2
57
38
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12.02.2019  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15.02.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить 
15 февраля 2019, 07:11
Самарским водителям выписали штрафов на 2 миллиарда 400 миллионов рублей

Самарским водителям выписали штрафов на 2 миллиарда 400 миллионов рублей

Озвучена информация о сумме штрафов, которые заплатили самарские автомобилисты за нарушения ПДД в 2018 году. Они перечислили в бюджет 1 миллиард 880 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт Самарской Губернской Думы.

Всего в прошлом году автомобилистам были направлены 3,5 миллиона постановлений 

13 февраля 2019, 01:35
На строительство легкоатлетического манежа в Тольятти выделили 375 млн рублей

На строительство легкоатлетического манежа в Тольятти выделили 375 млн рублей

Правительство России выделило 375 млн рублей на проектирование и строительство легкоатлетического манежа в Тольятти. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте кабмина. Субсидия будет выделена в этом году в рамках реализации госпрограммы «Развитие физкультуры и 
13 февраля 2019, 08:21
Фрунзенский мост попал в перечень объектов с федеральным финансированием

Фрунзенский мост попал в перечень объектов с федеральным финансированием

Строительство Фрунзенского моста в Самаре включили в перечень проектов реконструкции и строительства дорог, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет Фонда национального благосостояния. Соответствующее распоряжение правительства России о дополнении списка проектов опубликовано 12 февраля на сайте кабинета 
12 февраля 2019, 08:45
Эксперты Счетной палаты нашли нарушения на 306 млн рублей в деятельности Центра спортподготовки

Эксперты Счетной палаты нашли нарушения на 306 млн рублей в деятельности Центра спортподготовки

Счетная палата региона проверила финансово-хозяйственную деятельность «Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области» за 2016-2018 годы. Основная задача учреждения - подготовка спортсменов высших достижений и спортивного резерва для национальных сборных команд России. Его структурные подразделения — 4 спортивных комплекса 
15 января 2019, 09:58
Счетная палата усилит контроль за расходами чиновников

Счетная палата усилит контроль за расходами чиновников

Счетная палата получит широкие полномочия на проверку расходов региональных властей. Правительство России утвердило соответствующие поправки в Бюджетный кодекс и готово внести их в Госдуму. Предположительно, изменения начнут действовать с 2019 года. Напомним, ведомство недавно возглавил Алексей Кудрин. По мнению экспертов, 

4 июня 2018, 08:01
130 миллионов рублей хочет занять «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары

130 миллионов рублей хочет занять «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары

Самарское муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» объявило торги по поиску кредитора. Организация намерена занять 130 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

МП нужны деньги для пополнения оборотных средств. Кредит должен быть выдан на 26 месяцев со ставкой не более 18 

1 июня 2018, 08:58
Группа «Ренова» Виктора Вексельберга получила кредит

Группа «Ренова» Виктора Вексельберга получила кредит

Группа компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, попавшая в начале апреля под санкции США, получила от «Промсвязьбанка» кредит на рыночных условиях, сообщает Минфин России. Сумма займа и его условия не раскрываются. В сообщении ведомства подчёркивается, что «ставка по кредиту не является льготной, 

16 мая 2018, 07:00
В Самарской области женщина изуродовала машину знакомой за отказ дать денег в долг

В Самарской области женщина изуродовала машину знакомой за отказ дать денег в долг

Ссора двух женщин в Самарской области обернулась вмешательством полиции. К правоохранителям обратилась автовладелица, которая рассказала, что злоумышленники вырвали дворник ее машины, расцарапали им кузов, а потом открутили регистрационный номер. Ущерб потерпевшая оценила в 59 тысяч рублей.

По словам заявительницы, ее «ласточку» 

20 апреля 2018, 04:27
Самарская область возьмет в кредит 8,5 млрд рублей

Самарская область возьмет в кредит 8,5 млрд рублей

Минфин Самарской области разместил сразу 17 тендеров на предоставление кредитов на общую сумму 8,5 млрд руб. Средства нужны для финансирования дефицита бюджета или погашения государственных долговых обязательств губернии. Обслуживание займов обойдется региону в 2 млрд. По условиям закупок, кредиты должны 

20 апреля 2018, 01:22
Самая важная история – кредитная

Самая важная история – кредитная

Нередко можно услышать историю о том, как двое коллег хотели взять кредит в банке. И зарплаты почти одинаковые, и срок и суммы кредитов примерно одни и те же, но одному выдали кредит, а другому – нет. Может, и вам приходилось 
10 апреля 2018, 10:52
Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит

Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит

250 миллионов рублей фонд искал для реконструкции домов вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018 по футболу.
3 апреля 2018, 05:15
Тольяттинец ограбил знакомого прямо в его машине

Тольяттинец ограбил знакомого прямо в его машине

Конфликт на почве возврата денег стал поводом для возбуждения уголовного дела. Двое одноклассников из Тольятти сидели в машине. Один из них одолжил другому деньги, и речь шла об их возврате. Должник, по неизвестным причинам, расплатиться не мог. Тогда кредитор просто 

28 марта 2018, 03:40
Смертельное ДТП: вазовская «четверка» опрокинулась на газовую трубу в Самарской области

Смертельное ДТП: вазовская «четверка» опрокинулась на газовую трубу в Самарской области

