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60 тысяч рублей заплатил за опасную езду житель Тольятти
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5 марта 2018, 11:25
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Ликбез по оформлению европротокола провела ГИБДД в Самаре
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1 марта 2018, 12:35
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В Тольятти 12-летний школьник оказался под колесами «Приоры»
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13 февраля 2018, 11:42
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Возле самарских школ появились таблички с благодарностью водителям
Блог самарского главка МВД в «Живом Журнале» сообщает о том, что вблизи самарских школ начали устанавливать информационные таблички с благодарностью водителям. Акция направлена на повышение внимания автомобилистов и снижение скорости движения машин возле учебных учреждений, имеющих непосредственный выход на …
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31 января 2018, 07:03
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«Неужели в Самаре столько неучей!»: Горожане нашли еще один указатель улицы с ошибкой
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27 января 2018, 03:38
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В Самаре ищут 2 водителей, которые сбили мужчину и женщину - и уехали
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24 января 2018, 12:16
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ГИБДД предупреждает самарцев о сильном снегопаде
В Самарской области сотрудники региональной Госавтоинспекции просят всех участников дорожного движения быть более бдительными в связи со снегопадом. Асфальтовое покрытие скользкое. В минувшие выходные на территории региона произошло 17 ДТП, 16 человек получили ранения, двое погибли. Примерно в половине случаев …
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22 января 2018, 02:37
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В Самаре водителей начнут массово проверять на трезвость
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15 декабря 2017, 05:42
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В Самаре двое водителей устроили драку из-за парковочного места у дома
В Самаре двое водителей устроили драку из-за парковочного места. Одному из них потребовалась медицинская помощь. На его обидчика завели уголовное дело. Инцидент произошел на улице Солнечной в дневное время.
«Завязавшаяся вначале словесная перепалка вскоре закончилась тем, что один из ее участников …
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11 декабря 2017, 01:11
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Госдума приняла закон о повышении штрафов за непропуск пешеходов
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект кабинета министров об увеличении штрафных санкций до 2,5 тыс. рублей за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов.
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11 октября 2017, 02:10
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Внимание на «зебре»: Штрафы для водителей за непропуск пешеходов хотят ужесточить
В Российской Федерации в ближайшее время могут повысить санкции для водителей за непропуск пешеходов на «зебре». Как сообщают российские СМИ, данный законопроект одобрила Общественная палата.
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12 сентября 2017, 03:19