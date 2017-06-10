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Новейший российский истребитель МиГ-35 представят в конце января
Государственные испытания отечественного истребителя МиГ-35 стартуют в следующем месяце, а официально новинку могут представить до конца января. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на компании, имеющие отношение к созданию легкого истребителя МиГ-35.
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18 января 2017, 11:21
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В Самарской области подвели итоги осенней призывной кампании
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12 января 2017, 04:25
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Российские ученые изобрели материал для боевых машин-невидимок
Российские ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали особый метаматериал, с применением которого можно выпускать военную технику по так называемым стелс-технологиям. Речь идет о перспективах производства «машин-невидимок», отмечают отечественные СМИ.
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11 января 2017, 03:28
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Российская лаборатория А-100 «Премьер» впервые поднялась в воздух
Российская летающая лаборатория для испытания агрегатов суперсовременного отечественного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-100 «Премьер» впервые поднялась в воздух. О первом полете сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенную приборостроительную корпорацию.
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25 октября 2016, 03:35
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Президент Эстонии обручился с руководителем спецслужбы
Президент Эстонии Тоомас Ильвес обменялся кольцами с руководителем службы кибербезопасности Министерства внутренних дел Латвии Иеве Купце, доносят информацию британские СМИ. Сведения о помолвке не стали опровергать в администрации главы государства в Таллине.
Грядущая свадьба лидера Эстонии не отразится на выполнении …
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8 декабря 2015, 10:57
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Роспотребнадзор запретил ввоз латвийских шпрот
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28 июля 2015, 11:08
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В Самаре отметили День Военно-Морского Флота
В воскресенье, 26 июля, центром гуляний людей в тельняшках стала набережная Волги. Там собралось несколько десятков тысяч человек, которые отметили День Военно-Морского Флота.
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27 июля 2015, 01:16
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Отдых в Крыму оказался в Латвии вне закона
Полиция республики возбудила уголовное дело по факту продажи путёвок на полуостров. Накануне прошли обыски в двух офисах турфирмы, которая предлагала населению отдых на Черноморском побережье. Название организации - MKBC TOUR (турагентство "Дома Москвы"). Реализация путёвок в Крым позиционируется латвийскими властями …
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25 июня 2015, 06:05
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С 4 июня в России вступил в силу запрет на шпроты из Латвии и Эстонии
С сегодняшнего дня Россельхознадзором запрещены поставки продукции всех рыбоперерабатывающих латвийских и эстонских предприятий. Сергей Данкверт, глава Россельхознадзора, объяснил ограничение тем, что Россию не удовлетворяют «система обеспечения безопасности продукции на них, система прослеживаемости». В частности, в консервах был выявлен недопустимый уровень …
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4 июня 2015, 01:27
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В Тольятти в День Военно-морского флота воевали с фашистами
В последнее воскресенье июля вся страна отмечала День Военно-морского флота. В Тольятти ветераны-моряки вместе с воспитанниками военно-патриотических клубов организовали масштабную историческую реконструкцию событий Великой Отечественной войны.
Десант советских моряков выбивает подразделения вермахта с новороссийского побережья. Все как …
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29 июля 2013, 03:24
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"Авиакор" поставит три самолета ВМФ России
Самарский завод "Авиакор" заключил новый контракт на поставку трех самолетов Ан-140-100 для нужд Военно-морского флота России. Как сообщает "Авиапорт", самолеты будут изготовлены в стандартной грузопассажирской версии. Их передачу заказчику планируется осуществить в течение года. Напомним, "Авиакор" входит в корпорацию "Русские машины", …
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25 апреля 2013, 01:50