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Материалы по теме:

«Газель» с картошкой перевернулась на трассе М-5 в Самарской области

«Газель» с картошкой перевернулась на трассе М-5 в Самарской области

В Самарской области на участке федеральной трассы М-5 на территории Сызранского района перевернулась грузовая «Газель» с картошкой. ДТП произошло 3 мая в 
4 мая 2018, 03:20
Девушка на «Мерседесе» въехала в столб и остановила движение трамваев в Самаре

Девушка на «Мерседесе» въехала в столб и остановила движение трамваев в Самаре

В Самаре в пятницу, 4 мая, около восьми часов утра произошло ДТП на 
4 мая 2018, 01:41
Ленинский проспект частично перекроют в Тольятти

Ленинский проспект частично перекроют в Тольятти

Тольяттинским автомобилистам предстоит потерпеть временные неудобства из-за ограничений движения. 13 мая в Автограде состоится чемпионат  и первенство Самарской области по велосипедному спорту.  Для проведения мероприятия будет необходимо перекрыть Ленинский проспект на участке от Московского проспекта до улицы Юбилейной. Ограничения будут 

4 мая 2018, 01:28
Дачные участи подтоплены из-за паводка под Тольятти

Дачные участи подтоплены из-за паводка под Тольятти

Дачники Самарской области продолжают испытывать неудобства из-за последствий паводка. Одна из самых проблемных точек -  СНТ «Зеленая даль 1» в селе Выселки Ставропольского района. Владельцы участков сообщают о сильном подтоплении. При этом, вода не уходит, продолжая прибывать. Раньше вся лишняя 
4 мая 2018, 11:44
Появилось расписание авиашоу от группы «Русь» на 9 мая в Тольятти

Появилось расписание авиашоу от группы «Русь» на 9 мая в Тольятти

В Тольятти в День Победы 9 мая состоится авиашоу от легендарной пилотажной группы «Русь», аэроклубов ДОСААФ России и ЦСКА ВВС. Авиационное выступление пройдет в парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова. Начало – в 11 часов. Будет организована работа 
4 мая 2018, 09:25
Водитель «Форда» сбил 7-летнего мальчика во дворе в Самаре

Водитель «Форда» сбил 7-летнего мальчика во дворе в Самаре

В Самаре водитель «Форда» сбил во дворе 7-летнего мальчика. ДТП произошло в среду, 2 мая, в 17:25 в дворовом проезде Костромского переулка. 
3 мая 2018, 02:26
Жуткие фото: мужчина на угнанной машине разбился насмерть в Самарской области

Жуткие фото: мужчина на угнанной машине разбился насмерть в Самарской области

В ночь на 3 мая в Кинельском районе Самарской области произошло смертельное ДТП, 24-летний мужчина на вазовской «семерке» ехал по трассе от Оренбурга в направлении Самары. На одном из участков он 
3 мая 2018, 01:53
Женщина выпала из окна многоэтажки в Тольятти

Женщина выпала из окна многоэтажки в Тольятти

30 апреля в Тольятти произошел инцидент. На козырек подъезда одного из домов на улице Лизы Чайкиной упала женщина. По какой причине все случилось, пока неизвестно. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла на месте, сообщается в паблике «Происшествия 
30 апреля 2018, 05:57
Один человек погиб в столкновении «Нивы» и «Соляриса» в Самарской области

Один человек погиб в столкновении «Нивы» и «Соляриса» в Самарской области

Поздно вечером 29 апреля в Самарской области произошло крупное ДТП.  36-летний водитель на «Шеви Ниве» двигался по дороге  Кинель-Богатое-Борское. На одном из участков он выехал на встречную полосу и там врезался в «Хендэ Солярис».

В результате аварии 38-летний водитель корейской иномарки 

30 апреля 2018, 12:38
Легковушка перевернулась после столкновения с иномаркой в Тольятти

Легковушка перевернулась после столкновения с иномаркой в Тольятти

26 апреля в Тольятти произошло ДТП. 57-летний мужчина на автомобиле «Лада» ехал  по Приморскому бульвару, со стороны проспекта Степана Разина, в направлении улицы Юбилейной. Шофер не выбрал безопасный боковой интервал и задел «Chevrolet», который двигался во встречном направлении.

В результате аварии 

27 апреля 2018, 02:31
Водитель пикапа сбил мотоциклиста с пассажиром в Тольятти

Водитель пикапа сбил мотоциклиста с пассажиром в Тольятти

ДТП сразу с двумя пострадавшими произошло 25 апреля в Тольятти. 55-летний водитель на пикапе «Toyota» ехал в жилой зоне бульвара Королева со стороны улицы Фрунзе в направлении Приморского бульвара. На одном из участков мужчина не уступил дорогу мотоциклу. Произошло столкновение, 

26 апреля 2018, 01:24
Из-за ошибки водителя иномарка опрокинулась в Самарской области

Из-за ошибки водителя иномарка опрокинулась в Самарской области

23 апреля в Алексеевском районе Самарской области произошло ДТП. 36-летний водитель на автомобиле «Митсубиши» ехал по трассе «Богатое – Самара – Оренбург». На одном из участков шофер нарушил правила расположения машины на проезжей части. В итоге, машина опрокинулась.

В результате аварии 

24 апреля 2018, 12:28
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