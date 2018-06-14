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В дни матчей ЧМ будет продлена работа метро в Самаре
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13 июня 2018, 11:47
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Очередную дорогу перекроют в Самаре
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10 июня 2018, 09:35
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12 июня изменится режим работы метрополитена в Самаре
12 июня, в рамках празднования Дня России будет изменена схема работы самарского метрополитена. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей областного центра. В связи с этим, станция метро «Алабинская» прекратит принимать пассажиров уже в 22:00. Отправление горожан после проведения праздничных фейерверков …
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10 июня 2018, 08:59
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Стало известно, на каких остановках установят 39 электронных табло в Самаре
Для удобства перемещения по городу на общественном транспорте, на самарских остановках монтируют специальные информационные табло. В режиме реального времени они показывают прибытие того или иного транспорта. Во время мундиаля они будут выдавать информацию и о перемещении автобусов-шаттлов. Устройства планируется разместить …
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10 июня 2018, 08:39
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Появились новые автобусные рейсы из Москвы в Самару
C 7 июня начались продажи билетов на новые автобусные рейсы «Москва-Самара». Машины будут ежедневно отправляться со станции «Варшавская» в 17:30, сообщает ГУП «Мосгортранс». Стоимость проезда составляет 2000 рублей взрослый и 1000 рублей детский билет при предъявлении свидетельства о рождении, стоимость …
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7 июня 2018, 11:12
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Ряд дорог перекроют в День России в Самаре
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7 июня 2018, 05:15
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По системе free ride на ЧМ-2018 будут работать автобусы Самары
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29 мая 2018, 09:49
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Спецрежим к ЧМ-2018 введут в Самаре
До 1 июня на въездах в города-организаторы ЧМ-2018 по футболу установят желтые информационные щиты, запрещающие передвижение автобусов, информирует Росавтодор. Ограничение не коснется машин, получивших аккредитацию от администрации турнира или разрешение от МВД. Ранее Минтранс предложил ввести с 1 июня новый …
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18 мая 2018, 02:07
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Водителей без спецжилетов будут ловить по ночам на дорогах под Самарой
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8 марта 2018, 10:25
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Возле самарских школ появились таблички с благодарностью водителям
Блог самарского главка МВД в «Живом Журнале» сообщает о том, что вблизи самарских школ начали устанавливать информационные таблички с благодарностью водителям. Акция направлена на повышение внимания автомобилистов и снижение скорости движения машин возле учебных учреждений, имеющих непосредственный выход на …
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31 января 2018, 07:03
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В Самаре ищут 2 водителей, которые сбили мужчину и женщину - и уехали
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24 января 2018, 12:16
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В Самаре водителей начнут массово проверять на трезвость
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15 декабря 2017, 05:42