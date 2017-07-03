Вода в Волге на пляже между улицами Ленинградской и Вилоновской не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области. Претензий к качеству воды на других пляжах Самары у специалистов не возникло. По сообщению синоптиков, температура воды в Волге не превышает 18 градусов. Это на два градуса меньше, чем ровно год назад. И в лучшем случае, обещают синоптики, вода прогреется до комфортных температур лишь к концу июля. Еще одна аномалия - последствие рекордных дождей. Уровень воды в Волге сейчас достигает 29,66 метров. Это на 105 см выше нормы. И снижаться этим летом он не будет.
|
Мокрое место: в июле в Самаре ожидаются грозы
|
3 июля 2017, 09:51
|
Готовим зонты: самарские синоптики о погоде в выходные
|
30 июня 2017, 09:39
|
Попутный ветер: Рекордный рост промпроизводства в РФ объяснили холодной погодой
Аномально низкая температура в мае в Российской Федерации повлияла на рекордный рост промышленного производства. Об этом идет речь в подготовленном Минэкономразвития мониторинге положения дел в секторах отечественной экономики.
|
28 июня 2017, 05:25
|
В Самаре на берегу Волги начнется масштабная стройка
В Красноглинском районе Самары собираются построить новый грузовой речной порт. Областной минтранс объявил конкурс на подготовку проекта планировки данной территории. Как следует из сопроводительной документации на сайте госзакупок, подрядчик должен будет провести гидрологические, геодезические и инженерные изыскания, определить показатели пропускной …
|
28 июня 2017, 03:31
|
Самару штормит: новое предупреждение МЧС о граде и усилении ветра
|
27 июня 2017, 01:03
|
Возле Самары стало слишком много воды
|
27 июня 2017, 11:00
|
Пляжные аномалии: вода в Волге стала чистая, но слишком холодная
|
26 июня 2017, 11:14
|
Пить или не пить: Ученые рассказали, какими напитками не стоит утолять жажду
|
23 июня 2017, 06:07
|
Экологический десант: Волонтеры высадились на правом берегу Волги
Отправились на правый берег Волги, чтобы очистить береговую линию от мусора. Сегодня из Самары и Тольятти стартовали экологические десанты, в состав которых вошла почти сотня жителей региона.
|
23 июня 2017, 06:03
|
Ученые вывели формулу расчета необходимого для человека объема воды
Американские исследователи из Миннесоты рассказали, как именно можно узнать, сколько воды нужно выпивать человеку в день. По словам специалистов, нередко у людей появляются проблемы со здоровьем вследствие недостаточного количества жидкости.
|
21 июня 2017, 03:41