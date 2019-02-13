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«Бункер S» Эфир передачи от 12.02.2019  
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Материалы по теме:

Водитель Яндекс-Такси в Самаре сбил человека

Водитель Яндекс-Такси в Самаре сбил человека

Наезд на пешехода, по словам проходивших мимо граждан, случился около семи часов вечера в районе перекрестка улиц Подшипниковой и Ерошевского в Самаре. Водитель автомобиля с характерным знаком на крыше, сбил на зебре мужчину средних лет.
 
По словам очевидцев, пострадавший 

13 февраля 2019, 07:47
Самарским водителям выписали штрафов на 2 миллиарда 400 миллионов рублей

Самарским водителям выписали штрафов на 2 миллиарда 400 миллионов рублей

Озвучена информация о сумме штрафов, которые заплатили самарские автомобилисты за нарушения ПДД в 2018 году. Они перечислили в бюджет 1 миллиард 880 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт Самарской Губернской Думы.

Всего в прошлом году автомобилистам были направлены 3,5 миллиона постановлений 

13 февраля 2019, 01:35
В Хрящевке иномарка сбила 68-летнего пешехода

В Хрящевке иномарка сбила 68-летнего пешехода

Во вторник, 12 февраля, в Ставропольском районе под колесами машины оказался пешеход. В 13:00 63-летний водитель ехал на иномарке Hyundai Accent по селу Хрящевка. Он двигался по улице Ленина в направлении Кирова, когда внезапно сбил 68-летнюю женщину. На пострадавшей была 
13 февраля 2019, 11:48
Прокуратура нашла неубранный снег в Кировском районе Самары

Прокуратура нашла неубранный снег в Кировском районе Самары

На днях прокуратура Кировского района Самары совместно с представителями местных властей и сотрудниками ГИБДД провела проверку качества уборки снега. Осмотр проходил на всех основных улицах: Черемшанской, Мирной, Стара-Загоре, Алма-Атинской, Олимпийской, Товарной, Магистральной, Зубчаниновском и Аэропортовском шоссе. Везде были выявлены нарушения. 

13 февраля 2019, 10:56
В Тольятти «ГАЗель» сбила 8-летнюю девочку на «зебре»

В Тольятти «ГАЗель» сбила 8-летнюю девочку на «зебре»

Тольяттинские полицейские выясняют детали аварии, в которой пострадала девочка-школьница. В понедельник, 11 февраля, 41-летний водитель грузовой «ГАЗели» сбил в Автограде восьмилетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть вместе со своей мамой по регулируемому пешеходному переходу на «зеленый» сигнал светофора. Девочка получила 
12 февраля 2019, 04:35
В Нефтегорском районе столкнулись две машины Lada: погиб пассажир

В Нефтегорском районе столкнулись две машины Lada: погиб пассажир

В понедельник, 11 февраля, в Самарской области произошла авария, один из участников которой погиб. Столкновение случилось на 70 километре подъездной дороги к Оренбургу в Нефтегорском районе. В 1:50 19-летний водитель легковушки Lada Largus выехал на встречную полосу, где его машина 

12 февраля 2019, 03:04
Беспорядки в ИК-5 спровоцировал конфликт между осужденными

Беспорядки в ИК-5 спровоцировал конфликт между осужденными

Во вторник, 12 февраля, в Самаре обсуждают беспорядки в исправительной колонии № 5. По официальной версии, они были спровоцированы конфликтом между заключёнными. Сейчас ситуация в учреждении стабилизировалась, всем пострадавшим оказывают помощь. Напомним, что о ЧП стало известно вечером 8 
12 февраля 2019, 12:16
В Самаре без отопления остались 24 дома на проспекте Ленина

В Самаре без отопления остались 24 дома на проспекте Ленина

В Самаре очередная коммунальная авария: на пересечении улицы Осипенко и проспекта Ленина зафиксировали повреждение трубопровода диаметром 500 мм. Сейчас от теплоснабжения отключены 24 многоквартирных жилых дома, два детских сада, два учебных заведения. На месте происшествия работают аварийные бригады. По данным 
12 февраля 2019, 10:37
В Самаре столкнулись грузовик и маршрутка: пострадали три человека

В Самаре столкнулись грузовик и маршрутка: пострадали три человека

В понедельник, 11 февраля, в областной столице произошло столкновение грузовика МАЗ и маршрутки, есть пострадавшие. По предварительной информации, вечером большегруз ехал по Зубчаниновскому шоссе. На пересечении с улицей Офицерской он врезался в автобус Hyundai County, перевозивший пассажиров по маршруту №126 
12 февраля 2019, 09:56
Останавливали всех подряд: В Самаре на Безымянке провели акцию «Трезвый водитель»

Останавливали всех подряд: В Самаре на Безымянке провели акцию «Трезвый водитель»

Вчера, 8 февраля, вечером в Самаре на улице Победы прошла акция "Трезвый водитель". Сотрудники ГИБДД выстроились свои патрульные машины около станции метро "Безымянка". Всех подряд водителей проверяли на алкогольное опьянение, пишет КП Самара.

