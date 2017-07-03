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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Мокрое место: в июле в Самаре ожидаются грозы

Мокрое место: в июле в Самаре ожидаются грозы

Метеорологическое лето в этом году в Самарской области наступило позже на 2-3 недели. Июньская погода практически ничем не отличалась от майской. Средняя температура воздуха составляла 16 градусов. Выпало 125 мм осадков, что превышает норму больше чем в 2 раза. И 

3 июля 2017, 09:51
Готовим зонты: самарские синоптики о погоде в выходные

Готовим зонты: самарские синоптики о погоде в выходные

Самарские синоптики опубликовали прогноз на ближайшие выходные. По сообщению Приволжского УГМС, в регион после небольшой передышки снова вернутся дожди. Правда, кратковременные. Хотя возможны грозы, во время них порывы ветра усилятся до 12 метров в секунду. Вместе с тем погода будет 

30 июня 2017, 09:39
Попутный ветер: Рекордный рост промпроизводства в РФ объяснили холодной погодой

Попутный ветер: Рекордный рост промпроизводства в РФ объяснили холодной погодой

Аномально низкая температура в мае в Российской Федерации повлияла на рекордный рост промышленного производства. Об этом идет речь в подготовленном Минэкономразвития мониторинге положения дел в секторах отечественной экономики.
В мае индекс промпроизводства увеличился на 5,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним 

28 июня 2017, 05:25
В Самаре на берегу Волги начнется масштабная стройка

В Самаре на берегу Волги начнется масштабная стройка

В Красноглинском районе Самары собираются построить новый грузовой речной порт. Областной минтранс объявил конкурс на подготовку проекта планировки данной территории. Как следует из сопроводительной документации на сайте госзакупок, подрядчик должен будет провести гидрологические, геодезические и инженерные изыскания, определить показатели пропускной 

28 июня 2017, 03:31
Самару штормит: новое предупреждение МЧС о граде и усилении ветра

Самару штормит: новое предупреждение МЧС о граде и усилении ветра

В среду, 28 июня, в Самаре снова испортится погода. МЧС распространило штормовое предупреждение.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», завтра в большинстве районов Самарской области ожидается кратковременный дождь, гроза, днём возможен град. Ветер может усилиться до 20 метров в секунду. 
27 июня 2017, 01:03
Возле Самары стало слишком много воды

Возле Самары стало слишком много воды

Волга показала новый рекорд. В минувшие три дня уровень воды в реке только поднимался. С 24 по 26 июня синоптики зарегистрировали следующие показатели – 29,85 метра, 29,97 и 30,2 метра.

На Саратовском водохранилище у города Самара в районе речного 
27 июня 2017, 11:00
Пляжные аномалии: вода в Волге стала чистая, но слишком холодная

Пляжные аномалии: вода в Волге стала чистая, но слишком холодная

Восемь самарских пляжей получили заключения о соответствии санитарным правилам, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Однако вода пока остается холодной. В конце минувшей недели температура достигла лишь +17 градусов по Цельсию. Ровно год назад вода в Волге была прогрета до +23 
26 июня 2017, 11:14
Пить или не пить: Ученые рассказали, какими напитками не стоит утолять жажду

Пить или не пить: Ученые рассказали, какими напитками не стоит утолять жажду

Ученые установили, какими напитками не следует утолять жажду. Как подтвердила последняя серия экспериментов, предпочитаемые многими сладкие газированные напитки лишь на непродолжительный период избавляют от сухости во рту, а затем жажда наступает с новой силой.
Не подойдет для насыщения влагой и 

23 июня 2017, 06:07
Экологический десант: Волонтеры высадились на правом берегу Волги

Экологический десант: Волонтеры высадились на правом берегу Волги

Отправились на правый берег Волги, чтобы очистить береговую линию от мусора. Сегодня из Самары и Тольятти стартовали экологические десанты, в состав которых вошла почти сотня жителей региона.
Самарский экологический десант провожают песнями и танцами. Волонтеры к отправлению готовы, рюкзаки уложены. 

23 июня 2017, 06:03
Ученые вывели формулу расчета необходимого для человека объема воды

Ученые вывели формулу расчета необходимого для человека объема воды

Американские исследователи из Миннесоты рассказали, как именно можно узнать, сколько воды нужно выпивать человеку в день. По словам специалистов, нередко у людей появляются проблемы со здоровьем вследствие недостаточного количества жидкости.
В среднем представителям сильного пола следует за сутки употреблять 13 

21 июня 2017, 03:41
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