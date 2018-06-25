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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Сколько продержится жара в Самарской области

Сколько продержится жара в Самарской области

Такая жара, как сегодня днем, когда даже в тени столбика термометра выше +30 градусов по Цельсию, сохранится в Самаре некоторое время. Дождей пока не обещают. В связи с этим МЧС просит всех жителей региона быть предельно осторожными на солнце. Желательно 
25 июня 2018, 05:01
Женщина упала с балкона дома и погибла в Тольятти

Женщина упала с балкона дома и погибла в Тольятти

Поступило очередное сообщение о падении человека в Тольятти. Трагедия произошла на выходных. 78-летняя женщина упала с последнего этажа одного из домов на улице Фрунзе. От полученных травм она скончалась на месте.

В причинах происшествия разбираются правоохранители. О пенсионерке известно, 
25 июня 2018, 02:53
Спасатели предупредили о слишком холодной воде на пляжах Самары

Спасатели предупредили о слишком холодной воде на пляжах Самары

В Самарской области региональное ГУ МЧС предупредило о низкой температуре воды в местных реках и озерах. Переохлаждение может привести в трагическим последствиям. При этом в регионе наступила жара. С 26 по 28 июня синоптики прогнозируют до +35 градусов.

«Главное управление МЧС 

25 июня 2018, 02:42
Пострадал пациент: В Самаре на Кирова столкнулись «скорая» и иномарка

Пострадал пациент: В Самаре на Кирова столкнулись «скорая» и иномарка

Вчера, 23 июня, поздно вечером в Самаре произошло серьёзное ДТП. На пересечении проспекта Кирова с улицей Юных Пионеров столкнулись машина «скорой помощи» и иномарка-внедорожник, сообщают очевидцы в паблике «Самара ДТП 163» соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на службу аварийных комиссаров 
24 июня 2018, 03:21
«Вылетел как сумасшедший!»: В Самаре «Мерседес» разбился о трамвай

«Вылетел как сумасшедший!»: В Самаре «Мерседес» разбился о трамвай

Вчера, 22 июня, вечером в Самаре на пересечении улицы Советской с проспектом Юных Пионеров произошло ДТП. «Мерседес» старого образца не уступил дорогу трамваю, который следовал по 13 маршруту, сообщают очевидцы в паблике «ДТП. Самара» соцсети «ВКонтакте».

Авария случилась 
23 июня 2018, 02:30
Более 280 тысяч рублей хотят взыскать с виновника смертельного ДТП в Тольятти

Более 280 тысяч рублей хотят взыскать с виновника смертельного ДТП в Тольятти

Тольяттинская прокуратура хочет взыскать деньги с виновника крупного ДТП, которое произошло зимой. 15 января пьяный водитель за рулем «Лады Гранты» двигался по улице Мичурина. Мужчина шел с превышением скорости. В какой-то момент он не справился с управлением и сбил двоих 
22 июня 2018, 03:18
Появилось фото массового ДТП с участием автобуса и скорой помощи в Самаре

Появилось фото массового ДТП с участием автобуса и скорой помощи в Самаре

В Самаре в пятницу, 22 июня, на Московском шоссе произошло массовое ДТП с участием общественного транспорта и кареты скорой помощи. Утром три машины столкнулись «паровозиком» возле станции метро «Московская». В результате скорая помощь оказалась зажата между маршруткой и микроавтобусом Fiat. 
22 июня 2018, 02:57
«Маршрутка» опрокинулась после столкновения с «Грантой» в Тольятти

«Маршрутка» опрокинулась после столкновения с «Грантой» в Тольятти

21 июня в Тольятти произошла крупная автоавария с участием «маршрутки». Микроавтобус «Фиат Дукато» и автомобиль «Лада Гранта» ехали по дороге со стороны Московского проспекта. Автобус шел по среднему ряду, а легковушка ехала по левой стороне.

В какой-то момент водитель 
22 июня 2018, 10:33
Жара до +33 придет в выходные в Самару

Жара до +33 придет в выходные в Самару

В Самаре в выходные прогнозируют жару до +33 градусов. Температура воздуха в третьей декаде июня ожидается на два градуса выше, чем в среднем. Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовало «Приволжское УГМС»:

Пятница, 22 июня: малооблачно, без осадков, самая низкая температура ночью 

21 июня 2018, 01:15
Труп сгоревшего мужчины нашли в лесополосе в Тольятти

Труп сгоревшего мужчины нашли в лесополосе в Тольятти

В ночь с 19 на 20 июня в Автограде произошла трагедия. Там при невыясненных обстоятельствах сгорел мужчина. Тело погибшего было найдено в лесополосе между улицей Комзина и Комсомольским шоссе в центральном районе города. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой 
21 июня 2018, 09:56
Перевернулся строительный кран в промзоне Тольятти

Перевернулся строительный кран в промзоне Тольятти

В Тольятти в промзоне Автозаводского района в среду, 20 июня, перевернулся строительный кран. По словам очевидцев, кабина при этом «повисла в воздухе» над кабиной «КамАЗа». О пострадавших данных нет. Подробности выясняются. Фото с места происшествия появилось в соцсети.

«На улице Северной 

20 июня 2018, 03:36
Пришла летняя погода: жара за +30 ожидается в Самаре

Пришла летняя погода: жара за +30 ожидается в Самаре

В Самаре после аномально холодных для середины июня ночей наступила летняя погода. Рекордсменами по холоду 16 июня стали Челно-Вершины, где зарегистрировали 0,8 градуса, а 17 июня - поселок Авангард, там было +2,1. Но в ближайшие дни столбики термометров будут повышаться: 
18 июня 2018, 12:26
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