«Несметное» количество патрульных авто и 
9 февраля 2019, 04:08
ГИБДД будет штрафовать за нарушения, снятые на камеры граждан

ГИБДД будет штрафовать за нарушения, снятые на камеры граждан

В России начнут выписывать штрафы за нарушение правил дорожного движения по видеозаписям граждан. Соответствующую поправку одобрили в Госдуме. Согласно документу, свидетели должны будут зарегистрироваться в специальной государственной информационной системе и скачать приложение. Для наложения штрафов будут рассматриваться съемки следующих действий: 

8 февраля 2019, 03:04
В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка

В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка

В понедельник, 4 февраля, участницей ДТП в Самаре оказалась 18-летняя девушка. Авария произошла в Железнодорожном районе. В 18:30 45-летний мужчина ехал на иномарке Honda Pilot по улице Революционной в направлении Гагарина. По пути он сбил 17-летнюю девушку, которая пересекала проезжую 
5 февраля 2019, 01:57
В Самаре иномарка сбила 79-летнюю старушку-нарушительницу

В Самаре иномарка сбила 79-летнюю старушку-нарушительницу

В воскресенье, 3 февраля, в областной столице произошла авария, в которой серьезные травмы получил пешеход. 45-летний водитель иномарки Skoda ехал в 12:05 по Советской Армии в сторону улицы Блюхера. По пути, около дома № 167 по Советской Армии он сбил 
4 февраля 2019, 11:07
В Тольятти задержали 25-летнюю девушку, находившуюся в федеральном розыске

В Тольятти задержали 25-летнюю девушку, находившуюся в федеральном розыске

Что она такого натворила, не сообщается. Известно, что в федеральном розыске она находится после того, как скрылась от органов дознания. Стражам порядка девушка попалась случайно. Ее остановил экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший Автозаводский район. На проспекте Степана Разина сотрудники Росгвардии обратили 

2 февраля 2019, 04:23
Неадекватный мужчина бросался под колеса машин в Сызрани

Неадекватный мужчина бросался под колеса машин в Сызрани

В четверг, 9 августа, странный пешеход едва не спровоцировал серьезную аварию в Сызрани. По словам автомобилистов, на перекрестке трассы М-5 «Урал» и дороги Сызрань - Октябрьск мужчина невысокого роста, возможно, подросток в спортивном синем костюме буквально кидался под колеса проезжавших 
10 августа 2018, 02:50
Мать четверых детей сбил насмерть внедорожник в Тольятти

Мать четверых детей сбил насмерть внедорожник в Тольятти

В четверг, 5 июля, произошла страшная авария в Тольятти. По словам очевидцев, внедорожник «Нива» ехал со стороны улицы Баныкина. В районе дома №3а по улице Базовой на проезжую часть неожиданно выбежала женщина, сообщают свидетели в паблике «Происшествия Тольятти». Шофер 
5 июля 2018, 08:54
Самую красивую болельщицу России сняли на видео в Самаре

Самую красивую болельщицу России сняли на видео в Самаре

В Самаре в день матча ЧМ-2018 Россия – Уругвай, который состоялся на «Самара Арене» 25 июня, была замечена модель Наталья Андреева (Немчинова), которая в сети получила «звание» самой красивой болельщицы нашей 
28 июня 2018, 01:08
Девушка на иномарке снесла остановку на Полевой в Самаре

Девушка на иномарке снесла остановку на Полевой в Самаре

В Самаре во вторник, 26 июня, иномарка протаранила остановку общественного  транспорта. ДТП произошло у перекрестка Полевой и Самарской возле «Макдоналдса». Видео с места аварии появилось в сети. По словам очевидцев, за рулем машины находилась девушка. Официальной информации о том, есть 

26 июня 2018, 10:25
В Самаре в ДТП на Масленникова пострадали два водителя

В Самаре в ДТП на Масленникова пострадали два водителя

Вчера в Самаре на проспекте Масленникова произошло ДТП с участием двух автомобилей.

В Октябрьском районе 16 июня в шестом часу вечера столкнулись вазовская «четырнадцатая» и «Фольксваген Гольф». По версии полицейских, 19-летний парень на «ВАЗе» выехал на перекресток, когда для 
17 июня 2016, 01:36
Под жилым домом на проспекте Масленникова провалился грунт

Под жилым домом на проспекте Масленникова провалился грунт

Под жилым домом №16 по проспекту Масленникова проваливается грунт. Это четырехэтажная сталинка 1937 года постройки. Жители пишут жалобы в управляющую компанию с 2011 года. Вначале это был «ПТС Сервис», затем дом в управление получила компания «ЖКС». Ответа нет, провал растет.

Любовь 

15 июня 2016, 02:02
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