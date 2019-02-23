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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

Выступления парашютистов и спецназовцев, выставка военной техники, салют: программа празднования Дня защитника Отечества в Самаре 23 февраля 2019 года

Выступления парашютистов и спецназовцев, выставка военной техники, салют: программа празднования Дня защитника Отечества в Самаре 23 февраля 2019 года

Совсем немного времени остается до Дня защитника Отечества, который отмечается в 23 февраля. В Самарской области мероприятия, приуроченные к этой дате, проводятся уже сейчас. В частности, в школах идут тематические классные часы с участием военнослужащих и ветеранов вооружённых сил.

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20 февраля 2019, 12:43
Большинство российских туристов отметят 23 февраля в Санкт-Петербурге

Большинство российских туристов отметят 23 февраля в Санкт-Петербурге

Больше всего российских туристов будут праздновать День защитника Отечества в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные сервиса бронирования жилья Tvil.ru. Помимо северной столицы, в пятерку самых популярных мест отдыха попали Сочи, Ялта, Москва и Казань.

Средняя стоимость аренды жилья 
18 февраля 2019, 02:19
Телерадиокомпания

Телерадиокомпания "ТЕРРА" поздравляет с Днем защитника Отечества!

Дорогие мужчины!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Желаем быть в отличном настроении
И духа боевого не терять,
Равнение держать на достижения:
Наметив цель, в «десятку» попадать!