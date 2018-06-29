29 июня в Самаре произошло ДТП с участием велосипедиста. Все произошло на улице Ставропольской в районе трамвайной остановки «Волочаевская». Водитель легковушки сбил ребенка на велосипеде, который выехал на пешеходный переход.
Судя по словам очевидцев, мальчик оказался на дороге неожиданно и автомобилист не успел затормозить.
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Московское шоссе встало в пробке из-за массового ДТП
В Самаре на Московском шоссе образовалась гигантская пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на участке от 18-го километра до «Новой Самары» произошло два ДТП. Машины движутся со скоростью 2 километра в час. По словам очевидцев, возле «Новой Самары» произошло массовое …
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29 июня 2018, 12:09
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Колумбийская болельщица попала в ДТП с КамАЗом в Самаре
29 июня в Самаре произошло ДТП, участницей которого стала колумбийская болельщица. Около дома №36 по улице Озерной в Кировском районе столкнулись «Хендэ» и КамАЗ. Судя по фото в группе «ДТП 163 Самара», удар был не очень сильным. Южноамериканка, сидевшая …
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29 июня 2018, 11:52
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Легковушка столкнулась с КамАЗом под Тольятти
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29 июня 2018, 10:41
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5-летняя девочка упала с 20 этажа в Тольятти
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28 июня 2018, 02:57
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Один человек погиб и четверо пострадали в тройном ДТП под Сызранью
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28 июня 2018, 02:25
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Пьяная женщина выкинула с балкона 5-летнюю девочку в Самаре
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22 июня 2018, 11:39
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Велосипедист влетел в учебную «Гранту» в Сызрани
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19 июня 2018, 02:38
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В Самаре водитель возил внука в багажнике «Форда»
В Самаре мужчина возил собственного внука в багажнике машины «Форд». Это сняли на видео в Красноглинском районе. Полицейские увидели ролик в Интернете и начали проверку. Сначала в отношении неустановленного водителя завели административное дело. Вскоре полицейские установили владельца машины. Вызванный в …
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23 мая 2018, 05:27
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Запертых дома «заложницу» и ребенка спасли в Сызрани
В Сызрани спасатели помогли освободить «заложницу», оказавшуюся запертой в собственной квартире, передает «Маленькая Сызрань». В понедельник, 21 мая, спасатели выезжали по вызову в жилой дом, расположенный по улице 50 лет Октября. Пожилая женщина не могла выйти из собственной квартиры, …
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22 мая 2018, 09:48
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Мужчина угнал из подъезда велосипед в Тольятти
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21 мая 2018, 03:08
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Мужчина угнал у пенсионерки велосипед в Тольятти
В полицию за помощью обратилась 63-летняя жительница Тольятти. Она рассказала, что у нее украли велосипед стоимостью в 4500 рублей. Транспортное средство пенсионерка оставила в подъезде дома.
Прибывшие полицейские приступили к расследованию. Они опросили соседей, а также проверили на причастность людей, которые …
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10 мая 2018, 03:05
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Трое молодых людей угнали велосипед в Новокуйбышевске
На днях сотрудники вневедомственной охраны, работавшие в Новокуйбышевске, заметили около ломбарда троих молодых людей. Рядом с ними стоял велосипед. При виде патрульного автомобиля парни попытались скрыться, росгвардейцы решили их остановить и выяснить причины такого поведения.
Молодые люди не смоги внятно ответить …
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3 мая 2018, 11:26