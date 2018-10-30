Россияне не спешат запасаться путевками на Новый год Россияне не торопятся покупать туристические путевки на Новый год. Многие надеются на снижение цен из-за возможного укрепления рубля и открытие Египта, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России. В 2017-м граждане начали приобретать новогодние туры еще в сентябре, но в этом …