14 марта в Волжском районе Самарской области произошло ДТП. 65-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2104 ехал по трассе Рождествено - Новинки - Торновое в сторону Рождествено. На 2-м километре дороги водитель не справился с управлением - и его машина съехала в 

15 марта 2018, 02:56
К 60 часам обязательных работ приговорили алиментщицу из Самарской области

К 60 часам обязательных работ приговорили алиментщицу из Самарской области

60 часов обязательных работ назначили нерадивой матери из Пестравского района области. 33-летнюю женщину обязали платить алименты на содержание собственного сына, однако никаких денег она не переводила. Также должница совершенно не участвовала в жизни ребенка, не дарила подарков, не покупала вещей 

12 марта 2018, 04:28
Счетная палата уличила в нарушениях минтранс Самарской области

Счетная палата уличила в нарушениях минтранс Самарской области

Счетная палата Самарской области уличила минтранс региона в нарушении закона о закупках при заключении контрактов на ремонт дорог. К такому выводу аудиторы палаты пришли по результатам проверки «АСАДО» - структурного подразделения ведомства. Проверяющие не обнаружили на госпредприятии ежегодные планы проведения 

20 февраля 2018, 09:05
Сызранский МУП

Сызранский МУП "ЖЭС" хотят обанкротить

В Самарской области собираются обанкротить крупнейшую управляющую компанию Сызрани. Речь идет о муниципальном унитарном предприятии "Жилищно-эксплуатационная служба". Истец - "ЭнергосбыТПлюс" - потребовал с коммунальщиков около 300 млн рублей. Иск о признании МУП "ЖЭС" несостоятельным поступил в арбитражный суд Самарской области.

Дочернее 

16 февраля 2018, 05:37
Массовое ДТП в Самарской области: в Волжском районе столкнулись шесть автомобилей

Массовое ДТП в Самарской области: в Волжском районе столкнулись шесть автомобилей

Утром 5 февраля в Волжском районе Самарской области произошло массовое ДТП. На трассе Р-225 между поселками Журавли и Воскресенка из-за плохих погодных условий столкнулись шесть машин. По данным региональной Поисково-спасательной службы, все участники аварии — легковые автомобили.

Отряд ПСС прибыл на 

5 февраля 2018, 12:19
В Волжском районе водитель легковушки чудом остался жив после столкновения с фурой

В Волжском районе водитель легковушки чудом остался жив после столкновения с фурой

29 января в Волжском районе Самарской области произошло ДТП, которое только чудом обошлось без погибших. 40-летний водитель «Nissan Bassara» ехал по дороге со стороны регионального центра в направлении трассы «М-5». Мужчина двигался слишком быстро и не держал дистанцию перед едущим 
30 января 2018, 02:18
В Волжском районе под колесами грузовой «ГАЗели» погибла женщина

В Волжском районе под колесами грузовой «ГАЗели» погибла женщина

Вечером 25 января в Волжском районе Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Трагедия случилась около 18:00 на 15 километре трассы «Николаевка – Черновский – Белозерки». Там под колеса грузовой «ГАЗели» попала женщина. Она шла в темноте по проезжей части 

26 января 2018, 04:00
Обратились в ФСБ: аудиторы выявили многочисленные нарушения в Самарском речпорту

Обратились в ФСБ: аудиторы выявили многочисленные нарушения в Самарском речпорту

Региональная счетная палата обратилась в МВД и ФСБ по итогам проверки деятельности Самарского речного порта. Как было заявлено на заседании комитета по транспорту Самарской губернской думы, аудиторы выявили многочисленные нарушения в его работе. Речь идет о периоде с 2015-го по 

22 января 2018, 10:37
Сызранское МУП

Сызранское МУП "ЖЭС" обанкротят за долги

Компания  «ЭнергосбыТ Плюс Самара» планирует начать процедуру банкротства сызранского муниципального унитарного предприятия «ЖЭС». Причиной такого шага стали его долги перед поставщиками энергоресурсов.
Задолженность перед Сызранской ТЭЦ "Т Плюс" составляет 495 миллионов рублей. Эта сумма может покрыть примерно 10-месячный объем потребления 

7 сентября 2017, 01:15
В Самаре борьбой с мусором на дорогах займется «чудо-веник» за 3 млн рублей

В Самаре борьбой с мусором на дорогах займется «чудо-веник» за 3 млн рублей

В Самаре начали тестировать новую подметально-уборочную машину элеваторного типа, передает 63.ru. «Механический веник» умеет убирать не только мелкий мусор и пыль, но и даже пустые бутылки.
 
Пока в областной столице испытывают только одну подобную машину, но если в течение 
5 апреля 2017, 10:36
В Чапаевске директор автотранспортного предприятия обвиняется в коммерческом подкупе

В Чапаевске директор автотранспортного предприятия обвиняется в коммерческом подкупе

Завершено расследование уголовного дела против 56-летнего директора муниципального унитарного предприятия «Чапаевсктранссервис», сообщает региональная прокуратура. Он обвиняется в коммерческом подкупе.

С мая 2010 года по март 2011-го обвиняемый занимал две должности: директора муниципального унитарного предприятия «Чапаевсктранссервис» и директора ООО «Чапаевская автотранспортная компания». 

24 июня 2014, 04:54
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх