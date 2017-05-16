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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Торговавший леопардами сайт заблокировали в Ульяновской области

Торговавший леопардами сайт заблокировали в Ульяновской области

Прокуратура Димитровграда Ульяновской области вынесла решение о блокировке интернет-страницы, где предлагали приобрести леопардов из Красной книги. В надзирающем ведомстве отметили, что, наряду с леопардами, можно было купить тонкохвостых полозов.
Между тем, торговля подобными животными находится вне закона. А содержание их 

16 мая 2017, 02:18
Неработающие туалеты и питание сомнительного качества выявили в детсаду Большерниговского района

Неработающие туалеты и питание сомнительного качества выявили в детсаду Большерниговского района

Такие нарушения в дошкольном учреждении «Золотое зернышко» обнаружила прокуратура Большечерниговского района. Поводом для инспекции стало анонимное обращение родителей.
Ревизоры выяснили: продукты питания в детсад привозят и принимают без сопроводительных документов. Их качество и безопасность для детского питания ничем не подтверждается. 

15 мая 2017, 04:15
Кто ответит за чуму свиней?

Кто ответит за чуму свиней?

Виновными в распространении в нашем регионе африканской  чумы свиней, из-за которой пришлось усыпить  527 животных, признаны ветеринары  Хворостянского района. Прокуратура провела проверку и выяснила, что ветеринары еще зимой  проигнорировали жалобу фермера из села Гремячка на падеж скота. В результате в 

11 мая 2017, 10:40
Прокуратура: В Самаре на фасадах домов рекламируются наркотики

Прокуратура: В Самаре на фасадах домов рекламируются наркотики

Прокуратура Самары вместе с ДНД провела рейды в Самаре для выявления рекламы наркотиков на фасадах.
 
Выяснилось, что на домах в Октябрьском, Ленинском, Промышленном, Советском, Железнодорожном, Куйбышевском, Самарском районах размещена реклама запрещенных веществ и интернет-магазинов, где их можно купить.
6 мая 2017, 04:00
По Самарской области пройдет «казачий поход»

По Самарской области пройдет «казачий поход»

В Самарской области с 21 по 23 февраля казаки проведут поход по маршруту станица Борская – Самара, анонсирует НИА Самара. Планируется, что казаки проедут на лошадях по снежной целине около 180 километров. На всякий случай конную группу будут сопровождать снегоходы.
11 февраля 2017, 04:58
В Самаре 34-летняя женщина пырнула ножом своего мужа во время застолья

В Самаре 34-летняя женщина пырнула ножом своего мужа во время застолья

Жительница Самара напала с ножом на собственного мужа. Супругу потерпевшего задержали.

Полиция Самары выясняет обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал 34-летний мужчина. Его привезли в больницу с ножевым ранением. О пациенте с «криминальной» травмой медики сразу сообщили в правоохранительные органы.

В дом, 

10 августа 2016, 05:56
В Самаре на получение земли без торгов могут претендовать 29 объединений казаков

В Самаре на получение земли без торгов могут претендовать 29 объединений казаков

На получение земель сельскохозяйственного назначения в аренду без торгов в Самарской области могут претендовать 29 существующих казачьих обществ. При этом их члены должны продолжать следовать традиционному укладу жизни.

Шигонский хутор, который возглавляет советник атамана Волжского казачьего войска Павел Турков, 
17 сентября 2015, 02:36
В Самаре казакам хотят дать землю для устройства ферм

В Самаре казакам хотят дать землю для устройства ферм

В Самарской области рассматривается возможность предоставлять казакам в аренду землю сельхозназначения. Предполагается, что ее можно будет использовать для обустройства ферм, минуя при этом обязательную процедуру торгов. С такой инициативой выступили депутаты Самарской губернской думы.

Если парламент поддержит идею, закон 
16 сентября 2015, 01:10
В Самаре наряд полиции забрал из МЧС директора областной «Службы спасения»

В Самаре наряд полиции забрал из МЧС директора областной «Службы спасения»

Публичный конфликт разгорелся в понедельник, 27 апреля, между начальником главного управления МЧС России по Самарской области Олегом Бойко и директором областной «Службы спасения» Андреем Пожидаевым (на фото). Во время пресс-конференции, которую организовал полковник Бойко, Пожидаев обвинил руководителя областного МЧС в 
28 апреля 2015, 02:17
В Тольятти ранее судимый мужчина гантелей разбил знакомому голову

В Тольятти ранее судимый мужчина гантелей разбил знакомому голову

В ночь на 3 марта в больницу Автограда поступил мужчина с разбитой головой. По данным полиции, он получил травму в результате конфликта со знакомым.
 
Двое мужчин распивали вместе алкоголь в квартире дома на ул. Ленина в Центральном районе Тольятти. 
5 марта 2015, 12:18
Самарцы воюют в Сирии

Самарцы воюют в Сирии

Уроженцы Самарской области принимают активное участие в сирийском и иракском конфликтах, также находятся на Юго-Востоке Украины. При этом воюют и по разные стороны фронта, заявил начальник управления ФСБ России по Самарской области Юрий Рожин в ходе первого в этом году 
2 марта 2015, 05:22
Казаки предложили отреставрировать памятники архитектуры cтарой Самары

Казаки предложили отреставрировать памятники архитектуры cтарой Самары

Самарские казаки выступили с инициативой восстановить представляющие историко-культурную ценность деревянные дома в центре областной столицы. Памятникам деревянного зодчества и символам старой Самары обещают вернуть их первоначальный облик.

Примерный фронт работ - здания на улицах Красноармейской, Братьев Коростелёвых и Самарской. В том 

16 декабря 2013, 01:48
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