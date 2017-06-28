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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Фальшивое золото: В Адыгее уволили чиновницу, у которой дочь-выпускница получила липовую медаль

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Одна выпускница средней школы №1 Тахтамукайского района, обращаясь со сцены с речью, сначала поблагодарила преподавателей за 

27 июня 2017, 03:05
Российские военные получат «плащ-невидимку»

Российские военные получат «плащ-невидимку»

Отечественные специалисты рассказали о проекте по созданию «плащей-невидимок» для военных. Об этом информируют российские издания со ссылкой на пресс-службу концерна «Тракторные заводы». Как поясняют эксперты, уникальная технология позволит сделать военных, одетых в привычную униформу, невидимыми для радиолокационных приборов разведки.
Легкие 

6 июня 2017, 03:20
В Рощинском кавалера ордена Мужества с тремя детьми выгоняют из квартиры

В Рощинском кавалера ордена Мужества с тремя детьми выгоняют из квартиры

Кавалер ордена Мужества Алексей Клоков с тремя детьми будет вынужден выселиться из квартиры в Рощинском. Такое решение принял Самарский областной суд. Как уже рассказывала «ТЕРРА», Клоковы оказались в числе десятков других семей, которые получили в прошлом году письма от Минобороны 

2 июня 2017, 01:00
267 самарцев уклоняются от работы чиновниками

267 самарцев уклоняются от работы чиновниками

В Самарской области на призывные пункты не явились 267 человек, сообщил военный комиссар Самарской области Александр Даньшин.  

«Тем, кто незаконно не проходил военную службу до 27 лет, уже военный билет не выдают, а выдают справку, что не проходил военную службу 

14 апреля 2017, 03:23
Самарские призывники будут служить учеными

Самарские призывники будут служить учеными

Среди самарских призывников выявили двух одаренных парней, которые будут служить в армии в научной роте. Об этом 14 апреля сообщил военный комиссар Самарской области Александр Даньшин. Всего по итогам весенне-летней призывной кампании на службу в ряды ВС призовут 3500 молодых 

14 апреля 2017, 03:03
Телеведущая в Боснии и Герцеговине уволена за подработку проституткой

Телеведущая в Боснии и Герцеговине уволена за подработку проституткой

В Боснии и Герцеговине руководство телеканала Pink уволило телеведущую Сенаду Нуркич, которая, как утверждается, подрабатывала проституткой. Об этом информирует The Sun.
Совет директоров заявил о закрытии шоу-проекта, в котором Нуркич была ведущей. Это решение появилось после того, как 26-летняя теледива, 

12 апреля 2017, 12:12
Российским офицерам вернут кортики

Российским офицерам вернут кортики

Российским офицерам вернут кортики. Госдума одобрила законопроект, наделяющий воинские части правом передавать для хранения и ношения кортики военнослужащим, находящимся на пенсии. Соавтором поправок в федеральный закон «Об оружии» выступил первый зампред думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

16 марта 2017, 11:40
Скандалом с волейболистом в аэропорту Самары займутся следователи

Скандалом с волейболистом в аэропорту Самары займутся следователи

Приволжское следственное управление на транспорте СКР начало проверку по факту инцидента в самарском аэропорту Курумоч. Как уже сообщала «ТЕРРА», на борту самолета авиакомпании «Победа» произошел скандал с участием 20-летнего волейболиста новоуренгойской команды «Факел» Александра Кимерова. По предварительной информации, рослый 
15 марта 2017, 05:01
По поручению Михаила Бабича в военном городке Рощинский состоялся прием граждан

По поручению Михаила Бабича в военном городке Рощинский состоялся прием граждан

По поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича заместитель полпреда Олег Мельниченко провел прием граждан в поселке Рощинский Самарской области. Жители обратились в приемную Главы государства по вопросу выселения из служебного жилья лиц, утративших связь с Вооруженными силами 
15 марта 2017, 10:02
Самарская бригада в Рощинском получила 40 новейших БТР с кондиционерами

Самарская бригада в Рощинском получила 40 новейших БТР с кондиционерами

Мотострелковая бригада, дислоцированная под Самарой в поселке Рощинский, получила более 40 новейших бронетранспортеров, оснащенных кондиционерами. Боевые машины БТР – 82А, также оборудованные модернизированными системами связи и ориентирования, получены бригадой по Гособоронзаказу, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Новые БТР 
14 декабря 2016, 11:13
В Рощинском 65 жилых домов остались без холодной воды

В Рощинском 65 жилых домов остались без холодной воды

Во вторник, 22 ноября, в Волжском районе Самарской области произошло коммунальное ЧП. 65 жилых домов в поселке городского типа Рощинский остались без холодной воды в связи с утечкой из трубопровода, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Информация о происшествии 

23 ноября 2016, 09:22
В Самаре мужчина испражнился на стол в одном из элитных ресторанов

В Самаре мужчина испражнился на стол в одном из элитных ресторанов

Вчера, 15 апреля, в одном из элитных самарских ресторанов произошел весьма удивительный и вызывающий инцидент.
 
Как передает портал 123ru.net, примерно во второй половине дня один из посетителей заказал пару блюд и напиток на сумму 2680 рублей. Когда ему 
16 апреля 2016, 04:57
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