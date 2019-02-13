Наезд на пешехода, по словам проходивших мимо граждан, случился около семи часов вечера в районе перекрестка улиц Подшипниковой и Ерошевского в Самаре. Водитель автомобиля с характерным знаком на крыше, сбил на зебре мужчину средних лет.
По словам очевидцев, пострадавший не шевелился. Скорую вызвали мгновенно. Водитель такси остался на месте происшествия. Судьба сбитого на пешеходном переходе мужчины пока неизвестна.
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