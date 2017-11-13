2
48
08
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                                         8888888b.   8888888b.            
                                         888  "Y88b  888   Y88b           
                                         888    888  888    888           
 .d8888b   888  888  .d8888b   888  888  888    888  888   d88P  88888888 
 88K       888  888  88K       888  888  888    888  8888888P"      d88P  
 "Y8888b.  Y88  88P  "Y8888b.  888  888  888    888  888 T88b      d88P   
      X88   Y8bd8P        X88  Y88b 888  888  .d88P  888  T88b    d88P    
  88888P'    Y88P     88888P'   "Y88888  8888888P"   888   T88b  88888888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Тольятти пострадали пассажиры маршрутки, которая снесла столб

В Тольятти пострадали пассажиры маршрутки, которая снесла столб

Маршрутка снесла столб в Тольятти, в ДТП пострадали два пассажира, сообщили очевидцы. Фото с места происшествия появилось в социальной сети.

«Юбилейная за Фрунзе: маршрутка 131 в столб», - написал в комментарии автор фото.

По предварительным данным, маршрутный микроавтобус 
13 ноября 2017, 11:41
На Московском шоссе столкнулись фура и

На Московском шоссе столкнулись фура и "четырнадцатая"

В минувшую субботу в Красноглинском районе города Самара на 19-м км Московского шоссе столкнулись фура и вазовская "четырнадцатая".
В результате аварии пострадал пассажир легкового автомобиля, он получил черепно-мозговую травму. Мужчину доставили в больницу и оказали медицинскую помощь, сейчас его состояние 

12 ноября 2017, 10:11
На пересечении Авроры и Промышленности столкнулись «BMW» «ЛАДА Гранта»

На пересечении Авроры и Промышленности столкнулись «BMW» «ЛАДА Гранта»

В субботу на пересечении улиц Авроры и Промышленности в Самаре произошла страшная авария, столкнулись «BMW» и отечественная «ЛАДА Гранта». По данным ГУ МВД по Самарской области,  телесные повреждения получили оба водителя транспортных средств и два пассажира, в числе которых – 
12 ноября 2017, 10:06
В очередь, все в очередь: В Тольятти «Калина» врезалась в дерево, а в нее – «четырнадцатая»

В очередь, все в очередь: В Тольятти «Калина» врезалась в дерево, а в нее – «четырнадцатая»

Необычное ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Автозаводском районе Тольятти сегодня ночью, 12 ноября. Как передает паблик "Патрулю Тольятти" соцсети «ВКонтакте», возле дома №2 по бульвару Королева водитель «Калины» не справился с управлением и врезался в дерево. 
12 ноября 2017, 03:50
Незаконное место сбора денег с водителей нашли в Самаре

Незаконное место сбора денег с водителей нашли в Самаре

В Самаре на улице Партизанской обнаружена точка по незаконному сбору денег с водителей. Около дома №165 выявлена незаконная автостоянка. По данным прокуратуры Советского района Самары, платная парковка была организована фирмой ООО «Союз-А» без правоустанавливающих документов на земельный участок, подчеркнули в 

10 ноября 2017, 11:16
Глава МВД РФ сообщил о новых экзаменах для профессиональных водителей

Глава МВД РФ сообщил о новых экзаменах для профессиональных водителей

Как рассказали российские агентства со ссылкой на руководителя Министерства внутренних дел России Владимира Колокольцева, профессиональные водители, которые трудятся в сегменте пассажирских и грузоперевозок, теперь будут сдавать периодические тесты на подтверждение квалификации. По мнению главы ведомства, это эффективно отразится на снижении 

7 ноября 2017, 10:47
Для водителей предлагают создать «зоны успокоения»

Для водителей предлагают создать «зоны успокоения»

Минтранс России разработал рекомендации для регионов по так называемому «успокоению» транспортных потоков. Ведомство систематизировало все возможные способы замедления скорости автомобилей от уже ставших традиционными "лежачих полицейских" и сужения дорог до организации поочередного движения потоков по одной полосе. Чиновники считают, такая 

30 октября 2017, 08:02
Вступил в силу новый регламент ГИБДД: что разрешили и запретили полицейским?

Вступил в силу новый регламент ГИБДД: что разрешили и запретили полицейским?

С пятницы, 20 октября, в России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД. Теперь госавтоинспекторам разрешено останавливать машины вне стационарных постов, даже если водители ничего не нарушают. При этом забирать права на месте нарушения запрещено. В случае необходимости водитель должен 

20 октября 2017, 11:18
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.