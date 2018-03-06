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Спасатели эвакуировали автомобиль с беременной женщиной, который застрял на Волге под Сызранью
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26 февраля 2018, 12:39
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В блогах: «Самарское речное пассажирское предприятие лютует с ценами»
Самарец Алексей Дмитренко негодует в «Фейсбуке», что городское речное пассажирское предприятие четвертый год подряд поднимает стоимость проезда на линии Самара - Проран - Рождествено: "В 2018 году летом за переправу через Волгу на "ОМе" придется отдать уже 80 рублей …
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26 февраля 2018, 10:57
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В блогах: речные ворота Жигулевска
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8 февраля 2018, 09:23
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Сызранский изобретатель продает самодельный вездеход для лесных экскурсий
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5 февраля 2018, 09:01
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В Германии продают кабриолет последнего русского царя
На сайте объявлений Auto.ru ищут покупателя для автомобиля Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года. Продавец утверждает, что эта машина принадлежала не кому-нибудь, а последнему российскому императору Николаю II. Именно поэтому за нее просят поистине огромную сумму денег — 277 832 …
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26 января 2018, 01:57
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Бронеавтобус Маргарет Тэтчер выставлен на продажу
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25 января 2018, 10:54
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В Болгарии продают «горбатый» «Запорожец» за 42 000 долларов
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22 января 2018, 09:24
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Под Сызранью поймали ульяновского браконьера с 15 налимами и «метлой»
На днях сотрудниками сызранского линейного отдела МВД на транспорте был выявлен 42-летний житель поселка Радищево Ульяновской области. Мужчина осуществлял незаконный вылов рыбы в акватории Волги. Браконьер был задержан стражами порядка напротив деревни Паньшино Радищевского района. У рыбака было обнаружено и …
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8 января 2018, 03:20
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Описание выставленного на eBay свадебного платья стало хитом в Сети
Объявление на eBay англичанки Саманты Врэг о продаже свадебного наряда "с запахом предательства" покорило пользователей Интернета. Столь эмоциональное описание и связанный с ним рассказ о человеческой трагедии многих тронули неподдельной искренностью и вызвали интерес корреспондентов ВВС.
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19 августа 2016, 01:42