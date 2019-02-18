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Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить …
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15 февраля 2019, 07:11
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Самарским водителям выписали штрафов на 2 миллиарда 400 миллионов рублей
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13 февраля 2019, 01:35
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На строительство легкоатлетического манежа в Тольятти выделили 375 млн рублей
Правительство России выделило 375 млн рублей на проектирование и строительство легкоатлетического манежа в Тольятти. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте кабмина. Субсидия будет выделена в этом году в рамках реализации госпрограммы «Развитие физкультуры и …
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13 февраля 2019, 08:21
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Фрунзенский мост попал в перечень объектов с федеральным финансированием
Строительство Фрунзенского моста в Самаре включили в перечень проектов реконструкции и строительства дорог, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет Фонда национального благосостояния. Соответствующее распоряжение правительства России о дополнении списка проектов опубликовано 12 февраля на сайте кабинета …
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12 февраля 2019, 08:45
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Эксперты Счетной палаты нашли нарушения на 306 млн рублей в деятельности Центра спортподготовки
Счетная палата региона проверила финансово-хозяйственную деятельность «Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области» за 2016-2018 годы. Основная задача учреждения - подготовка спортсменов высших достижений и спортивного резерва для национальных сборных команд России. Его структурные подразделения — 4 спортивных комплекса …
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15 января 2019, 09:58
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Счетная палата усилит контроль за расходами чиновников
Счетная палата получит широкие полномочия на проверку расходов региональных властей. Правительство России утвердило соответствующие поправки в Бюджетный кодекс и готово внести их в Госдуму. Предположительно, изменения начнут действовать с 2019 года. Напомним, ведомство недавно возглавил Алексей Кудрин. По мнению экспертов, …
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4 июня 2018, 08:01
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130 миллионов рублей хочет занять «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары
Самарское муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» объявило торги по поиску кредитора. Организация намерена занять 130 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
МП нужны деньги для пополнения оборотных средств. Кредит должен быть выдан на 26 месяцев со ставкой не более 18 …
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1 июня 2018, 08:58
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Группа «Ренова» Виктора Вексельберга получила кредит
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16 мая 2018, 07:00
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В Самарской области женщина изуродовала машину знакомой за отказ дать денег в долг
Ссора двух женщин в Самарской области обернулась вмешательством полиции. К правоохранителям обратилась автовладелица, которая рассказала, что злоумышленники вырвали дворник ее машины, расцарапали им кузов, а потом открутили регистрационный номер. Ущерб потерпевшая оценила в 59 тысяч рублей.
По словам заявительницы, ее «ласточку» …
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20 апреля 2018, 04:27
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Самарская область возьмет в кредит 8,5 млрд рублей
Минфин Самарской области разместил сразу 17 тендеров на предоставление кредитов на общую сумму 8,5 млрд руб. Средства нужны для финансирования дефицита бюджета или погашения государственных долговых обязательств губернии. Обслуживание займов обойдется региону в 2 млрд. По условиям закупок, кредиты должны …
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20 апреля 2018, 01:22
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Самая важная история – кредитная
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10 апреля 2018, 10:52
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Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит
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3 апреля 2018, 05:15
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Тольяттинец ограбил знакомого прямо в его машине
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28 марта 2018, 03:40
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Смертельное ДТП: вазовская «четверка» опрокинулась на газовую трубу в Самарской области
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15 марта 2018, 02:56
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К 60 часам обязательных работ приговорили алиментщицу из Самарской области
60 часов обязательных работ назначили нерадивой матери из Пестравского района области. 33-летнюю женщину обязали платить алименты на содержание собственного сына, однако никаких денег она не переводила. Также должница совершенно не участвовала в жизни ребенка, не дарила подарков, не покупала вещей …
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12 марта 2018, 04:28
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Счетная палата уличила в нарушениях минтранс Самарской области
Счетная палата Самарской области уличила минтранс региона в нарушении закона о закупках при заключении контрактов на ремонт дорог. К такому выводу аудиторы палаты пришли по результатам проверки «АСАДО» - структурного подразделения ведомства. Проверяющие не обнаружили на госпредприятии ежегодные планы проведения …
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20 февраля 2018, 09:05
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Сызранский МУП "ЖЭС" хотят обанкротить
В Самарской области собираются обанкротить крупнейшую управляющую компанию Сызрани. Речь идет о муниципальном унитарном предприятии "Жилищно-эксплуатационная служба". Истец - "ЭнергосбыТПлюс" - потребовал с коммунальщиков около 300 млн рублей. Иск о признании МУП "ЖЭС" несостоятельным поступил в арбитражный суд Самарской области.
Дочернее …
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16 февраля 2018, 05:37
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Массовое ДТП в Самарской области: в Волжском районе столкнулись шесть автомобилей
Утром 5 февраля в Волжском районе Самарской области произошло массовое ДТП. На трассе Р-225 между поселками Журавли и Воскресенка из-за плохих погодных условий столкнулись шесть машин. По данным региональной Поисково-спасательной службы, все участники аварии — легковые автомобили.
Отряд ПСС прибыл на …
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5 февраля 2018, 12:19
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В Волжском районе водитель легковушки чудом остался жив после столкновения с фурой
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30 января 2018, 02:18
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В Волжском районе под колесами грузовой «ГАЗели» погибла женщина
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26 января 2018, 04:00
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Обратились в ФСБ: аудиторы выявили многочисленные нарушения в Самарском речпорту
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22 января 2018, 10:37
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Сызранское МУП "ЖЭС" обанкротят за долги
Компания «ЭнергосбыТ Плюс Самара» планирует начать процедуру банкротства сызранского муниципального унитарного предприятия «ЖЭС». Причиной такого шага стали его долги перед поставщиками энергоресурсов.
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7 сентября 2017, 01:15
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В Самаре борьбой с мусором на дорогах займется «чудо-веник» за 3 млн рублей
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5 апреля 2017, 10:36
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В Чапаевске директор автотранспортного предприятия обвиняется в коммерческом подкупе
Завершено расследование уголовного дела против 56-летнего директора муниципального унитарного предприятия «Чапаевсктранссервис», сообщает региональная прокуратура. Он обвиняется в коммерческом подкупе.
С мая 2010 года по март 2011-го обвиняемый занимал две должности: директора муниципального унитарного предприятия «Чапаевсктранссервис» и директора ООО «Чапаевская автотранспортная компания». …
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24 июня 2014, 04:54
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