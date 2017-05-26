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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 мая 2017г 
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В Самаре почти на две недели ограничат движение по улице Буянова

В Самаре почти на две недели ограничат движение по улице Буянова

Это связано со строительством газопровода и последующим благоустройством территории.
Как информирует горадминистрация, с 8:00 понедельника, 22 мая, до 23:00 пятницы, 2 июня, будет ограничено движение транспорта по улице Буянова на участке 30 метров от улицы Рабочей в сторону улицы Красноармейской. 

19 мая 2017, 03:39
В Самаре на «набе» появились матрешки

В Самаре на «набе» появились матрешки

В Самаре на днях на второй и первой очередях городской набережной появились «достаточно большие матрешки», сообщает в Живом Журнале блогер Евгений Синюков.
 
По словам автора, на второй очереди поставили матрешку с изображением самарского драматического театра. А на старой 
13 мая 2017, 03:23
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Крылья Советов - Зенит: удаление вратаря, гол в свои ворота и 2 пенальти

На третьем поле стадиона Металлург завершился матч между молодёжными составами клубов.
Игра получилась обоюдоострая. На 3 минуте полузащитник самарцев Никита Киреев обыграл двух защитников соперника, вышел один на один с вратарём, но пробил прямо в него. А уже на 8 

12 мая 2017, 06:02
Меры безопасности во время проведения Кубка конфедерации и чемпионата мира по футболу будут серьезно ужесточены

Меры безопасности во время проведения Кубка конфедерации и чемпионата мира по футболу будут серьезно ужесточены

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Ограничения и запретные зоны установят для воздушного и водного транспорта, автобусам, не осуществляющим регулярные перевозки и не оборудованным системой ЭРА-ГЛОНАСС ограничат въезд в города проведения мундиаля. Граждане России, приезжающие в эти населенные пункты будут 

10 мая 2017, 05:58
Площадь Славы подорожает еще на 5 миллионов

Площадь Славы подорожает еще на 5 миллионов

На самарскую площадь Славы потратят еще 5 млн рублей. Областная «Служба эксплуатации зданий и сооружений» объявила тендер по определению подрядчика, который займется благоустройством склона объекта. Согласно техзаданию, речь идет об обустройстве газонов и клумб. Исполнителю нужно посадить разноцветные петуньи, тагетесы, 

27 апреля 2017, 03:43
«Шипка» в Самаре снова станет кинотеатром

«Шипка» в Самаре снова станет кинотеатром

Здание бывшего кинотеатра «Шипка» сносить не будут. Его приведут в порядок. Инвестор планирует открыть четыре кинозала и зону со спортивными аттракционами. Новый собственник также займется благоустройством территории вокруг «Шипки», пишет "Самарская газета".

Напомним, в январе 2017 года стало известно, что здание «Шипки» 

7 апреля 2017, 11:14
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