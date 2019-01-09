Работы по созданию ледяных фигур перед зданием Самарской областной юношеской библиотеки начались во вторник, 8 января. На "ледовой стройке" работают волонтёры и посетители СОЮБ. В момент начала акции желающих поучаствовать встречали аниматоры, одетые в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. В настоящий момент идут работы над фундаментом для ледяных фигур, пишет СамараКульт.
Это уже седьмая "ледовая стройка". По её завершении перед зданием СОЮБ появятся фигуры изо льда и снега, посвящённые всероссийскому Году театра.
|
В Самаре появится мемориальная доска в честь архитектора Вагана Каркарьяна
|
9 января 2019, 08:31
|
На территории «Самара Арены» откроют интерактивный музей
На первом этаже стадиона «Самара Арена» в секторе В откроют интерактивный музей спорта, пишет СамараКульт. Его площадь составит около одной тысячи квадратных метров. Экспозиция музея расскажет о различных эпохах развития спорта. Часть выставки будет посвящена Чемпионату мира по футболу 2018 года, который проходил, в том числе, и в столице …
|
24 декабря 2018, 07:33
|
Какие перемены и события ждут культурное сообщество Самары в 2019 году
Телерадиокомпания «ТЕРРА» продолжает серию эксклюзивных интервью с руководителями региональных ведомств. Какие изменения и приятные сюрпризы ждут в 2019 году культурное сообщество губернии рассказал врио министра культуры Сергей Филиппов. Знаменитый самарский фестиваль «ВолгаФест» выйдет на новый уровень, театр «СамАрт» откроется после …
|
21 декабря 2018, 11:35
|
Бывший кинотеатр «Россия» передадут молодежному театру «Мастерская»
Стало известно, что здание бывшего кинотеатра «Россия» на улице Чернореченской позволят занять молодежному театру «Мастерская». Об этом рассказали во время встречи главы Самары Елены Лапушкиной с театральными деятелями. Правда, сначала запланирован капитальный ремонт помещения, его оснастят и передадут в ведение …
|
20 декабря 2018, 04:16
|
Снегопад, изморозь, гололедица: синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области
|
19 декабря 2018, 04:46
|
Изморозь до 5 см: в Самарской области объявили штормовое предупреждение
|
19 декабря 2018, 10:43
|
В Финляндии наступила самая малоснежная зима за всю историю
Наступившая зима в Финляндии стала самой бесснежной за всю историю метеорологических наблюдений. По словам специалистов уровень снежного покрова настолько мал, что приборы смогли зафиксировать количество выпавших осадков всего в двух населенных пунктах. Показатели в четыре раза ниже нормы, передает
|
20 ноября 2018, 01:29
|
В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега
|
13 ноября 2018, 05:08