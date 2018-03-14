13 марта в Самарской области произошло ДТП. Водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал по дороге «Похвистнево-Клявлино» в сторону Похвистнево. В пути 60-летнему мужчине стало плохо. Он потерял контроль над своей машиной и она съехала в левый кювет. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
За 13 марта в регионе произошло 3 аварии. При этом три человека пострадали. Погибших нет.
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