. Хочу поделиться с вами своими открытиями. Первое: Сызрань 
29 июня 2018, 09:30
Один человек погиб и четверо пострадали в тройном ДТП под Сызранью

Один человек погиб и четверо пострадали в тройном ДТП под Сызранью

Крупная авария со смертельным исходом произошла в Сызранском районе Самарской области 28 июня. Грузовик с казахстанскими номерами ехал по трассе «Сызрань-Ульяновск» со стороны Сызрани. Между селами Троицкое и Надеждино машина на полном ходу влетела в фургон, перевозивший дорожных рабочих. Он, 
28 июня 2018, 02:25
Полицейская «Нива» врезалась в иномарку в Самаре

Полицейская «Нива» врезалась в иномарку в Самаре

27 июня в Самаре произошло ДТП с участием полицейской машины. Как сообщает ВолгаНьюс, все случилось на пересечении улиц Мичурина и Владимирской.

По словам очевидцев, обе машины ехали по Мичурина со стороны Полевой. «Митсубиши Лансер» шла впереди, а следом 
27 июня 2018, 12:37
Пьяный водитель иномарки врезался в стену дома в Тольятти

Пьяный водитель иномарки врезался в стену дома в Тольятти

В ночь на 27 июня в Тольятти произошла авария. Все случилось в 9 квартале на бульваре Туполева. Как сообщается в группе «Происшествия Тольятти», пьяный водитель «Форда» на полном ходу врезался в припаркованную «Ладу Гранту». От удара иномарка отлетела и 
27 июня 2018, 11:38
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