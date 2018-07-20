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Получили психологическую травму: в Самарской области жестоко избили собаку на глазах маленьких детей
Сотрудники прокуратуры Исаклинского района области выясняют подробности случая жестокого обращения с животным. Во время расследования им удалось узнать, что местный житель в присутствии нескольких детей жестоко избил деревянной палкой собаку. Четвероногая питомица принадлежала его маленькой племяннице, а повод для недовольства …
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17 июля 2018, 08:44
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Двое жителей Самары заказали избиение человека
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15 июня 2018, 12:59
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Жителя Самарской области осудили за убийство 21-летней давности
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1 июня 2018, 09:13
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Осужден бывший чиновник, собиравший «дань» с детских садов Самары
Пять лет колонии получил теперь уже бывший сотрудник самарского департамента образования Александр Антонов, работавший консультантом в отделе дошкольного образования. По версии следствия, чиновник брал взятки и по мошенническим схемам устраивал на работу в садики своих знакомых. Они числились там только …
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24 мая 2018, 04:52
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В Чапаевске дали 3 года тюрьмы мужчине, истязавшему 3-летнюю дочь возлюбленной
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22 мая 2018, 02:12
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Тольяттинец получил два года «строгача» за угон машины из автосалона
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16 мая 2018, 02:18
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18-летний парень жестоко избил посетителя бара в Самаре
В Самаре в одном из баров Красноглинского района молодой парень избил другого посетителя. Пострадавший – 34-летний самарец, безработный. Он попал в больницу. По заключению экспертов, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. По предварительным данным, ссора между посетителями бара возникла «на почве …
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29 марта 2018, 11:08
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Мужчину сильно избили металлическим ковшом в Жигулевске
На днях в больницу города Жигулевск поступил мужчина. Медики диагностировали у него травмы головы. Пациент рассказал, что его избили дома. Действуя по инструкции, врачи сообщили обо всем полицейским.
Правоохранители выяснили, что пострадавший поссорился со своей второй половиной. Конфликт произошел на почве …
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21 февраля 2018, 10:13