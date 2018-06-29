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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2018г 
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«Легковушка почти пополам 
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5-летняя девочка упала с 20 этажа в Тольятти

Трагедия произошла 27 июня в Тольятти. Около  17:20 с 20 этажа дома по Московскому проспекту упала 5-летняя девочка. От полученных травм ребенок скончался на месте. Обстоятельства трагедии устанавливаются, сообщает ВолгаНьюс.

Отметим, что это уже третий за последние два месяца случай падения 

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Один человек погиб и четверо пострадали в тройном ДТП под Сызранью

Один человек погиб и четверо пострадали в тройном ДТП под Сызранью

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Пьяная женщина выкинула с балкона 5-летнюю девочку в Самаре

Жуткий случай произошел 21 июня в Красноглинском районе Самары Примерно в 9 часов вечера 69-летняя женщина пришла домой сильно пьяной. По неизвестной причине она начала бить 5-летнюю девочку. Ребенок выбежал на балкон и стал звать на помощь. После этого женщина 

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Велосипедист влетел в учебную «Гранту» в Сызрани

Велосипедист влетел в учебную «Гранту» в Сызрани

Утром 19 июня в Сызрани произошло ДТП. Около 7:30 на Образцовской площадке дорогу не поделили велосипедист и учебная «Лада Гранта». Автомобиль двигался к пересечению улиц Астраханской и Циолковского и, по-видимому, заходил на разворот. В этот момент по встречной полосе ехал 
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В Самаре водитель возил внука в багажнике «Форда»

В Самаре водитель возил внука в багажнике «Форда»

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23 мая 2018, 05:27
Запертых дома «заложницу» и ребенка спасли в Сызрани

Запертых дома «заложницу» и ребенка спасли в Сызрани

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22 мая 2018, 09:48
Мужчина угнал из подъезда велосипед в Тольятти

Мужчина угнал из подъезда велосипед в Тольятти

На днях за помощью к сотрудникам полиции обратилась 35-летняя жительница Тольятти. Она рассказала, что у нее угнали велосипед. Транспортное средство потерпевшая оставила в подъезде дома на улице Автостроителей, а когда вернулась на следующий день, на месте его уже не было.

Прибывшие 

21 мая 2018, 03:08
Мужчина угнал у пенсионерки велосипед в Тольятти

Мужчина угнал у пенсионерки велосипед в Тольятти

В полицию за помощью обратилась 63-летняя жительница Тольятти. Она рассказала, что у нее украли велосипед стоимостью в 4500 рублей. Транспортное средство пенсионерка оставила в подъезде дома.

Прибывшие полицейские приступили к расследованию. Они опросили соседей, а также проверили на причастность людей, которые 

10 мая 2018, 03:05
Трое молодых людей угнали велосипед в Новокуйбышевске

Трое молодых людей угнали велосипед в Новокуйбышевске

На днях сотрудники вневедомственной охраны, работавшие в Новокуйбышевске, заметили около ломбарда троих молодых людей. Рядом с ними стоял велосипед. При виде патрульного автомобиля парни попытались скрыться, росгвардейцы решили их остановить и выяснить причины такого поведения.

Молодые люди не смоги внятно ответить 

3 мая 2018, 11:26
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