1
49
54
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 октября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Экологический десант: Волонтеры высадились на правом берегу Волги

Экологический десант: Волонтеры высадились на правом берегу Волги

Отправились на правый берег Волги, чтобы очистить береговую линию от мусора. Сегодня из Самары и Тольятти стартовали экологические десанты, в состав которых вошла почти сотня жителей региона.
Самарский экологический десант провожают песнями и танцами. Волонтеры к отправлению готовы, рюкзаки уложены. 

23 июня 2017, 06:03
Строительству тоннеля для скоростного трамвая на стадион

Строительству тоннеля для скоростного трамвая на стадион "Самара Арена" мешает магазин стройматериалов

Тоннель, по которому без пробок на «Самара Арену» во время мундиаля должны добираться  зрители, строит компания «ВТС-метро». Он будет состоять из 19 секций. Все бетонные работы должны быть завершены к сентябрю. Тормозит работы перенос коммуникаций, и злополучный ангар.

Как 
2 июня 2017, 12:15
Анастасия Мыскина посетила базу

Анастасия Мыскина посетила базу "Крыльев Советов"

Вчера, 24 мая, капитан сборной России по теннису Анастасия Мыскина стала послом Самары как города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. В среду Мыскина посетила строительную площадку "Самара Арены", после чего состоялось торжественное подписание соглашения, а позже Анастасия 
25 мая 2017, 07:29
Время пошло: В Самаре состоится торжественная церемония запуска Часов обратного отсчета до ЧМ-2018

Время пошло: В Самаре состоится торжественная церемония запуска Часов обратного отсчета до ЧМ-2018

В субботу, 27 мая, в 14:00, в областной столице на Ленинградской, 61, появятся часы обратного отсчета до ЧМ-2018. Почетными гостями этой акции будут государственные и общественные деятели, футбольные функционеры, послы, а также в ней примут участие простые самарцы и гости 

22 мая 2017, 02:04
Строители «Самара Арены» завершают установку пирамидальных опор

Строители «Самара Арены» завершают установку пирамидальных опор

Строители «Самара Арены» заканчивают установку пирамидальных металлических конструкций, которые опираются на фундамент стадиона. Об этом информирует пресс-центр предприятия «Спорт-Инжиниринг».
На данный момент установлены все 32 опоры, осталось доделать «ногу» последней из них. К опорам монтируются уходящие к верхней части купола 

12 мая 2017, 08:57
По улицам Сызрани до часу ночи бродила пропавшая 85-летняя пенсионерка

По улицам Сызрани до часу ночи бродила пропавшая 85-летняя пенсионерка

17 апреля ушла из дома и не вернулась 85-летняя жительница посёлка Новокашпирский, передает портал «КТВ Луч». Женщина страдает потерей памяти, плохо ориентируется на местности, нуждается в медицинской помощи.
Родственники обратились в полицию и в добровольный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
 

18 апреля 2017, 11:12
Во время ЧМ-2018 в Самаре будут работать 2600 волонтеров

Во время ЧМ-2018 в Самаре будут работать 2600 волонтеров

Половина будет помогать спортсменам и гостям мундиаля на ключевых объектах чемпионата - встречать в аэропорту, трудиться на стадионе. Эта группа уже отобрана. А вот регистрация другой части - так называемых «городских» волонтеров продолжается, и закончится в мае этого года. Им 

17 апреля 2017, 04:48
Задержан тольяттинец, отрезавший голову студенту

Задержан тольяттинец, отрезавший голову студенту

3 ноября днем в лесном массиве по улице Баныкина Тольятти была обнаружена голова неустановленного мужчины. В дальнейшем личность потерпевшего была установлена, им оказался 20 летний студент одного из местных колледжей, числившийся с 16 октября как без вести пропавший. 

Следователям 
7 ноября 2016, 10:08
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.