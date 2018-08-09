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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Оказалось, что 35-летний мужчина долгое время не поддерживал свою дочь 
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В Самарской области за взятки задержали еще двух полицейских

В Самарской области за взятки задержали еще двух полицейских

В Самарской области продолжаются разоблачения и задержания коррупционеров. Сообщения о новых уголовных делах и спецоперациях поступают почти каждый день. Так, в среду, 8 августа, были арестованы очередные силовики.
 
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Сотрудники ФСБ выдворили из страны пособника террористов, задержанного в Самаре

В ноябре прошлого года сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали в Самаре 26-летнего выходца одной из среднеазиатских республик Азамата Рузиева. Он находился в международном розыске за участие в деятельности террористической группировки.

После задержания мужчину поместили в следственный изолятор на время, 

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На трассе в Самарской области «тринадцатая» столкнулась с грузовиком и влетела в ограждение

На трассе в Самарской области «тринадцатая» столкнулась с грузовиком и влетела в ограждение

В Самарской области полицейские ведут проверку ДТП на трассе Москва - Челябинск. Авария произошла рано утром 7 августа. На 1030 километре трассы Москва - Челябинск 35-летний автомобилист на ВАЗ-21130 ехал в направлении Челябинска со стороны российской столицы. 

По предварительным 
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В Самаре женщину-пристава задержали за помощь в передаче взятки

В Самаре женщину-пристава задержали за помощь в передаче взятки

Сотрудники спецслужб задержали в Самаре женщину, работавшую судебным приставом за посредничество во взяточничестве. По материалам дела, она предложила одному из должников разрешить все его проблемы с законом. Мужчину не выпускали за границу, а судебный пристав посоветовала ему уладить вопрос за 
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В Самарской области арестовано имущество должников на 48 млн рублей

В Самарской области арестовано имущество должников на 48 млн рублей

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10 июля 2018, 11:50
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Закир Муратов: «Главная задача - пополнение бюджета всех уровней»

В Самаре в среду, 27 июня, коллективу регионального управления Федеральной службы судебных приставов представили нового руководителя. Сделал это заместитель главного судебного пристава страны Владимир Воронин. Напомним, прежний глава УФССП Владимир Князев покинул свой пост в январе текущего года. Он перешел 

28 июня 2018, 10:34
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