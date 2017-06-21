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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре у «Новикомбанка» хотят отнять полмиллиарда рублей

В Самаре у «Новикомбанка» хотят отнять полмиллиарда рублей

Конкурсный управляющий банкротящегося «АвтоВАЗагрегата» Юлия Жаркова в суде добивается возврата из «Новикомбанка» 487 миллионов рублей. Деньги были переведены финансовой организации в июне 2015 года в рамках дела о банкротстве тольяттинского предприятия. Теперь эту сделку хотят оспорить в арбитражном суде Самарской 

21 июня 2017, 12:10
Начальник отрадненской полиции требует от обвиняемых более 3 миллионов рублей

Начальник отрадненской полиции требует от обвиняемых более 3 миллионов рублей

В Самарском гарнизонном военном суде стартовало рассмотрение дела о нападении на семью начальника отрадненского отдела полиции Дмитрия Вашуркина. Напомним, трагедия произошла в декабре прошлого года в поселке Смышляевка. Полицейский с женой Екатериной приехал в свой дом в поселке Смышляевка. По версии 

20 июня 2017, 10:59

"Нас приходили грабить или убивать?"

Сегодня в Самарском гарнизонном военном суде показания дал начальник отрадненской полиции Дмитрий Вашуркин. Во время кровавой бойни он дважды терял сознание, но, несмотря на это, помнит всё до мельчайших подробностей. Трагедия произошла в ночь на 11 декабря прошлого года в 

20 июня 2017, 05:47
Пассаж не прошел

Пассаж не прошел

ООО "Самарский пассаж" не удалось взыскать почти 350 миллионов рублей с областного ГУП "Центр размещения рекламы" и компании "СамРЭК". Спор развернулся из-за здания знаменитой "Фабрики-кухни".
Как утверждал истец, между ним и "Центром размещения рекламы" в 2013-м году был заключен договор 

20 июня 2017, 05:03
Главе самарского минтранса передают «привет» из Чапаевска

Главе самарского минтранса передают «привет» из Чапаевска

Суд обязал региональное министерство транспорта и автомобильных дорог отремонтировать 3-километровый участок дороги Самара-Волгоград-Чапаевск. Об этом сообщает областная прокуратура. Исковое заявление было подано после того, как чапаевская прокуратура совместно с местным отделом ГИБДД проверила состояние магистрали. В результате были выявлены дефекты 

20 июня 2017, 11:38
В селе Лопатино женщина убила кухонным ножом сожителя и спрятала тело в погребе

В селе Лопатино женщина убила кухонным ножом сожителя и спрятала тело в погребе

В полицию поступило сообщение, что в одном из домов в селе Лопатино Красноярского района обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями.
 
Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции совместно с представителями Следственного комитета выяснили обстоятельства трагедии.
 
По версии следователей, в 
17 июня 2017, 12:31
Тольяттинка задушила знакомую на глазах у своих детей

Тольяттинка задушила знакомую на глазах у своих детей

Трагедия произошла в квартире многоэтажки по улице Тополиная в Тольятти. По данным следствия, гражданка Малицкая разругалась со знакомой и начала ее душить. В результате сжатия шеи сломала подъязычную кость. Потерпевшая попала в больницу, где и умерла.
Свидетелями преступления были дети 

15 июня 2017, 06:06
В Волжском районе сельчане заживо сожгли случайного знакомого

В Волжском районе сельчане заживо сожгли случайного знакомого

Следственный комитет региона предъявил обвинения в убийстве четверым жителям Волжского района, в том числе двум 17-летним парням. По оперативным данным, в мае этого года мужчины попали в ДТП на трассе неподалеку от кладбища поселка Рощинский. Военнослужащий, проезжавший на своей машине 

15 июня 2017, 04:56
Врачи скорой помощи Петербурга подрались с двумя полицейскими

Врачи скорой помощи Петербурга подрались с двумя полицейскими

Вчера, 26 мая, вечером в Приморском районе Северной столицы произошла драка. Около дома №26 по Коломяжскому проспекту двое молодых врачей «скорой» употребляли пиво. Им сделали замечание полицейские, на что нарушители ответили руганью, а затем один из них ударил сотрудника полиции 
27 мая 2015, 07:59
В Ярославле девушка умерла из-за отказа «скорой» приехать на вызов

В Ярославле девушка умерла из-за отказа «скорой» приехать на вызов

В Ярославле скончалась 19-летняя девушка, страдавшая астмой. Возможно, трагедия произошла из-за не полученной медицинской помощи.
Как сообщает «НТВ», 10-летняя сестра девушки пыталась вызвать «скорую», когда у той случился острый приступ астмы. Однако диспетчер несколько раз просто бросила трубку. Сообщается также, 
20 мая 2015, 07:55
В Самаре собака укусила за губу 7-летнего мальчика

В Самаре собака укусила за губу 7-летнего мальчика

В минувшее воскресенье, 9 ноября, около 20:30 в «скорую» поступил вызов из квартиры на ул. Мяги. Прибывшие на место медики обнаружили 7-летнего мальчика, которого за губу укусила собака.
Врачи вовремя оказали пострадавшему необходимую помощь, и родители от госпитализации сына отказались.
12 ноября 2014, 03:26
В Тольятти две местные жительницы отравились грибами

В Тольятти две местные жительницы отравились грибами

В Автограде две женщины отравились грибами. Первый случай зафиксирован 17 сентября. С отравлением в токсикологическое отделение была госпитализирована 29-летняя женщина.
20 сентября с таким же диагнозом была доставлена в больницу 54-летняя местная жительница.
Всего за минувшую неделю в тольяттинскую «скорую» 

22 сентября 2014, 05:09
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