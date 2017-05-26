Участок вокруг строящегося стадиона «Самара Арены» начнет благоустраивать компания «Волгатрансстрой-9», говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги тендера по определению подрядчика на проведение первого этапа благоустройства территории подвело областное «Управление капитального строительства». «ВТС-9» согласилась выполнить работы за 25 млн 800 тысяч рублей, что почти на 2,5 млн ниже начальной цены. Заявку второго участника, фирмы «Ремстройспец», предложившей за свои услуги на 200 тысяч рублей ниже победителя, аукционная комиссия отвергла. Работы по благоустройству подрядчик должен начать в июне, закончить к 31 августа. Ему предстоит переустроить кабельные линии, а также привезти, переместить и уплотнить прицепными катками более 50 тыс. кубометров грунта. «ВТС-9» входит в группу «ВолгаТрансСтрой», которую считают аффилированной известным губернскому бизнесмену Вячеславу Сонину. Его компания в 2016 году уже занималась прокладкой теплосетей до нового стадиона, кроме того сейчас достраивает станцию самарского метрополитена «Алабинская».
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