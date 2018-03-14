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Материалы по теме:

Водитель иномарки Geely сбил 12-летнюю девочку на «зебре»‍ в Самаре

Водитель иномарки Geely сбил 12-летнюю девочку на «зебре»‍ в Самаре

В Самаре в историческом центре города в результате ДТП 12 марта пострадал ребенок. Около 18:30 12-летняя девочка, переходившая по зебре улицу Венцека, была сбита автомобилем Geely. Это произошло у перекрестка с улицей Молодогвардейской, около 59-го дома по улице Венцека. Управлял 

13 марта 2018, 03:03
Три автомобиля столкнулись у ТЦ «Скала» и перекрыли Московское шоссе в Самаре

Три автомобиля столкнулись у ТЦ «Скала» и перекрыли Московское шоссе в Самаре

В Самаре в понедельник, 12 марта, произошло массовое ДТП на Московском шоссе в районе ТЦ «Скала». По сообщению очевидцев, столкнулись три автомобиля «Шкода Октавия», «Шевроле Лачетти» и «Лада Гранта». Иномарка Skoda 
12 марта 2018, 02:21
Пассажирка маршрутки разбила голову в Сызрани

Пассажирка маршрутки разбила голову в Сызрани

Очередной инцидент на общественном транспорте произошел в Сызрани 9 марта. 30-летний водитель маршрутки вел свою машину по улице Октябрьской в направлении Смирницкой. В районе дома №48 шофер резко затормозил перед пешеходным переходом. Из-за этого упала пассажирка автобуса.

Женщина сама 
12 марта 2018, 01:21
СК сообщил подробности ЧП с пострадавшими на нефтепроводе под Самарой

СК сообщил подробности ЧП с пострадавшими на нефтепроводе под Самарой

Появилась официальная информация о ЧП на нефтепроводе под Самарой. Следственный комитет начал проверку по факту отравления парами сероводорода троих человек. Люди пострадали 10 марта «при ликвидации порыва нефтепровода», расположенного в Красноярском районе Самарской области. По данным следователей, трое рабочих потеряли 

12 марта 2018, 10:11
Нашли друг друга: 2 маршрутных ПАЗика столкнулись на площади Кирова в Самаре

Нашли друг друга: 2 маршрутных ПАЗика столкнулись на площади Кирова в Самаре

Сегодня, 10 марта, на пересечении улицы Победы с проспектом Кирова, неподалеку с остановкой общественного транспорта, случилось ДТП. Там столкнулись 2 автобуса. Как пишут очевидцы в паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети ВК, автобус ПАЗик 268-го маршрута догнал ПАЗик 
10 марта 2018, 04:53
Жуткое ДТП на трассе «Самара-Бугуруслан»: женщина погибла, трое в больнице

Жуткое ДТП на трассе «Самара-Бугуруслан»: женщина погибла, трое в больнице

Сегодня, 9 марта, рано утром в Самарской области на автотрассе Самара-Бугуруслан произошло ДТП со смертельным исходом
 
По неустановленной пока причине, на 81 километре дороги лоб-в-лоб столкнулись ВАЗ-2107 и ВАЗ-2112.

В больницу после столкновения двух вазовских легковушек доставили обоих водителей и 

9 марта 2018, 04:27
Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

6 марта авария произошла в Приволжском районе Самарской области. Примерно в 16:30 32-летний мужчина на снегоходе «Тайга» выезжал с прилегающей территории на главную дорогу. По правилам, он должен был пропустить едущий по трассе транспорт, но сельчанин этого не сделал. В 

7 марта 2018, 02:14
Один человек погиб и трое пострадали после столкновения легковушек в Самарской области

Один человек погиб и трое пострадали после столкновения легковушек в Самарской области

Полицейские выясняют подробности смертельного ДТП, случившегося в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Трагедия произошла в 19:30 6 марта на 81 километре трассы «Самара-Бугуруслан». При невыясненных обстоятельствах там столкнулись ВАЗ 2112 и ВАЗ 2107. От удара погибла пассажирка «семерки». Травмы получили оба 

7 марта 2018, 01:04
Два грузовика столкнулись на трассе в Самарской области

Два грузовика столкнулись на трассе в Самарской области

5 марта в Камышлинском районе Самарской области произошло ДТП с участием двух большегрузов. Авария случилась в 14:45 на 1194 километре трассы М-5.

48-летний водитель «Volvo FH» ехал по дороге в сторону Самары. Мужчина не выдерживал безопасную дистанцию до идущей впереди машины. 

7 марта 2018, 08:52
Девушка пострадала после столкновения трех автомобилей в Самарской области

Девушка пострадала после столкновения трех автомобилей в Самарской области

5 марта в Кинельском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей. 41-летняя женщина на «Opel Astra» ехала по трассе «Самара - Бугуруслан». На 37-м километре дороги автоледи нарушила ПДД и столкнулась с грузовиком КамАЗ, который двигался в попутном направлении. После 

6 марта 2018, 02:03
Автоледи устроила ДТП с двумя пострадавшими в Чапаевске

Автоледи устроила ДТП с двумя пострадавшими в Чапаевске

Крупное ДТП произошло 28 февраля в Чапаевске. По информации ГУ МВД России по Самарской области, 31-летняя автоледи на ВАЗ-21099 ехала по улице Маяковского в сторону улицы Алексея Толстого. На одном из перекрестков женщина не пропустила «ГАЗель», двигавшуюся наперерез, и машины 

1 марта 2018, 03:35
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