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В Самаре «Рено» сбил мужчину на "зебре"
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16 октября 2016, 05:36
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В Самаре 11 жильцов многоэтажки эвакуировали из-за горящего балкона
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26 августа 2016, 01:00
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СКС: Улицы Самары утонут в канализационных стоках
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3 августа 2016, 05:59
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В Самаре погиб молодой парень в ДТП на Московском шоссе, есть фото
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8 мая 2016, 04:49
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В Самаре в квартиру залетела большая сова, есть фото
Вчера, 29 января, ночью в Самаре в квартиру одного из домов рядом с пересечением улицы Мориса Тореза и Революционной залетела сова. Как передает портал Progorodsamara, хищная птица пыталась поймать в квартире… домашнего попугая.
"Сегодня к нам прилетел необычный …
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30 января 2016, 01:13
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Ученые планируют разгадать «запах смерти»
Как пишет английская Independent, в ближайшее время группа ученых проведет уникальный эксперимент, который позволит установить все составляющие специфического запаха, означающего приближение смерти. В рамках научной работы специалисты попытаются выяснить особенности химических и молекулярных веществ, которые начинают наполнять пространство при процессе …
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30 сентября 2015, 12:12
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В Нефтегорске полицейские по запаху платка нашли женщину, воровавшую украшения
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27 февраля 2014, 03:18
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В Самаре жители 5-этажки задыхаются из-за прорыва канализации
Принудительная ароматерапия. Жители пятиэтажки в Куйбышевском районе в условиях коммунальной аварии живут уже много лет. Проблемы с канализацией превратили квартиры на первом этаже в газовые камеры. Как выживают эти люди?
Едкий запах канализационных стоков повсюду. В такой атмосфере Нина Дмитриевна живет …
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21 января 2013, 03:02