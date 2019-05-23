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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
В Самаре на 2 дня перенесли Последние звонки

В Самаре на 2 дня перенесли Последние звонки

В этом году важное мероприятие для самарских выпускников - Последний звонок в школах перенесут на два дня, то есть с 22 на 24 мая. 

- В связи с проведением в Самаре 22 мая большого футбольного мероприятия принято решение о переносе 
14 мая 2019, 10:05
В Самаре нашли 12-летнюю школьницу

В Самаре нашли 12-летнюю школьницу

В Самаре благополучно завершилась история с поисками 12-летней девочки. Напомним, что школьница пропала в среду, 24 апреля. К поискам ребенка подключились волонтеры, в СМИ и соцсетях распространялись ориентировки с приметами и фото девочки. Как сообщили в поисковом отряде 
25 апреля 2019, 06:11
В Самаре обезвредили гранату, которую нашли в школе во время субботника

В Самаре обезвредили гранату, которую нашли в школе во время субботника

В пятницу, 19 апреля, в столице 63-го региона саперы Росгвардии обезвредили гранату, найденную на территории одной из школ Самары. Дети обнаружили предмет, похожий на гранату, во время уборки территории во время субботника. Подозрительный объект лежал около забора, отделяющего школьный двор 
20 апреля 2019, 08:37
В Тольятти 11-летний велосипедист угодил под «Гранту»

В Тольятти 11-летний велосипедист угодил под «Гранту»

В четверг, 18 апреля, в дорожной аварии в Тольятти пострадал ребенок. Примерно в 18:00 49-летний водитель ехал на автомобиле «Лада Гранта» в жилой зоне улицы Баныкина. В районе дома № 14 он сбил 11-летнего мальчика, который двигался по проезжей части 
19 апреля 2019, 02:26
Деньги на ‍финансирование «Новы» из Новокуйбышевска в новом сезоне не выделялись

Деньги на ‍финансирование «Новы» из Новокуйбышевска в новом сезоне не выделялись

Средства от министерства спорта Самарской области на финансирование волейбольного клуба «Нова» из Новокуйбышевска не поступали, в связи с этим и возникли долги по зарплате перед спортсменами. Об этом сообщили представители команды на своем официальном сайте.

Напомним, ранее волейболисты обратились 
31 октября 2018, 11:32
Волейболисты «Новы» несколько месяцев сидят без зарплаты

Волейболисты «Новы» несколько месяцев сидят без зарплаты

Самарский волейбольный клуб "Нова" обратился с открытым письмом к властям области. Спортсмены просят о помощи - уже почти 4 месяца они не получают зарплату. Клуб выступает в высшем дивизионе чемпионата России. С 2017 года домашние игры "Новы" проводятся не в 

30 октября 2018, 02:20
Волейболисты «Новы» начали сезон с победы

Волейболисты «Новы» начали сезон с победы

В первом туре чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги новокуйбышевская «Нова» обыграла «Факел» из Нового Уренгоя со счетом 2:3. Самым результативным игроком матча и «Новы» стал Романас Шкулявичус — 35 очков. Следующий матч команда проведет в Самаре. 17 

12 сентября 2017, 10:06
Самарская волейболистка завоевала серебро чемпионата Европы

Самарская волейболистка завоевала серебро чемпионата Европы

Самарская волейболистка Полина Матвеева стала призером чемпионата Европы. Соревнования в возрастной категории U-16 прошли в Болгарии.
 
Воспитанница самарской СДЮСШОР №17 Полина Матвеева дебютировала в составе сборной России, сообщили в региональном министерсве спорта.
 
В финальной игре соперницами россиянок стала 

2 августа 2017, 09:02
Гостям фестиваля «Барабаны мира» покажут, как снимать стресс

Гостям фестиваля «Барабаны мира» покажут, как снимать стресс

С 23 по 25 июня близ Тольятти состоится 14-й фестиваль «Барабаны мира». Мероприятие пройдет на турбазе «Транспортник», что на Федоровских лугах.
Хедлайнером акции будет мировая легенда из Турции, виртуоз игры на дарбуке Мисирли Ахмет. Кроме того, запланировано выступление мастеров-перкуссионистов из 

17 мая 2017, 12:45
В Самаре на выставке «Великие модернисты» проводят мастер-классы

В Самаре на выставке «Великие модернисты» проводят мастер-классы

В Самаре в ТК «Амбар» в рамках выставки «Великие модернисты. Революция в искусстве» проходят мастер-классы по живописи, цветной графике и коллажу.

Натюрморт, пейзаж, портрет, абстрактные композиции - в этих жанрах могут попробовать свои силы и взрослые посетители выставки, и 
6 октября 2015, 02:39
Мастер-класс самарским школьникам и студентам дает экс-глава региона Константин Титов

Мастер-класс самарским школьникам и студентам дает экс-глава региона Константин Титов

Ораторскому искусству, приемам управления и ведения бизнеса обучают в эти дни молодых людей на форуме "Инновационный потенциал молодежи в условиях глобального развития". В его работе принимают участие около 100 человек. Это учащиеся старших классов и студенты ведущих самарских вузов.

Мастер-класс молодым 

19 декабря 2014, 03:39
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