Срок проведения расчетов обанкротившегося "Волго-Камского банка" с кредиторами первой очереди продлен до 20 сентября текущего года. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.
До сих пор не выплачено клиентам кредитного учреждения 15.78% от общей суммы неудовлетворенных требований. Из отчета конкурсного управляющего следует, что по состоянию на 1 мая им перечислено более 733 миллионов рублей. Напомню, "Волго-Камский Банк" лишился лицензии в ноябре 2013 года, объем вкладов населения там превышал 4 миллиарда рублей.
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