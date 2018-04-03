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Материалы по теме:

9 пожарных тушили горящий автомобиль в Тольятти

9 пожарных тушили горящий автомобиль в Тольятти

В ночь на вторник, 3 апреля в Тольятти сгорела машина. Пожар начался в Автозаводском районе на Ленинском проспекте примерно в 03:26. На его тушение выезжали 9 пожарных и 2 автоцистерны. С огнем специалистам удалось справиться в 03:32.

Причины происшествия, а также 

3 апреля 2018, 12:17
В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара

В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара

В Самарской области в дни матчей ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» между Самарой и Тольятти пустят скоростной транспорт. Об этом сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Скорые поезда в период чемпионата задействуют на железнодорожном пригородном 
3 апреля 2018, 11:51
Из-за муляжа бомбы эвакуировали школу в Тольятти

Из-за муляжа бомбы эвакуировали школу в Тольятти

3 апреля в Тольятти произошло ЧП. Утром пришлось срочно эвакуировать учеников и педагогов школы №81. На улицу пришлось срочно выводить 217 детей и 10 учителей. Временно их разместили в здании соседнего учебного заведения.

Причиной эвакуации стал муляж бомбы. Какой-то 
3 апреля 2018, 10:50
Видео: «Лада Гранта» перевернулась на дороге в Тольятти

Видео: «Лада Гранта» перевернулась на дороге в Тольятти

Спешка водителя привела к ДТП в Тольятти. Авария произошла еще 1 апреля. Мужчина на «Ладе Гранте» ехал по улице Юбилейной со стороны Фрунзе. На одном из перекрестков автолюбитель решил проскочить на желтый сигнал светофора. В это время маневр разворота стал 
3 апреля 2018, 09:46
12-летняя девочка пострадала в ДТП с тремя авто в Самаре

12-летняя девочка пострадала в ДТП с тремя авто в Самаре

В Самаре в воскресенье, 1 апреля, в результате массового ДТП с участием трех автомобилей, пострадал ребенок - 12-летняя девочка. Авария произошла в 
2 апреля 2018, 05:34
2 человека погибли и 2 пострадали в ДТП со скорой в Самарской области

2 человека погибли и 2 пострадали в ДТП со скорой в Самарской области

В Самарской области устанавливаются обстоятельства ДТП с участием машины скорой помощи. Как уже сообщала «ТЕРРА», есть погибшие. В понедельник, 2 апреля, примерно в 8 часов 15 минут на 27-м километре дороге Осинки – Приволжье – Хворостянка столкнулись два автомобиля: «Лада 

2 апреля 2018, 02:55
Два человека из машины скорой помощи погибли в ДТП в Самарской области

Два человека из машины скорой помощи погибли в ДТП в Самарской области

Под Самарой в ДТП погибли водитель и пассажир машины скорой помощи. Трагедия произошла утром в понедельник, 2 апреля, в Хворостянском районе Самарской области. В 8:15 в районе 27-го километра автодороги Осинки – Приволжье – Хворостянка столкнулись два автомобиля: «Лада Калина» 

2 апреля 2018, 11:19
Две лжесоцработницы украли 30 тысяч рублей у пенсионерки в Самарской области

Две лжесоцработницы украли 30 тысяч рублей у пенсионерки в Самарской области

Полицейские Красноярского района области разыскивают двух мошенниц. Их жертвой стала 81-летняя жительница поселка Новосемйкино. Злоумышленницы пришли к пенсионерке под видом соцработниц. Когда женщина отвлеклась, они украли у нее 30 тысяч рублей.

Сейчас правоохранители устаавливают личности преступниц и их местонахождение.

Приметы подозреваемых: худощавого 

16 марта 2018, 04:09
Сбежавшего из тольяттинского приюта подростка нашли в Самаре

Сбежавшего из тольяттинского приюта подростка нашли в Самаре

Тольяттинская полиция нашла подростка, который сбежал из одного из социально-реабилитационных центров. О его исчезновении стало известно 6 февраля, когда к правоохранителям обратилась директор учреждения.

Ориентировки на мальчика были разосланы во все дежурные части. Полиция проверяла крупные торговые центры, компьютерные 
22 февраля 2018, 11:44
Злоумышленник травмировал мужчину в магазине на бульваре Ленина в Тольятти

Злоумышленник травмировал мужчину в магазине на бульваре Ленина в Тольятти

В Тольятти полицейские разыскивают подозреваемого в избиении мужчины. Инцидент произошел в магазине, расположенном по адресу: бульвар Ленина, 3. В областном управлении МВД предоставили видео с места преступления.

«20 февраля примерно в 16:55 злоумышленик нанес телесные повреждения мужчине, после чего скрылся», - 

21 февраля 2018, 03:53
Пропавшего 12-летнего подростка разыскивают в Самаре

Пропавшего 12-летнего подростка разыскивают в Самаре

Сотрудники полиции разыскивают 12-летнего Георгия Б. Мальчик ушел гулять из одного из домов в Промышленном районе города и до сих пор не вернулся.

Приметы ребенка: на вид 12-13 лет, рост 155-160 сантиметров, телосложение худощавое, лицо овальное, карие глаза, короткая стрижка.

Мальчик был 

15 февраля 2018, 03:37
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