Глава МВД РФ сообщил о новых экзаменах для профессиональных водителей Как рассказали российские агентства со ссылкой на руководителя Министерства внутренних дел России Владимира Колокольцева, профессиональные водители, которые трудятся в сегменте пассажирских и грузоперевозок, теперь будут сдавать периодические тесты на подтверждение квалификации. По мнению главы ведомства, это эффективно отразится на снижении …