Самарский волейбольный клуб "Нова" обратился с открытым письмом к властям области. Спортсмены просят о помощи - уже почти 4 месяца они не получают зарплату. Клуб выступает в высшем дивизионе чемпионата России. С 2017 года домашние игры "Новы" проводятся не в Новокуйбышевске, а в Самаре, в прошедшем сезоне команда боролась за попадание в Еврокубки. Для усиления в клуб летом были приглашены новые игроки, в том числе из сборных России, Белоруссии и Кубы. С 1 июля, момента подписания контрактов, спортсмены не получают денег, кроме того, есть долги по зарплатам с прошлого сезона.
"Областной Минспорт постоянно отодвигает сроки, звучат лишь обещания. Такое положение дел подрывает авторитет клуба. Команда рушится морально, не в силах существовать в постоянной неопределённости", - жалуются волейболисты.
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