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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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В Самаре «Рено» сбил мужчину на

В Самаре «Рено» сбил мужчину на "зебре"

Сегодня, 16 октября, около 10:20 утра на пересечении улиц Революционной и Печерской под колеса «Рено Дастера» попал пешеход, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, передает портал 63.ru.
 
Мужчина остался жив. Насколько серьезны его травмы, пока неизвестно. На месте 

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В Самаре 11 жильцов многоэтажки эвакуировали из-за горящего балкона

Накануне в Самаре в многоэтажке на улице Революционной случился пожар. 

Сообщение поступило в МЧС в четверг, 25 августа, в 17 часов 31 минуту. К месту ЧП, которому присвоил уровень сложности «1-Бис» направили шесть пожарных машин. В тушении приняли участие 29 человек. 

26 августа 2016, 01:00
СКС: Улицы Самары утонут в канализационных стоках

СКС: Улицы Самары утонут в канализационных стоках

В Самаре несколько десятков канализационных и водопроводных колодцев закатали в асфальт или завалили строительным мусором во время ремонта городских улиц, передают «Самарские коммунальные системы».
 
Например, в июне на проезжей части улицы Ново-Садовой на участке от Гастелло до Советской Армии 
3 августа 2016, 05:59
В Самаре погиб молодой парень в ДТП на Московском шоссе, есть фото

В Самаре погиб молодой парень в ДТП на Московском шоссе, есть фото

В ночь с субботы на воскресенье, с 7 по 8 мая, в Самаре на пересечении Московского шоссе и Революционной произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По версии сотрудников полиции, 43-летний водитель на "Toyota 
8 мая 2016, 04:49
В Самаре в квартиру залетела большая сова, есть фото

В Самаре в квартиру залетела большая сова, есть фото

Вчера, 29 января, ночью в Самаре в квартиру одного из домов рядом с пересечением улицы Мориса Тореза и Революционной залетела сова. Как передает портал Progorodsamara, хищная птица пыталась поймать в квартире… домашнего попугая.
 
"Сегодня к нам прилетел необычный 
30 января 2016, 01:13
Ученые планируют разгадать «запах смерти»

Ученые планируют разгадать «запах смерти»

Как пишет английская Independent, в ближайшее время группа ученых проведет уникальный эксперимент, который позволит установить все составляющие специфического запаха, означающего приближение смерти. В рамках научной работы специалисты попытаются выяснить особенности химических и молекулярных веществ, которые начинают наполнять пространство при процессе 
30 сентября 2015, 12:12
В Нефтегорске полицейские по запаху платка нашли женщину, воровавшую украшения

В Нефтегорске полицейские по запаху платка нашли женщину, воровавшую украшения

В октябре прошлого года от рук воровки пострадала жительница Нефтегорска. К женщине в дверь постучала неизвестная и попросила отдать в дар одежду и продукты. Затем она толкнула хозяйку квартиры, женщина от удара о дверь потеряла сознание. Придя в себя пострадавшая 

27 февраля 2014, 03:18
В Самаре жители 5-этажки задыхаются из-за прорыва канализации

В Самаре жители 5-этажки задыхаются из-за прорыва канализации

Принудительная ароматерапия. Жители пятиэтажки в Куйбышевском районе в условиях коммунальной аварии живут уже много лет. Проблемы с канализацией превратили квартиры на первом этаже в газовые камеры. Как выживают эти люди?

Едкий запах канализационных стоков повсюду. В такой атмосфере Нина Дмитриевна живет 

21 января 2013, 03:02
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