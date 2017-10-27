В Самарском университете началось обучение волонтеров к чемпионату мира по футболу - 2018. Всего на курс было подано более 10 тысяч заявок, в основном от студентов и школьников. Но пройти отбор смогут не все.
Набор волонтеров шел по федеральной и городской программе. На первую было подано почти 5 000 тысяч заявок, а на вторую на тысячу больше. Федеральные добровольцы будут работать на стадионе с командами, болельщиками и вип-персонами, а городские на туристических маршрутах, фестивале болельщиков и других площадках Самары. Главные критерии отбора — знание языков и опыт общественной или волонтерской деятельности.
«Отбор на данный момент не завершен, у нас происходит формирование составов, распределение кандидатов по функциям. Программа обучения будет поэтапная. В рамках городской программы она будет включать более 7 модулей: функции, объекты, инструктажи, краеведение. Даже иностранные языки предполагаются», — отметила руководитель отдела по координации деятельности волонтеров АНО «Дирекция 2018» Юлия Чигарева.
Обучение волонтеров закончится в июне 2018 года. Всего планируют принять как на городскую, так и на федеральную программы чуть более 1300 добровольцев.
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