В воскресенье, 12 ноября, на трассе под Самарой столкнулись Kia и Toyota. ДТП произошло в 13:30 в Кинельском районе. Оба водителя пострадали.
«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 44-летний водитель (водительский стаж 21 год) автомобиля «Toyota» двигался по автодороге Кинель-Богатое-Борское со стороны города Кинель в направлении села Богатое. По предварительной версии полицейских, автомобилист нарушил ПДД и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Kia», под управлением мужчины 1965 года рождения», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Обоих автомобилистов увезли в медучреждение на «скорой помощи». У пострадавших телесные повреждения. Автомобилист из корейской иномарки продолжит лечение в больнице, второго водителя отпустили домой. Участники ДТП находились в трезвом состоянии. По факту аварии проведут проверку.
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