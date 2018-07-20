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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Получили психологическую травму: в Самарской области жестоко избили собаку на глазах маленьких детей

Получили психологическую травму: в Самарской области жестоко избили собаку на глазах маленьких детей

Сотрудники прокуратуры Исаклинского района области выясняют подробности случая жестокого обращения с животным. Во время расследования им удалось узнать, что местный житель в присутствии нескольких детей жестоко избил деревянной палкой собаку. Четвероногая питомица принадлежала его маленькой племяннице, а повод для недовольства 
17 июля 2018, 08:44
Двое жителей Самары заказали избиение человека

Двое жителей Самары заказали избиение человека

Двое жителей Самары вскоре предстанут перед судом за то, что «заказали» избиение человека. По версии следствия, один из фигурантов дела попросил своего сообщника подыскать кого-нибудь, кто согласится совершить нападение на жертву. За это исполнителю готовы были заплатить 110 тысяч рублей.

Спустя 

15 июня 2018, 12:59
Жителя Самарской области осудили за убийство 21-летней давности

Жителя Самарской области осудили за убийство 21-летней давности

В Самарской области местного жителя осудили за двойное убийство, совершенное более 20 лет назад. По версии следствия, в ночь с 18 на 19 ноября Анатолий Крючков вместе с 8 сообщниками забил до смерти двоих мужчин. Преступление произошло в лесополосе около 

1 июня 2018, 09:13
Осужден бывший чиновник, собиравший «дань» с детских садов Самары

Осужден бывший чиновник, собиравший «дань» с детских садов Самары

Пять лет колонии получил теперь уже бывший сотрудник самарского департамента образования Александр Антонов, работавший консультантом в отделе дошкольного образования. По версии следствия, чиновник брал взятки и по мошенническим схемам устраивал на работу в садики своих знакомых. Они числились там только 

24 мая 2018, 04:52
В Чапаевске дали 3 года тюрьмы мужчине, истязавшему 3-летнюю дочь возлюбленной

В Чапаевске дали 3 года тюрьмы мужчине, истязавшему 3-летнюю дочь возлюбленной

В Чапаевске завершился судебный процесс над местным жителем. Он обвинялся в истязаниях и краже.

По информации следствия, с января по август прошлого года Чапаевск регулярно бил 7-летнюю дочь своей возлюбленной. Часто он истязал ребенка, находясь под действием алкоголя. Также мужчину признали 

22 мая 2018, 02:12
Тольяттинец получил два года «строгача» за угон машины из автосалона

Тольяттинец получил два года «строгача» за угон машины из автосалона

В Тольятти завершился судебный процесс над 25-летним местным жителем, которого обвиняли в угоне машины из автосалона. По версии следствия, 18 февраля мужчина напился и пришел в слесарный цех организации. Там он сел в автомобиль «Nissan Murano» стоимостью 2 миллиона 364 

16 мая 2018, 02:18
18-летний парень жестоко избил посетителя бара в Самаре

18-летний парень жестоко избил посетителя бара в Самаре

В Самаре в одном из баров Красноглинского района молодой парень избил другого посетителя. Пострадавший – 34-летний самарец, безработный. Он попал в больницу. По заключению экспертов, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. По предварительным данным, ссора между посетителями бара возникла «на почве 

29 марта 2018, 11:08
Мужчину сильно избили металлическим ковшом в Жигулевске

Мужчину сильно избили металлическим ковшом в Жигулевске

На днях в больницу города Жигулевск поступил мужчина. Медики диагностировали у него травмы головы. Пациент рассказал, что его избили дома. Действуя по инструкции, врачи сообщили обо всем полицейским.

Правоохранители выяснили, что пострадавший поссорился со своей второй половиной. Конфликт произошел на почве 

21 февраля 2018, 10:13
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