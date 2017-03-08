В Самаре в квартиру залетела большая сова, есть фото Как передает портал Progorodsamara, хищная птица пыталась поймать в квартире… домашнего попугая.



"Сегодня к нам прилетел необычный … Вчера, 29 января, ночью в Самаре в квартиру одного из домов рядом с пересечением улицы Мориса Тореза и Революционной залетела сова., хищная птица пыталась поймать в квартире… домашнего попугая."Сегодня к нам прилетел необычный