Прокуратура обязала станичников освободить для сельчан доступ к притоку реки Чиговая.
Конфликт между казаками и жителями с. Степное Дурасово в Самарской области разгорелся из-за береговой зоны водоёма. Земля рядом с рекой Чиговая находилась в пользовании станичного общества "Клявлинское". В нарушение Водного кодекса РФ, казаки перекрыли подходы и подъезды к водоёму шлагбаумом, установили запрещающие таблички. Прокуратурой в адрес СКО "Клявлинское" внесено представление об устранении указанных препятствий и организации свободного доступа сельчан к реке.
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Торговавший леопардами сайт заблокировали в Ульяновской области
Прокуратура Димитровграда Ульяновской области вынесла решение о блокировке интернет-страницы, где предлагали приобрести леопардов из Красной книги. В надзирающем ведомстве отметили, что, наряду с леопардами, можно было купить тонкохвостых полозов.
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16 мая 2017, 02:18
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Неработающие туалеты и питание сомнительного качества выявили в детсаду Большерниговского района
Такие нарушения в дошкольном учреждении «Золотое зернышко» обнаружила прокуратура Большечерниговского района. Поводом для инспекции стало анонимное обращение родителей.
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15 мая 2017, 04:15
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Кто ответит за чуму свиней?
Виновными в распространении в нашем регионе африканской чумы свиней, из-за которой пришлось усыпить 527 животных, признаны ветеринары Хворостянского района. Прокуратура провела проверку и выяснила, что ветеринары еще зимой проигнорировали жалобу фермера из села Гремячка на падеж скота. В результате в …
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11 мая 2017, 10:40
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Прокуратура: В Самаре на фасадах домов рекламируются наркотики
Прокуратура Самары вместе с ДНД провела рейды в Самаре для выявления рекламы наркотиков на фасадах.
Выяснилось, что на домах в Октябрьском, Ленинском, Промышленном, Советском, Железнодорожном, Куйбышевском, Самарском районах размещена реклама запрещенных веществ и интернет-магазинов, где их можно купить.
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6 мая 2017, 04:00
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По Самарской области пройдет «казачий поход»
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11 февраля 2017, 04:58
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В Самаре 34-летняя женщина пырнула ножом своего мужа во время застолья
Жительница Самара напала с ножом на собственного мужа. Супругу потерпевшего задержали.
Полиция Самары выясняет обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал 34-летний мужчина. Его привезли в больницу с ножевым ранением. О пациенте с «криминальной» травмой медики сразу сообщили в правоохранительные органы.
В дом, …
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10 августа 2016, 05:56
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В Самаре на получение земли без торгов могут претендовать 29 объединений казаков
На получение земель сельскохозяйственного назначения в аренду без торгов в Самарской области могут претендовать 29 существующих казачьих обществ. При этом их члены должны продолжать следовать традиционному укладу жизни.
Шигонский хутор, который возглавляет советник атамана Волжского казачьего войска Павел Турков, …
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17 сентября 2015, 02:36
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В Самаре казакам хотят дать землю для устройства ферм
В Самарской области рассматривается возможность предоставлять казакам в аренду землю сельхозназначения. Предполагается, что ее можно будет использовать для обустройства ферм, минуя при этом обязательную процедуру торгов. С такой инициативой выступили депутаты Самарской губернской думы.
Если парламент поддержит идею, закон …
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16 сентября 2015, 01:10
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В Самаре наряд полиции забрал из МЧС директора областной «Службы спасения»
Публичный конфликт разгорелся в понедельник, 27 апреля, между начальником главного управления МЧС России по Самарской области Олегом Бойко и директором областной «Службы спасения» Андреем Пожидаевым (на фото). Во время пресс-конференции, которую организовал полковник Бойко, Пожидаев обвинил руководителя областного МЧС в …
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28 апреля 2015, 02:17
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В Тольятти ранее судимый мужчина гантелей разбил знакомому голову
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5 марта 2015, 12:18
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Самарцы воюют в Сирии
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2 марта 2015, 05:22
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Казаки предложили отреставрировать памятники архитектуры cтарой Самары
Самарские казаки выступили с инициативой восстановить представляющие историко-культурную ценность деревянные дома в центре областной столицы. Памятникам деревянного зодчества и символам старой Самары обещают вернуть их первоначальный облик.
Примерный фронт работ - здания на улицах Красноармейской, Братьев Коростелёвых и Самарской. В том …
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16 декабря 2013, 01:48