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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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В Самаре на 2 дня перенесли Последние звонки
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14 мая 2019, 10:05
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В Самаре нашли 12-летнюю школьницу
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25 апреля 2019, 06:11
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В Самаре обезвредили гранату, которую нашли в школе во время субботника
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20 апреля 2019, 08:37
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В Тольятти 11-летний велосипедист угодил под «Гранту»
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19 апреля 2019, 02:26
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Деньги на финансирование «Новы» из Новокуйбышевска в новом сезоне не выделялись
Средства от министерства спорта Самарской области на финансирование волейбольного клуба «Нова» из Новокуйбышевска не поступали, в связи с этим и возникли долги по зарплате перед спортсменами. Об этом сообщили представители команды на своем официальном сайте.
Напомним, ранее волейболисты обратились …
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31 октября 2018, 11:32
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Волейболисты «Новы» несколько месяцев сидят без зарплаты
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30 октября 2018, 02:20
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Волейболисты «Новы» начали сезон с победы
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12 сентября 2017, 10:06
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Самарская волейболистка завоевала серебро чемпионата Европы
Самарская волейболистка Полина Матвеева стала призером чемпионата Европы. Соревнования в возрастной категории U-16 прошли в Болгарии.
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2 августа 2017, 09:02
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Гостям фестиваля «Барабаны мира» покажут, как снимать стресс
С 23 по 25 июня близ Тольятти состоится 14-й фестиваль «Барабаны мира». Мероприятие пройдет на турбазе «Транспортник», что на Федоровских лугах.
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17 мая 2017, 12:45
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В Самаре на выставке «Великие модернисты» проводят мастер-классы
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6 октября 2015, 02:39
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Мастер-класс самарским школьникам и студентам дает экс-глава региона Константин Титов
Ораторскому искусству, приемам управления и ведения бизнеса обучают в эти дни молодых людей на форуме "Инновационный потенциал молодежи в условиях глобального развития". В его работе принимают участие около 100 человек. Это учащиеся старших классов и студенты ведущих самарских вузов.
Мастер-класс молодым …
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19 декабря 2014, 03:39
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