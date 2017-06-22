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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Число выданных кредиток в России выросло на 23 процента

Число выданных кредиток в России выросло на 23 процента

Отечественные финансово-кредитные учреждения за первые пять месяцев 2017 года выдали 2,13 млн кредитных карт. Это на 23% превышает аналогичный прошлогодний показатель. Об этом информирует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Максимальный рост выдачи кредиток отмечен в Дагестане, где за период январь-май 

22 июня 2017, 09:18
В Самаре у «Новикомбанка» хотят отнять полмиллиарда рублей

В Самаре у «Новикомбанка» хотят отнять полмиллиарда рублей

Конкурсный управляющий банкротящегося «АвтоВАЗагрегата» Юлия Жаркова в суде добивается возврата из «Новикомбанка» 487 миллионов рублей. Деньги были переведены финансовой организации в июне 2015 года в рамках дела о банкротстве тольяттинского предприятия. Теперь эту сделку хотят оспорить в арбитражном суде Самарской 

21 июня 2017, 12:10
Сколько заработали самарские банки в мае?

Сколько заработали самарские банки в мае?

Самарские банки отчитались о результатах работы в мае. Самый большой объем вкладов у "АктивКапитал Банка" - 22 миллиарда рублей. На второй строчке "Газбанк", здесь на счетах граждан около 19 миллиардов 900 миллионов рублей, на третьей строчке, "Кошелев-Банк"  с показателем 17 

20 июня 2017, 03:19
Самарец придумал, как грабить банкоматы, но не смог

Самарец придумал, как грабить банкоматы, но не смог

Самарские силовики раскрыли попытку ограбления банкомата. Преступление было совершено в ночь на 12 января в Промышленном районе. По данным полиции, грабитель пытался взломать терминал самообслуживания, установленный в помещении одного из самарских банков.  Он пытался вывести технику из строя с помощью 

20 июня 2017, 09:28
Женщину-банкира будут судить за хищение 185 миллионов у «Россельхозбанка»

Женщину-банкира будут судить за хищение 185 миллионов у «Россельхозбанка»

В Самарской области направлено в суд уголовное дело о хищении мошенниками 185 миллионов рублей у «Россельхозбанка». На скамье подсудимых двое, в том числе сотрудник финансового учреждения.  По сообщению региональной прокуратуры, директор ООО «Совхоз России» Виктор Карпунин и управляющий допофисом «Россельхозбанка» 

16 июня 2017, 10:45
С тольяттинского миллионера-банкрота смогли взыскать только 3000 рублей

С тольяттинского миллионера-банкрота смогли взыскать только 3000 рублей

В Сети сегодня широко обсуждается финансовое положение тольяттинского бизнесмена и бывшего депутата губернской думы Владимира Яркина. В едином федеральном реестре сведений о банкротстве появилась информация о том, что от продажи его имущества, а именно бытовой техники, удалось получить всего 3 

14 июня 2017, 03:31
Доступ к казне ограничат?

Доступ к казне ограничат?

Российский минфин всерьез задумался о том, чтобы ограничить доступ к казне для широкого круга депутатов госдумы и сенаторов. Ведомство опубликовало законопроект, согласно которому к перераспределению денег будут допускаться всего 7 народных избранников и столько же членов Совета Федерации. Есть мнение, 

14 июня 2017, 12:10
Сколько должны обанкротившиеся банки?

Сколько должны обанкротившиеся банки?

Конкурсные управляющие банков, ликвидируемых в Самарской области, отчитались о своей работе в апреле. Общая задолженность Волжского социального банка перед кредиторами по состоянию на 1 мая составила 4 миллиарда 238 миллионов рублей, при этом из них 2 миллиарда 612 миллионов приходятся 

25 мая 2017, 04:00
Не в теме: Финансовая неграмотность россиян достигла максимума за девять лет

Не в теме: Финансовая неграмотность россиян достигла максимума за девять лет

Почти половина – 46% –жителей Российской Федерации заявила о своей финансовой неграмотности. Таковы итоги ежегодного мониторинга финансового поведения НИУ "Высшая школа экономики". К исследованию были привлечены респонденты старше 18 лет.
Удовлетворительными свои финансовые знания назвали 41% опрошенных. Хорошими – 11%, 

25 мая 2017, 12:17
Геннадий Кулаков признан финансово несостоятельным

Геннадий Кулаков признан финансово несостоятельным

Арбитражный суд Самарской области признал бывшего гендиректора «Авиаагрегата» Геннадия Кулакова финансово несостоятельным и открыл в отношении него процедуру реструктуризации долгов. В реестр кредиторов включено само предприятие, которое и инициировало банкротство. Размер требований - 57 млн рублей. На заводе задолженность объясняют убытками, 

23 мая 2017, 11:39

"Сбербанку" не удалось обвинить конкурсного управляющего в бездействии

"Сбербанку России" не удалось признать незаконным бездействие конкурсного управляющего одного из обанкротившихся контрагентов кредитного учреждения. Речь идет о тольяттинской компании "Промышленное строительство", которая была признана банкротом и должна банку более 312 миллионов рублей.
В качестве залога Сберу, в частности, были 

19 мая 2017, 02:44
2 ноября в Тольятти состоится первое собрание кредиторов «Эл банка»

2 ноября в Тольятти состоится первое собрание кредиторов «Эл банка»

Финансовая организация лишилась лицензии 5 мая из-за неспособности удовлетворять требования вкладчиков.
Задержки выплат составляли 2 недели. На грядущем собрании будет определено общее число кредиторов, сформирован комитет пострадавших заимодателей, рассмотрен отчет о деятельности конкурсного управляющего и информация о финансовом состоянии банка.

26 октября 2016, 04:08
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