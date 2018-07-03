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Инвалида-колясочника насмерть сбили на улице Гагарина в Самаре
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3 июля 2018, 11:50
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KIA и вазовская «шестерка» не разъехались под Тольятти
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3 июля 2018, 11:38
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Трамвай-шаттл столкнулся с автобусом в Самаре
Авария с участием общественного транспорта произошла 2 июля в Самаре. На пересечении улиц Пензенской и Владимирской столкнулись трамвай-шаттл S5 с пассажирским автобусом. Удар получился касательным. По сути, вагон «притер» пассажирскую машину, сообщает паблик «ДТП Самара».
По предварительной информации, …
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3 июля 2018, 10:37
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Мужчину за избиение жены оштрафовали в Сызрани
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2 июля 2018, 11:49
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Приставы ловили должников на Волге под Сызранью
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2 июля 2018, 11:27
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Сызранка делает матрешки с изображением Джокера и миньонов
Работы молодой художницы из Сызрани, несколько лет работавшей поваром, ломают представления о классической матрешке, пишет портал КТВ ЛУЧ. Персонажами ее творений становятся миньоны, Джокер, розовый единорог и другие яркие современные персонажи.
Повару Татьяне Марченковой – 28 лет. Девушка …
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1 июля 2018, 01:57
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«Разогнался, как Шумахер»: В Самаре пьяный подросток сел за руль и перевернулся во дворе
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1 июля 2018, 01:00
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В блогах: «4 причины побывать в Сызрани»
Блогер brusnichika спрашивает: "Многие ли из вас или ваших знакомых были в Сызрани?" "Думаю, что нет, - пишет автор. - Единицы. Лично я побывала в этом городе впервые в прошедшем мае. Хочу поделиться с вами своими открытиями. Первое: Сызрань …
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29 июня 2018, 09:30
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Один человек погиб и четверо пострадали в тройном ДТП под Сызранью
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28 июня 2018, 02:25
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Полицейская «Нива» врезалась в иномарку в Самаре
27 июня в Самаре произошло ДТП с участием полицейской машины. Как сообщает ВолгаНьюс, все случилось на пересечении улиц Мичурина и Владимирской.
По словам очевидцев, обе машины ехали по Мичурина со стороны Полевой. «Митсубиши Лансер» шла впереди, а следом …
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27 июня 2018, 12:37
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Пьяный водитель иномарки врезался в стену дома в Тольятти
В ночь на 27 июня в Тольятти произошла авария. Все случилось в 9 квартале на бульваре Туполева. Как сообщается в группе «Происшествия Тольятти», пьяный водитель «Форда» на полном ходу врезался в припаркованную «Ладу Гранту». От удара иномарка отлетела и …
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27 июня 2018, 11:38