4 мая в Тольятти произошло ДТП с участием пешехода. 50-летний водитель «Лады Приоры» двигался по жилой зоне со стороны улицы Ярославской к улице Александра Матросова. На одном из участков мужчина решил сдать назад. Он не убедился в безопасности маневра, и под колесами его машины оказалась 79-летняя женщина.
Пострадавшей оказали медицинскую помощь. После этого ей назначили амбулаторное лечение.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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