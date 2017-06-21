|
В Самаре у «Новикомбанка» хотят отнять полмиллиарда рублей
Конкурсный управляющий банкротящегося «АвтоВАЗагрегата» Юлия Жаркова в суде добивается возврата из «Новикомбанка» 487 миллионов рублей. Деньги были переведены финансовой организации в июне 2015 года в рамках дела о банкротстве тольяттинского предприятия. Теперь эту сделку хотят оспорить в арбитражном суде Самарской …
|
21 июня 2017, 12:10
|
Начальник отрадненской полиции требует от обвиняемых более 3 миллионов рублей
В Самарском гарнизонном военном суде стартовало рассмотрение дела о нападении на семью начальника отрадненского отдела полиции Дмитрия Вашуркина. Напомним, трагедия произошла в декабре прошлого года в поселке Смышляевка. Полицейский с женой Екатериной приехал в свой дом в поселке Смышляевка. По версии …
|
20 июня 2017, 10:59
|
"Нас приходили грабить или убивать?"
|
20 июня 2017, 05:47
|
Пассаж не прошел
|
20 июня 2017, 05:03
|
Главе самарского минтранса передают «привет» из Чапаевска
Суд обязал региональное министерство транспорта и автомобильных дорог отремонтировать 3-километровый участок дороги Самара-Волгоград-Чапаевск. Об этом сообщает областная прокуратура. Исковое заявление было подано после того, как чапаевская прокуратура совместно с местным отделом ГИБДД проверила состояние магистрали. В результате были выявлены дефекты …
|
20 июня 2017, 11:38
|
В селе Лопатино женщина убила кухонным ножом сожителя и спрятала тело в погребе
|
17 июня 2017, 12:31
|
Тольяттинка задушила знакомую на глазах у своих детей
|
15 июня 2017, 06:06
|
В Волжском районе сельчане заживо сожгли случайного знакомого
|
15 июня 2017, 04:56
|
Врачи скорой помощи Петербурга подрались с двумя полицейскими
|
27 мая 2015, 07:59
|
В Ярославле девушка умерла из-за отказа «скорой» приехать на вызов
В Ярославле скончалась 19-летняя девушка, страдавшая астмой. Возможно, трагедия произошла из-за не полученной медицинской помощи.
Как сообщает «НТВ», 10-летняя сестра девушки пыталась вызвать «скорую», когда у той случился острый приступ астмы. Однако диспетчер несколько раз просто бросила трубку. Сообщается также, …
|
20 мая 2015, 07:55
|
В Самаре собака укусила за губу 7-летнего мальчика
|
12 ноября 2014, 03:26
|
В Тольятти две местные жительницы отравились грибами
В Автограде две женщины отравились грибами. Первый случай зафиксирован 17 сентября. С отравлением в токсикологическое отделение была госпитализирована 29-летняя женщина.
|
22 сентября 2014, 05:09