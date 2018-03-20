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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Материалы по теме:

МЧС просит самарцев не выходить на волжский лед

МЧС просит самарцев не выходить на волжский лед

Выходить на лед региональных рек и озер уже небезопасно, предупреждает региональное управление МЧС. Особенно это касается побережья Волги, где толщина льда еще составляет 50 сантиметров, но после того, как 21 марта Жигулевская ГЭС увеличит объем сбросов воды , ледовый покров 

20 марта 2018, 03:21
Общепитам в жилых домах хотят запретить продавать алкоголь по ночам

Общепитам в жилых домах хотят запретить продавать алкоголь по ночам

В Самаре предложили новые поправки в федеральный антиалкогольный закон. Продажу спиртного предлагают запретить в ночное время в кафе, расположенных в жилых домах. Этот вопрос во вторник, 20 марта, обсуждали депутаты в Самарской губернской думе. О новой инициативе рассказал председатель комитета 
20 марта 2018, 01:03
Без холодной воды остались многоэтажки на ул. Стара-Загора в Самаре

Без холодной воды остались многоэтажки на ул. Стара-Загора в Самаре

В Самаре в среду, 20 марта, отключат холодную воду в многоэтажках на улице Стара-Загора. По заявленному графику, воды не будет в течение семи с половиной часов.

«Из-за плановых работ на насосной станции подкачки 20 марта с 9 часов утра до 16:30 

20 марта 2018, 12:15
7 человек ночью тушили автомобиль на Ставропольской в Самаре

7 человек ночью тушили автомобиль на Ставропольской в Самаре

В Самаре, в Кировском районе, в ночь на вторник, 20 марта, загорелся автомобиль. Инцидент произошел на улице Ставропольской в 1:30.

«На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: семь человек личного состава и две единицы техники», - сообщили в 
20 марта 2018, 10:14
Трамвай врезался в фуру на Заводском шоссе в Самаре

Трамвай врезался в фуру на Заводском шоссе в Самаре

19 марта в Самаре произошла очередная авария с участием общественного транспорта. Вечером на Заводском шоссе трамвай №3 врезался в грузовик. Вагон ехал со стороны улицы 22-го Партсъезда в сторону Кабельной. В результате аварии часть дороги оказалась перекрыта, сообщает паблик
20 марта 2018, 09:01
Сирены зазвучат 21 марта в Самарской области

Сирены зазвучат 21 марта в Самарской области

В Самарской области состоится проверка системы оповещения. Сирены зазвучат в среду, 21 марта, в рамках подготовки к предстоящему паводку, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

«21 марта 2018 года в 10:00 местного времени будет проведена комплексная проверка состояния готовности 

19 марта 2018, 03:22
68 пожарных 3 с лишним часа тушили горящий автосервис в Самаре

68 пожарных 3 с лишним часа тушили горящий автосервис в Самаре

Крупный пожар произошел в Самаре вечером 15 марта. Примерно в 19:37 по удресу: улица Авроры, 60, загорелся частный автосервис. Пламя охватило огромную площадь в 400 квадратных метров.

На тушение здания выезжали 68 пожарных на 17 машинах. Но даже такими силами с 

16 марта 2018, 08:30
Семейная пара заблудилась 8 марта на Волге под Сызранью

Семейная пара заблудилась 8 марта на Волге под Сызранью

Необычную операцию провели сызранские спасатели 8 марта. Супружеская пара из села Бестужевка решила отправиться в город по льду реки Волги. Мужчина и женщина пошли в путь ночью, и в итоге они сбились с дороги и заблудились. Когда сельчане начали замерзать, 
12 марта 2018, 09:49
«Волгу» 1968 года выпуска за 2 миллиона рублей продают в Сызрани

«Волгу» 1968 года выпуска за 2 миллиона рублей продают в Сызрани

Житель Сызрани выставил на продажу раритетный автомобиль. Соответствующее объявление появилось на одном из крупных сайтов. Речь в нем идет об автомобиле ГАЗ-21 «Волга» 1968 года выпуска. Пробег полувековой машины составляет 55 тысяч километров.

По словам продавца, «Волга», несмотря 
6 марта 2018, 10:01
Спасатели эвакуировали автомобиль с беременной женщиной, который застрял на Волге под Сызранью

Спасатели эвакуировали автомобиль с беременной женщиной, который застрял на Волге под Сызранью

25 февраля жителям Самарской области потребовалась помощь спасателей. У жительницы села Бестужевка неожиданно начались роды, и ее было решено срочно везти в Сызрань. Сельчанку повезли через несанкционированную ледовую переправу по Волге на ВАЗ-2112 и «Ниве».

Дорогу сильно замело, и 
26 февраля 2018, 12:39
В блогах: «Самарское речное пассажирское предприятие лютует с ценами»

В блогах: «Самарское речное пассажирское предприятие лютует с ценами»

Самарец Алексей Дмитренко негодует в «Фейсбуке», что городское речное пассажирское предприятие четвертый год подряд поднимает стоимость проезда на линии Самара - Проран - Рождествено: "В 2018 году летом за переправу через Волгу на "ОМе" придется отдать уже 80 рублей 
26 февраля 2018, 10:57
В Оренбурге наградили школьников, спасавших детей на пожаре

В Оренбурге наградили школьников, спасавших детей на пожаре

22 февраля в Оренбурге сотрудники МЧС наградили девятиклассников Егора Махуру и Александра Емельянова из школы №85. Они стали настоящими героями после пожара, который произошел в городе 12 февраля.

ЧП произошло на девятом этаже дома на улице Салмышской. Пока взрослы снимали пожар 

22 февраля 2018, 08:50
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