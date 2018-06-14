Стало известно, на каких остановках установят 39 электронных табло в Самаре Для удобства перемещения по городу на общественном транспорте, на самарских остановках монтируют специальные информационные табло. В режиме реального времени они показывают прибытие того или иного транспорта. Во время мундиаля они будут выдавать информацию и о перемещении автобусов-шаттлов. Устройства планируется разместить …