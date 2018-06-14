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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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В дни матчей ЧМ будет продлена работа метро в Самаре

В дни матчей ЧМ будет продлена работа метро в Самаре

В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в Самаре будет продлена работа метрополитена. 17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля и 7 июля он будет функционировать с 6:00 до 2 часов ночи, сообщает сайт муниципального предприятия.

Стоит 

13 июня 2018, 11:47
Очередную дорогу перекроют в Самаре

Очередную дорогу перекроют в Самаре

В Самаре произойдет очередное перекрытие дороги. Теперь речь удет о Хрустальном переулке на отрезке у дома №4 в сторону улицы Мориса Тореза. Там будут проводить работы по ремонту электрических сетей и работы по благоустройству территории. Ограничение будет действовать с 08:00 
10 июня 2018, 09:35
12 июня изменится режим работы метрополитена в Самаре

12 июня изменится режим работы метрополитена в Самаре

12 июня, в рамках празднования Дня России будет изменена схема работы самарского метрополитена. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей областного центра. В связи с этим, станция метро «Алабинская» прекратит принимать пассажиров уже в 22:00. Отправление горожан после проведения праздничных фейерверков 

10 июня 2018, 08:59
Стало известно, на каких остановках установят 39 электронных табло в Самаре

Стало известно, на каких остановках установят 39 электронных табло в Самаре

Для удобства перемещения по городу на общественном транспорте, на самарских остановках монтируют специальные информационные табло. В режиме реального времени они показывают прибытие того или иного транспорта. Во время мундиаля они будут выдавать информацию и о перемещении автобусов-шаттлов. Устройства планируется разместить 

10 июня 2018, 08:39
Появились новые автобусные рейсы из Москвы в Самару

Появились новые автобусные рейсы из Москвы в Самару

C 7 июня начались продажи билетов на новые автобусные рейсы «Москва-Самара». Машины будут ежедневно отправляться со станции «Варшавская» в 17:30, сообщает ГУП «Мосгортранс». Стоимость проезда составляет 2000 рублей взрослый и 1000 рублей детский билет при предъявлении свидетельства о рождении, стоимость 

7 июня 2018, 11:12
Ряд дорог перекроют в День России в Самаре

Ряд дорог перекроют в День России в Самаре

В Самаре в День России, 12 июня, перекроют ряд дорог, сообщает мэрия Самары. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением праздничных мероприятий, ограничения будут действовать в центре города с 15 часов до 23:00. Временно изменятся схемы движения 
7 июня 2018, 05:15
По системе free ride на ЧМ-2018 будут работать автобусы Самары

По системе free ride на ЧМ-2018 будут работать автобусы Самары

В Самару к ЧМ-2018 
29 мая 2018, 09:49
Спецрежим к ЧМ-2018 введут в Самаре

Спецрежим к ЧМ-2018 введут в Самаре

До 1 июня на въездах в города-организаторы ЧМ-2018 по футболу установят желтые информационные щиты, запрещающие передвижение автобусов, информирует Росавтодор. Ограничение не коснется машин, получивших аккредитацию от администрации турнира или разрешение от МВД. Ранее Минтранс предложил ввести с 1 июня новый 

18 мая 2018, 02:07
Водителей без спецжилетов будут ловить по ночам на дорогах под Самарой

Водителей без спецжилетов будут ловить по ночам на дорогах под Самарой

В ближайшие 10 дней все автовладельцы и пешеходы должны будут приобрести одежду со светоотражающими элементами. Это может быть: куртка, жилет или накидка - на выбор. Новые правила дорожного движения вступают в силу 18 марта. С этого дня, находиться на проезжей 
8 марта 2018, 10:25
Возле самарских школ появились таблички с благодарностью водителям

Возле самарских школ появились таблички с благодарностью водителям

Блог самарского главка МВД в «Живом Журнале» сообщает о том, что вблизи самарских школ начали устанавливать информационные таблички с благодарностью водителям. Акция направлена на повышение внимания автомобилистов и снижение скорости движения машин возле учебных учреждений, имеющих непосредственный выход на 
31 января 2018, 07:03
В Самаре ищут 2 водителей, которые сбили мужчину и женщину - и уехали

В Самаре ищут 2 водителей, которые сбили мужчину и женщину - и уехали

В Самаре полицейские устанавливают личности водителей, которые сбили двух пешеходов – мужчину и женщину, и скрылись с места ДТП. Первый случай произошел еще до Нового года. 29 декабря 2017-го около 92-го дома по улице Гагарина 54-летнюю женщину сбил неустановленный автомобилист. 

24 января 2018, 12:16
В Самаре водителей начнут массово проверять на трезвость

В Самаре водителей начнут массово проверять на трезвость

В Самаре в пятницу, 15 декабря, водителей начнут массово проверять на трезвость. Рейд начнется сегодня в 22:00 и завершится в 2 часа ночи 16 декабря. «Контроль трезвости» проведут в Железнодорожном и Октябрьском районе на Московском шоссе, улицах Гагарина и Тухачевского.

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15 декабря 2017, 05:42
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