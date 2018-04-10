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Переправа на СВП Самара – Рождествено пока работает
Переправа через Волгу Самара - Рождествено на судах с воздушной подушкой (СВП) пока работает. Эту информацию подтвердили на самарском речном вокзале. Движение амфибий временно прекращалось с воскресенья из-за ледохода, но сейчас «подушки» снова ходят, речники постоянно следят за ситуацией, передает …
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10 апреля 2018, 11:28
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Самая важная история – кредитная
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10 апреля 2018, 10:52
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Порушенную тротуарную плитку в этом месяце восстановят в Самаре
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10 апреля 2018, 10:07
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Главы районов Самары начали пешие обходы территорий
Главы районов Самары начали пешие обходы своих территорий, чтобы проконтролировать работы по очистке дворов от снега, откачке воды и отреагировать на жалобы жителей. Такое поручение им дала глава города — Елена Лапушкина.
В Самаре продолжается месячник благоустройства, объявленный в начале апреля. …
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10 апреля 2018, 09:48
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Самарские школьники досрочно уходят на каникулы
В Самаре школьников досрочно отпустят на каникулы. В гордепартамент образования пришло постановление главного санитарного врача с рекомендациями Минобрнауки закрыть образовательные учреждения на карантин. Причина — рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Окончательное решение должно принять руководство каждой конкретной школы. Рекомендуемая длительность …
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22 марта 2018, 04:40
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Учебную модель наноспутника для школьников разработали в Самаре
В Самаре ученые разработали учебную модель наноспутника. Это «конструктор», с помощью которого школьники смогут приобрести инженерные навыки в области космических технологий.
«Используемые в модели конструктивные решения идентичны лётным образцам космических аппаратов формата CubeSat 2U», - сообщили в Самарском университете.
Ученые из Самары …
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21 марта 2018, 03:55
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Пятидневку для всех школьников предложили ввести в Самарской области
В Самарской области предлагают ввести пятидневку для всех школьников. Такое предложение на заседании регионального правительства 14 марта озвучил председатель областного Совета ректоров, депутат Самарской губдумы, академик РАН Геннадий Котельников.
«Взрослые работают пять дней, дети учатся шесть. Это создает дискомфорт. Дети изнашиваются», …
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14 марта 2018, 02:58
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В Оренбурге наградили школьников, спасавших детей на пожаре
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22 февраля 2018, 08:50