Новый жилищный скандал разгорелся в военном городке Рощинский. Один из местных домов признали аварийным и требующим срочного расселения. Однако местные жители уверены - их стены простоят еще долго, а выводы экспертизы - лишь предлог, чтобы заставить людей покинуть свои квартиры. В свою очередь, «Центррегионжилье», которое отвечает за расселение военнослужащих, опирается на официальное предписание. Сейчас в ситуации разбираются наши корреспонденты. Специальный репортаж из Рощинского смотрите на телеканале "ТЕРРА - РЕН ТВ" в четверг, 29 июня, в 12:30 и 18:45.
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Фальшивое золото: В Адыгее уволили чиновницу, у которой дочь-выпускница получила липовую медаль
В Адыгее уволили чиновницу районного управления образования, дочь которой, по утверждению одной из учениц, несправедливо получила медаль за особые успехи. Напомним детали этой истории.
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27 июня 2017, 03:05
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Российские военные получат «плащ-невидимку»
Отечественные специалисты рассказали о проекте по созданию «плащей-невидимок» для военных. Об этом информируют российские издания со ссылкой на пресс-службу концерна «Тракторные заводы». Как поясняют эксперты, уникальная технология позволит сделать военных, одетых в привычную униформу, невидимыми для радиолокационных приборов разведки.
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6 июня 2017, 03:20
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В Рощинском кавалера ордена Мужества с тремя детьми выгоняют из квартиры
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2 июня 2017, 01:00
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267 самарцев уклоняются от работы чиновниками
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14 апреля 2017, 03:23
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Самарские призывники будут служить учеными
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14 апреля 2017, 03:03
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Телеведущая в Боснии и Герцеговине уволена за подработку проституткой
В Боснии и Герцеговине руководство телеканала Pink уволило телеведущую Сенаду Нуркич, которая, как утверждается, подрабатывала проституткой. Об этом информирует The Sun.
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12 апреля 2017, 12:12
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Российским офицерам вернут кортики
Российским офицерам вернут кортики. Госдума одобрила законопроект, наделяющий воинские части правом передавать для хранения и ношения кортики военнослужащим, находящимся на пенсии. Соавтором поправок в федеральный закон «Об оружии» выступил первый зампред думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и …
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16 марта 2017, 11:40
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Скандалом с волейболистом в аэропорту Самары займутся следователи
Приволжское следственное управление на транспорте СКР начало проверку по факту инцидента в самарском аэропорту Курумоч. Как уже сообщала «ТЕРРА», на борту самолета авиакомпании «Победа» произошел скандал с участием 20-летнего волейболиста новоуренгойской команды «Факел» Александра Кимерова. По предварительной информации, рослый …
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15 марта 2017, 05:01
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По поручению Михаила Бабича в военном городке Рощинский состоялся прием граждан
По поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича заместитель полпреда Олег Мельниченко провел прием граждан в поселке Рощинский Самарской области. Жители обратились в приемную Главы государства по вопросу выселения из служебного жилья лиц, утративших связь с Вооруженными силами …
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15 марта 2017, 10:02
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Самарская бригада в Рощинском получила 40 новейших БТР с кондиционерами
Мотострелковая бригада, дислоцированная под Самарой в поселке Рощинский, получила более 40 новейших бронетранспортеров, оснащенных кондиционерами. Боевые машины БТР – 82А, также оборудованные модернизированными системами связи и ориентирования, получены бригадой по Гособоронзаказу, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Новые БТР …
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14 декабря 2016, 11:13
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В Рощинском 65 жилых домов остались без холодной воды
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23 ноября 2016, 09:22
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В Самаре мужчина испражнился на стол в одном из элитных ресторанов
Вчера, 15 апреля, в одном из элитных самарских ресторанов произошел весьма удивительный и вызывающий инцидент.
Как передает портал 123ru.net, примерно во второй половине дня один из посетителей заказал пару блюд и напиток на сумму 2680 рублей. Когда ему …
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16 апреля 2016, 04:57