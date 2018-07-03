«Разогнался, как Шумахер»: В Самаре пьяный подросток сел за руль и перевернулся во дворе Вчера, 30 июня, в Самаре во дворе дома № 138 по улице Победы произошла серьезная авария. Там столкнулись «пятнадцатая» и «Лада Приора». По словам очевидцев, водитель «Приоры» не справился с управлением, машину занесло, после чего она влетела в «пятнадцатую» и …