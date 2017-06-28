В Рощинском кавалера ордена Мужества с тремя детьми выгоняют из квартиры Кавалер ордена Мужества Алексей Клоков с тремя детьми будет вынужден выселиться из квартиры в Рощинском. Такое решение принял Самарский областной суд. Как уже рассказывала «ТЕРРА», Клоковы оказались в числе десятков других семей, которые получили в прошлом году письма от Минобороны …