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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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60 тысяч рублей заплатил за опасную езду житель Тольятти

60 тысяч рублей заплатил за опасную езду житель Тольятти

Судебные приставы заставили тольяттинского лихача заплатить долги за опасную езду. За жителем Автограда числились 6 штрафов на общую сумму в 60 тысяч рублей. Гасить их мужчина не спешил.

Приставы решили пообщаться с нарушителем. Ему вручили копии исполнительных постановлений и пояснили, что 

5 марта 2018, 11:25
Ликбез по оформлению европротокола провела ГИБДД в Самаре

Ликбез по оформлению европротокола провела ГИБДД в Самаре

Сумма страховых выплат при самостоятельном оформлении ДТП по европротоколу с 1 июня этого года будет увеличена с 50 000 до 100 тысяч рублей. Об этих изменениях на брифинге в Самаре рассказали представители ГИБДД. С вступлением в силу новых правил также 

1 марта 2018, 12:35
В Тольятти 12-летний школьник оказался под колесами «Приоры»

В Тольятти 12-летний школьник оказался под колесами «Приоры»

Утром 12 февраля в Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. 37-летний водитель на автомобиле «Лада Приора» ехал по внутриквартальной дороге. Около дома №20 на бульваре Королева под колесами машины оказался 12-летний мальчик. Парнишка перебегал дорогу, спеша в школу. В результате 
13 февраля 2018, 11:42
Возле самарских школ появились таблички с благодарностью водителям

Возле самарских школ появились таблички с благодарностью водителям

Блог самарского главка МВД в «Живом Журнале» сообщает о том, что вблизи самарских школ начали устанавливать информационные таблички с благодарностью водителям. Акция направлена на повышение внимания автомобилистов и снижение скорости движения машин возле учебных учреждений, имеющих непосредственный выход на 
31 января 2018, 07:03
«Неужели в Самаре столько неучей!»: Горожане нашли еще один указатель улицы с ошибкой

«Неужели в Самаре столько неучей!»: Горожане нашли еще один указатель улицы с ошибкой

В Самаре на пересечении улиц Партизанской и Мяги появился указатель с орфографической ошибкой. Кто-то, явно не глядя, установил там табличку с надписью «Партзанская». На оплошность невнимательных изготовителей знака обратил внимание общественник Алексей Морозов.
 
«Ладно у нас в Самаре ошибки 
27 января 2018, 03:38
В Самаре ищут 2 водителей, которые сбили мужчину и женщину - и уехали

В Самаре ищут 2 водителей, которые сбили мужчину и женщину - и уехали

В Самаре полицейские устанавливают личности водителей, которые сбили двух пешеходов – мужчину и женщину, и скрылись с места ДТП. Первый случай произошел еще до Нового года. 29 декабря 2017-го около 92-го дома по улице Гагарина 54-летнюю женщину сбил неустановленный автомобилист. 

24 января 2018, 12:16
ГИБДД предупреждает самарцев о сильном снегопаде

ГИБДД предупреждает самарцев о сильном снегопаде

В Самарской области сотрудники региональной Госавтоинспекции просят всех участников дорожного движения быть более бдительными в связи со снегопадом. Асфальтовое покрытие скользкое. В минувшие выходные на территории региона произошло 17 ДТП, 16 человек получили ранения, двое погибли. Примерно в половине случаев 
22 января 2018, 02:37
В Самаре водителей начнут массово проверять на трезвость

В Самаре водителей начнут массово проверять на трезвость

В Самаре в пятницу, 15 декабря, водителей начнут массово проверять на трезвость. Рейд начнется сегодня в 22:00 и завершится в 2 часа ночи 16 декабря. «Контроль трезвости» проведут в Железнодорожном и Октябрьском районе на Московском шоссе, улицах Гагарина и Тухачевского.

«В 

15 декабря 2017, 05:42
В Самаре двое водителей устроили драку из-за парковочного места у дома

В Самаре двое водителей устроили драку из-за парковочного места у дома

В Самаре двое водителей устроили драку из-за парковочного места. Одному из них потребовалась медицинская помощь. На его обидчика завели уголовное дело. Инцидент произошел на улице Солнечной в дневное время.

«Завязавшаяся вначале словесная перепалка вскоре закончилась тем, что один из ее участников 

11 декабря 2017, 01:11
Госдума приняла закон о повышении штрафов за непропуск пешеходов

Госдума приняла закон о повышении штрафов за непропуск пешеходов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект кабинета министров об увеличении штрафных санкций до 2,5 тыс. рублей за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов.
Как напоминает РИА Новости, в существовавшей редакции Кодекса об административных правонарушениях определен штраф в размере 1,5 тыс. 

11 октября 2017, 02:10
Внимание на «зебре»: Штрафы для водителей за непропуск пешеходов хотят ужесточить

Внимание на «зебре»: Штрафы для водителей за непропуск пешеходов хотят ужесточить

В Российской Федерации в ближайшее время могут повысить санкции для водителей за непропуск пешеходов на «зебре». Как сообщают российские СМИ, данный законопроект одобрила Общественная палата.
Планируется разработать пакет соответствующих законодательных поправок. В частности, штраф за такое нарушение могут поднять с 

12 сентября 2017, 03:19
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