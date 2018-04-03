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9 пожарных тушили горящий автомобиль в Тольятти
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3 апреля 2018, 12:17
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В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара
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3 апреля 2018, 11:51
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Из-за муляжа бомбы эвакуировали школу в Тольятти
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3 апреля 2018, 10:50
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Видео: «Лада Гранта» перевернулась на дороге в Тольятти
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3 апреля 2018, 09:46
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12-летняя девочка пострадала в ДТП с тремя авто в Самаре
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2 апреля 2018, 05:34
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2 человека погибли и 2 пострадали в ДТП со скорой в Самарской области
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2 апреля 2018, 02:55
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Два человека из машины скорой помощи погибли в ДТП в Самарской области
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2 апреля 2018, 11:19
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Две лжесоцработницы украли 30 тысяч рублей у пенсионерки в Самарской области
Полицейские Красноярского района области разыскивают двух мошенниц. Их жертвой стала 81-летняя жительница поселка Новосемйкино. Злоумышленницы пришли к пенсионерке под видом соцработниц. Когда женщина отвлеклась, они украли у нее 30 тысяч рублей.
Сейчас правоохранители устаавливают личности преступниц и их местонахождение.
Приметы подозреваемых: худощавого …
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16 марта 2018, 04:09
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Сбежавшего из тольяттинского приюта подростка нашли в Самаре
Тольяттинская полиция нашла подростка, который сбежал из одного из социально-реабилитационных центров. О его исчезновении стало известно 6 февраля, когда к правоохранителям обратилась директор учреждения.
Ориентировки на мальчика были разосланы во все дежурные части. Полиция проверяла крупные торговые центры, компьютерные …
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22 февраля 2018, 11:44
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Злоумышленник травмировал мужчину в магазине на бульваре Ленина в Тольятти
В Тольятти полицейские разыскивают подозреваемого в избиении мужчины. Инцидент произошел в магазине, расположенном по адресу: бульвар Ленина, 3. В областном управлении МВД предоставили видео с места преступления.
«20 февраля примерно в 16:55 злоумышленик нанес телесные повреждения мужчине, после чего скрылся», - …
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21 февраля 2018, 03:53
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Пропавшего 12-летнего подростка разыскивают в Самаре
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15 февраля 2018, 03:37