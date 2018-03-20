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МЧС просит самарцев не выходить на волжский лед
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20 марта 2018, 03:21
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Общепитам в жилых домах хотят запретить продавать алкоголь по ночам
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20 марта 2018, 01:03
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Без холодной воды остались многоэтажки на ул. Стара-Загора в Самаре
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20 марта 2018, 12:15
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7 человек ночью тушили автомобиль на Ставропольской в Самаре
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20 марта 2018, 10:14
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Трамвай врезался в фуру на Заводском шоссе в Самаре
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20 марта 2018, 09:01
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Сирены зазвучат 21 марта в Самарской области
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19 марта 2018, 03:22
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68 пожарных 3 с лишним часа тушили горящий автосервис в Самаре
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16 марта 2018, 08:30
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Семейная пара заблудилась 8 марта на Волге под Сызранью
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12 марта 2018, 09:49
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«Волгу» 1968 года выпуска за 2 миллиона рублей продают в Сызрани
Житель Сызрани выставил на продажу раритетный автомобиль. Соответствующее объявление появилось на одном из крупных сайтов. Речь в нем идет об автомобиле ГАЗ-21 «Волга» 1968 года выпуска. Пробег полувековой машины составляет 55 тысяч километров.
По словам продавца, «Волга», несмотря …
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6 марта 2018, 10:01
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Спасатели эвакуировали автомобиль с беременной женщиной, который застрял на Волге под Сызранью
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26 февраля 2018, 12:39
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В блогах: «Самарское речное пассажирское предприятие лютует с ценами»
Самарец Алексей Дмитренко негодует в «Фейсбуке», что городское речное пассажирское предприятие четвертый год подряд поднимает стоимость проезда на линии Самара - Проран - Рождествено: "В 2018 году летом за переправу через Волгу на "ОМе" придется отдать уже 80 рублей …
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26 февраля 2018, 10:57
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В Оренбурге наградили школьников, спасавших детей на пожаре
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22 февраля 2018, 08:50