Полицейские города Жигулевск ищут водителя, который сбил ребенка. ДТП произошло 17 мая в 16:20. Мужчина на черном кроссовере ехал по улице Репина. В районе дома №5 под колесами машины оказался 11-летний мальчик, находившийся на парковочной площадке. После наезда автолюбитель с места происшествия скрылся.
По информации полиции, за рулем кроссовера сидел мужчина, на вид которому было около 40 лет, среднего роста, полного телосложения, волосы темные. Был одет в кофту с длинным рукавом и брюки.
О машине известно, что она имеет белые диски. Также, на багажнике у нее отсутствует запасное колесо.
Отделение ОГИБДД просит очевидцев данного происшествия сообщить любую полезную информацию по т. 2-20-85, 2-36-74, 2-23-90 или 02, либо обратиться по адресу: г.о.Жигулевск, ул.Пушкина, 37, каб. №7, 4.
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