|
Пропавший в Самаре английский болельщик нашелся живым и пьяным
|
12 июля 2018, 10:42
|
600 тысяч болельщиков ЧМ-2018 посетили фан-зону в Самаре
За время проведения ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» матчи смотрели 250 тысяч зрителей, а Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева собрал 600 тысяч участников. Об этом рассказал в четверг, 12 июля, врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.
|
12 июля 2018, 04:22
|
После 15 июля начнется демонтаж оборудования на фан-зоне в Самаре
|
12 июля 2018, 02:38
|
С 2019 года стадион "Самара Арена" перейдет в собственность области
|
12 июля 2018, 02:19
|
10 июля вновь откроется фестиваль болельщиков в Самаре
|
9 июля 2018, 08:41
|
В Самаре продолжается Международный фестиваль болельщиков FIFA
|
20 июня 2014, 04:34