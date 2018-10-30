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Материалы по теме:

Россияне не спешат запасаться путевками на Новый год

Россияне не спешат запасаться путевками на Новый год

Россияне не торопятся покупать туристические путевки на Новый год. Многие надеются на снижение цен из-за возможного укрепления рубля и открытие Египта, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России. В 2017-м граждане начали приобретать новогодние туры еще в сентябре, но в этом 
30 октября 2018, 11:38
В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

До конца 2018 года в общественном транспорте Самары планируют ввести оплату банковскими бесконтактными картами. Как сообщили в городском департаменте транспорта, на стоимость проезда это никак не повлияет - тариф для пассажиров останется на уровне расчета с помощью транспортных карт, то 
29 октября 2018, 05:37
В Самаре и Тольятти вывешивают списки должников за тепло

В Самаре и Тольятти вывешивают списки должников за тепло

Долги жителей губернии за тепло и горячую воду достигли 378 млн рублей. В Самаре и Тольятти энергетики начали клеить на подъездах домов списки должников за тепло и горячую воду, на почтовые ящики самых злостных неплательщиков - наклейки "Здесь живет должник". 
27 октября 2018, 09:56
Прожиточный минимум для самарских пенсионеров остался прежним

Прожиточный минимум для самарских пенсионеров остался прежним

Областная дума установила прожиточный минимум для самарских пенсионеров на 2019 год. Он остался прежним - 8413 рублей. Эта сумма используется для определения размера социальной доплаты к пособию неработающим пенсионерам, у которых размер выплаты с учетом всех надбавок меньше прожиточного минимума. 
26 октября 2018, 11:49
Эксперты рассказали о самых популярных финансовых махинациях в Самаре

Эксперты рассказали о самых популярных финансовых махинациях в Самаре

Областная прокуратура рассказала о самых распространенных финансовых махинациях, зафиксированных в нашем регионе. Если еще в 2013-м году в Самарской области объем незаконного оборота обналиченных денег достигал 860 миллиардов рублей, то в 2017-м эта цифра была в 122 раза меньше - 
26 октября 2018, 10:50
56,7 тыс. самарцев запретили летать за границу

56,7 тыс. самарцев запретили летать за границу

С начала этого года судебные приставы в Самарской области вынесли 56,7 тысячи постановлений, по которым было ограничено право выезда должников за границы страны. Жители региона накопили долги по кредитам, алиментам, штрафам, не оплатили вовремя услуги ЖКХ. Между тем только 13 
23 октября 2018, 01:06
Долги по зарплатам строителям «Самары Арены» привели к уголовному делу

Долги по зарплатам строителям «Самары Арены» привели к уголовному делу

Следователями Вахитовского района Казани возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты строителям "Самара-Арены". Следственные мероприятия проводятся в отношении субподрядчика - фирмы "Татдорстрой" - и её гендиректора, сообщает Минтруда по Самарской области. Рабочие, которые возводили наш стадион ждут свою зарплату с 

16 октября 2018, 04:42
«Самарский подшипниковый завод» выплатил все долги по зарплате

«Самарский подшипниковый завод» выплатил все долги по зарплате

Стало известно, что долги по зарплате перед работниками «Самарского подшипникового завода» полностью погашены. В октябре деньги перечислили 1085 сотрудникам предприятия. Общая сумма составила 50,6 млн рублей. Напомним, что по решению Арбитражного суда Самарской области от 13 апреля ОАО «СПЗ» признали 
15 октября 2018, 04:27
Волейболисты «Новы» начали сезон с победы

Волейболисты «Новы» начали сезон с победы

В первом туре чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги новокуйбышевская «Нова» обыграла «Факел» из Нового Уренгоя со счетом 2:3. Самым результативным игроком матча и «Новы» стал Романас Шкулявичус — 35 очков. Следующий матч команда проведет в Самаре. 17 

12 сентября 2017, 10:06
Самарская волейболистка завоевала серебро чемпионата Европы

Самарская волейболистка завоевала серебро чемпионата Европы

Самарская волейболистка Полина Матвеева стала призером чемпионата Европы. Соревнования в возрастной категории U-16 прошли в Болгарии.
 
Воспитанница самарской СДЮСШОР №17 Полина Матвеева дебютировала в составе сборной России, сообщили в региональном министерсве спорта.
 
В финальной игре соперницами россиянок стала 

2 августа 2017, 09:02
Роскосмос выступил с инициативой о возрождении ДСО «Зенит»

Роскосмос выступил с инициативой о возрождении ДСО «Зенит»

Роскосмос выступил с инициативой о возрождении добровольного спортивного общества «Зенит», которое в советские годы объединяло коллективы физкультуры ряда отраслей машиностроительной промышленности, в том числе предприятий Куйбышевской области. Об этом в Самаре сообщил генеральный директор спортивного клуба «Роскосмос» Алексей Петров (на 

17 сентября 2013, 12:26
Волейболистки «ЦСКБ-Прогресс» заняли второе место на чемпионате Роскосмоса

Волейболистки «ЦСКБ-Прогресс» заняли второе место на чемпионате Роскосмоса

В спорткомплексе Самарского аэрокосмического университета - ведущего технического вуза, который входит в состав крупнейшей общественной организации страны Союз Машиностроителей России, завершился первый чемпионат предприятий Роскосмоса по волейболу среди женских команд.
В составах команд выступали инженеры, бухгалтеры, специалисты секретных производств и 

17 сентября 2013, 12:11
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