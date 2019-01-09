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Материалы по теме:

В Самаре появится мемориальная доска в честь архитектора Вагана Каркарьяна

В Самаре появится мемориальная доска в честь архитектора Вагана Каркарьяна

В среду, 9 января, в Самаре откроют мемориальную доску в честь заслуженного архитектора РСФСР Вагана Каркарьяна. Церемония состоится около дома № 45 по Волжскому проспекту. Напомним, что Ваган Каркарьян посвятил развитию градостроительства в губернской столице много лет своей жизни, являлся 
9 января 2019, 08:31
На территории «Самара Арены» откроют интерактивный музей

На территории «Самара Арены» откроют интерактивный музей

На первом этаже стадиона «Самара Арена» в секторе В откроют интерактивный музей спорта, пишет СамараКульт. Его площадь составит около одной тысячи квадратных метров. Экспозиция музея расскажет о различных эпохах развития спорта. Часть выставки будет посвящена Чемпионату мира по футболу 2018 года, который проходил, в том числе, и в столице 

24 декабря 2018, 07:33
Какие перемены и события ждут культурное сообщество Самары в 2019 году

Какие перемены и события ждут культурное сообщество Самары в 2019 году

Телерадиокомпания «ТЕРРА» продолжает серию эксклюзивных интервью с руководителями региональных ведомств. Какие изменения и приятные сюрпризы ждут в 2019 году культурное сообщество губернии рассказал врио министра культуры Сергей Филиппов. Знаменитый самарский фестиваль «ВолгаФест» выйдет на новый уровень, театр «СамАрт» откроется после 
21 декабря 2018, 11:35
Бывший кинотеатр «Россия» передадут молодежному театру «Мастерская»

Бывший кинотеатр «Россия» передадут молодежному театру «Мастерская»

Стало известно, что здание бывшего кинотеатра «Россия» на улице Чернореченской позволят занять молодежному театру «Мастерская». Об этом рассказали во время встречи главы Самары Елены Лапушкиной с театральными деятелями. Правда, сначала запланирован капитальный ремонт помещения, его оснастят и передадут в ведение 
20 декабря 2018, 04:16
Снегопад, изморозь, гололедица: синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области

Снегопад, изморозь, гололедица: синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области

До пятницы, 21 декабря, погоду в Самарской области будет формировать антициклон. По прогнозу синоптиков, существенных осадков не будет, ветер слабый переменных направлений. По ночам и в утренние часы в низинах при прояснении температура воздуха будет понижаться до -20, -25 градусов, 
19 декабря 2018, 04:46
Изморозь до 5 см: в Самарской области объявили штормовое предупреждение

Изморозь до 5 см: в Самарской области объявили штормовое предупреждение

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за изморози. По данным Приволжского УГМС, в ближайшие два часа местами по Самарской области ожидается изморозь 50 мм и более. По данным синоптиков, она сохранится до вечера среды и «задержится» на ночь 20 декабря. 
19 декабря 2018, 10:43
В Финляндии наступила самая малоснежная зима за всю историю

В Финляндии наступила самая малоснежная зима за всю историю

Наступившая зима в Финляндии стала самой бесснежной за всю историю метеорологических наблюдений. По словам специалистов уровень снежного покрова настолько мал, что приборы смогли зафиксировать количество выпавших осадков всего в двух населенных пунктах. Показатели в четыре раза ниже нормы, передает
20 ноября 2018, 01:29
В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега

В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега

Стало известно, что грядущей зимой основная очистка автомобильных дорог будет производиться по ночам, а дворов — в дневное время. Кроме того, на нескольких улицах введут запрет на ночную парковку, сообщает департамент городского хозяйства и экологии Самары. Также зимой планируются временные 
13 ноября 2018, 05:08
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