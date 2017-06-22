С тольяттинского миллионера-банкрота смогли взыскать только 3000 рублей В Сети сегодня широко обсуждается финансовое положение тольяттинского бизнесмена и бывшего депутата губернской думы Владимира Яркина. В едином федеральном реестре сведений о банкротстве появилась информация о том, что от продажи его имущества, а именно бытовой техники, удалось получить всего 3 …