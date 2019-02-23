Про необычную ситуацию рассказали в одном из пабликов Самары. Военнослужащую из Самары возмутило, что в магазинах с 23 февраля поздравляют только мужчин
Защитнице Отечества не понравилось, что в её профессиональный праздник скидки предлагают только представителям сильного пола. «Это же настоящая дискриминация», - негодует девушка в погонах. Когда военнослужащая показала продавцам военный билет и объяснила, что это 23 февраля и для нее праздник, те лишь пожали плечами. Девушке велели ждать 8 марта.
Читатели поста разделились на два лагеря. Многие поддержали женщину, поздравили её с праздником и даже отметили, что за границей за такое могли бы и отсудить большую сумму денег. Другие мужчины обиделись на попытку забрать их праздник. Они посоветовали девушке в погонах «узбагоиться» и радоваться только одному празднику 8 марта и не претендовать на 23 февраля.
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Выступления парашютистов и спецназовцев, выставка военной техники, салют: программа празднования Дня защитника Отечества в Самаре 23 февраля 2019 года
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20 февраля 2019, 12:43
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Большинство российских туристов отметят 23 февраля в Санкт-Петербурге
Больше всего российских туристов будут праздновать День защитника Отечества в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные сервиса бронирования жилья Tvil.ru. Помимо северной столицы, в пятерку самых популярных мест отдыха попали Сочи, Ялта, Москва и Казань.
Средняя стоимость аренды жилья …
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18 февраля 2019, 02:19
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Телерадиокомпания "ТЕРРА" поздравляет с Днем защитника Отечества!
Дорогие мужчины!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Желаем быть в отличном настроении
И духа боевого не терять,
Равнение держать на достижения:
Наметив цель, в «десятку» попадать!