Сотрудники самарского управления ГИБДД просят жителей города помочь с поиском виновника ДТП. Все произошло 11 февраля на проспекте Масленникова. Водитель на неизвестном автомобиле ехал по дороге в сторону улицы Скляренко. В районе дома №8 под колесами легковушки оказалась 19-летняя девушка. Автомобилист не оказал пострадавшей никакой помощи и скрылся с места ДТП.
Девушка с травмами была доставлена в больницу.
Об автомобиле известно, что скорее всего это была иномарка темного цвета.
Всех, кому что-либо известно о происшествии, просят обращаться по телефонам: (846) 951-91-21, 8-927-296-17-35 или 020 (102).
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