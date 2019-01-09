На территории «Самара Арены» откроют интерактивный музей На первом этаже стадиона «Самара Арена» в секторе В откроют интерактивный музей спорта, пишет СамараКульт. Его площадь составит около одной тысячи квадратных метров. Экспозиция музея расскажет о различных эпохах развития спорта. Часть выставки будет посвящена Чемпионату мира по футболу 2018 года, который проходил, в том числе, и в столице …