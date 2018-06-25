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Сколько продержится жара в Самарской области
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25 июня 2018, 05:01
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Женщина упала с балкона дома и погибла в Тольятти
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25 июня 2018, 02:53
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Спасатели предупредили о слишком холодной воде на пляжах Самары
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25 июня 2018, 02:42
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Пострадал пациент: В Самаре на Кирова столкнулись «скорая» и иномарка
Вчера, 23 июня, поздно вечером в Самаре произошло серьёзное ДТП. На пересечении проспекта Кирова с улицей Юных Пионеров столкнулись машина «скорой помощи» и иномарка-внедорожник, сообщают очевидцы в паблике «Самара ДТП 163» соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на службу аварийных комиссаров …
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24 июня 2018, 03:21
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«Вылетел как сумасшедший!»: В Самаре «Мерседес» разбился о трамвай
Вчера, 22 июня, вечером в Самаре на пересечении улицы Советской с проспектом Юных Пионеров произошло ДТП. «Мерседес» старого образца не уступил дорогу трамваю, который следовал по 13 маршруту, сообщают очевидцы в паблике «ДТП. Самара» соцсети «ВКонтакте».
Авария случилась …
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23 июня 2018, 02:30
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Более 280 тысяч рублей хотят взыскать с виновника смертельного ДТП в Тольятти
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22 июня 2018, 03:18
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Появилось фото массового ДТП с участием автобуса и скорой помощи в Самаре
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22 июня 2018, 02:57
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«Маршрутка» опрокинулась после столкновения с «Грантой» в Тольятти
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22 июня 2018, 10:33
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Жара до +33 придет в выходные в Самару
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21 июня 2018, 01:15
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Труп сгоревшего мужчины нашли в лесополосе в Тольятти
В ночь с 19 на 20 июня в Автограде произошла трагедия. Там при невыясненных обстоятельствах сгорел мужчина. Тело погибшего было найдено в лесополосе между улицей Комзина и Комсомольским шоссе в центральном районе города. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой …
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21 июня 2018, 09:56
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Перевернулся строительный кран в промзоне Тольятти
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20 июня 2018, 03:36
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Пришла летняя погода: жара за +30 ожидается в Самаре
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18 июня 2018, 12:26