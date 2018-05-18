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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Житель Самарской области украл у знакомой кредитку и запасся с ее помощью дорогим алкоголем

За помощью к сотрудникам полиции обратилась жительница Нефтегорского района области. Она сообщила, что у нее украли кредитную карту и совершили с ее помощью покупки на 21 тысячу рублей. В преступлении женщина заподозрила своего 31-летнего знакомого, который был у нее в 

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Иномарка вылетела на остановку с людьми в Тольятти, погибла женщина

Иномарка вылетела на остановку с людьми в Тольятти, погибла женщина

В Тольятти в четверг, 17 мая, произошло смертельное ДТП. На Поволжском шоссе около кладбища столкнулись «Калина» и «Фольксваген». От удара иномарку отбросило на остановку общественного транспорта, где, по данным полицейских, находились две женщины. Это случилось в 14:30. В соцсети появилось 

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Пенсионер на «шестерке» не пропустил Lexus и устроил массовое ДТП под Самарой

Пенсионер на «шестерке» не пропустил Lexus и устроил массовое ДТП под Самарой

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Водитель «Приоры» сбил женщину с 2-летним мальчиком в Тольятти

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Тольяттинец обанкротил управляющую компанию, выведя из нее более 2 миллионов рублей

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По версии следствия, 61-летний мужчин вывел активы УК. Для этого он заключил ряд сделок на крайне невыгодных условиях. В результате этой 

17 мая 2018, 11:52
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Физрук пришел в школу пьяным и ударил 5-классника в Самарской области

В Самарской области учитель пришел в школу пьяным и ударил пятиклассника. Инцидент произошел в одном из сельских учебных заведений Исаклинского района. По данному факту была проведена прокурорская проверка. По информации надзорного ведомства, школьный физрук в течение прошлого 2017 года появлялся 

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В Америке учитель утопил на уроке двух енотов

В Америке учитель утопил на уроке двух енотов

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64 автоматных патрона нашли полицейские у жителя Тольятти

На днях в Тольятти сотрудники полиции остановили микроавтобус. Они заметили, что один из пассажиров в салоне сильно нервничает, и его решили досмотреть. В присутствии понятых у него обнаружили два свертка, в которых находились боеприпасы для оружия. Экспертиза показала, что 64 

16 мая 2018, 02:42
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