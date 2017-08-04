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Суд смягчил приговор инвалиду-колясочнику за разбойное нападение и назначил штраф
30 июля 2017 года за организацию вооруженного разбоя и хищения мотороллера суд приговорил 28-летнего парализованного москвича к четырем с половиной годам колонии.
Учитывая тот факт, что у приговоренного инвалида-колясочника имелось редкое заболевание, и категорию преступления, 3 августа Мосгорсуд изменил меру наказания …
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3 августа 2017, 06:03
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Задержан опасный самарец, который воткнул нож в человека на улице Стара-Загоре
Самарские полицейские раскрыли нападение на местного жителя, которого доставили в больницу с ножевыми ранением. Как выяснилось, у 42-летнего потерпевшего произошел конфликт со знакомым на улице Стара-Загоре. Сначала началась драка, потом 53-летний оппонент самарца начал размахивать ножом.
Уголовное дело завели по статье …
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25 июля 2017, 10:13
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13-летний подросток разрисовал из баллончика машину соседу и не смог убежать
В Отрадном сотрудники Росгвардии поймали хулигана, который испортил машину местного жителя. Вандал оказался несовершеннолетним.
По данным ведомства, на подростка обратили внимание, потому что в ночное время он находился на улице без сопровождения взрослых. Выяснилось, что ему 13 лет. На руках мальчика …
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20 июля 2017, 02:42
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Жадность фраера сгубила: тольяттинец пытался украсть автомагнитолу возле здания Росгвардии
В Тольятти сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника прямо на месте преступления. Мужчина проник в автомобиль ВАЗ-2114, который находился рядом со зданием Росгвардии на бульваре Курчатова.
Сотрудники ведомства услышали звон разбитого стекла и звук сработавшей сигнализации. Проследовав к источнику шума, …
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9 июля 2017, 04:47
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Подальше от столицы: МВД собралось отправлять мигрантов на Дальний Восток
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30 июня 2017, 12:18
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В России введут «паспорт гастарбайтера»
Гастарбайтерам будут выдавать специальные удостоверения личности. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывается в правительстве и силовых ведомствах. Уже известно, что внешне документ будет похож на паспорт. В него занесут основные данные о человеке, впишут сведения о месте фактического проживания и вклеят фотографию. …
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27 июня 2017, 08:00
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Самарец продавал гражданство РФ за 160 тысяч рублей
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22 июня 2017, 10:15
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Откатают пальцы: В Думу внесен законопроект об обязательной дактилоскопии приезжих
Представители МВД внесли в Госдуму законопроект, подразумевающий дактилоскопирование и фотографирование мигрантов при регистрации. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Александр Горовой.
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21 июня 2017, 10:03
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Посчитают «стволы»: Для владельцев оружия сделают единую систему учета
Росгвардия собирается решить давнюю проблему разобщенных региональных баз данных на оружие и его владельцев. Как сообщают российские агентства, в данный момент с этой целью создается система централизованного учета.
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15 июня 2017, 11:06
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В Самаре мужчина через окно проник в храм, но ограбить не смог
В Промышленном районе Самары предотвратили ограбление православного собора. Рано утром в церкви сработала сигнализация, туда быстро прибыли сотрудники Росгвардии. В помещении задержали мужчину, собиравшего ценные вещи. Выяснилось, что он проник в здание, взломав окно.
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7 июня 2017, 11:14
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В Тольятти маргинал изрезал «розочкой» 78-летнюю пенсионерку и отнял 40 рублей
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6 июня 2017, 11:43
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Избили, связали и ограбили: разбойное нападение под Кинелем
О разбойном нападении сообщил в Фейсбук Юрис Шафиев, бывший руководитель департамента по вопросам общественной безопасности и контролю администрации Самары. По его словам, преступление произошло ночью в Студенцах, коттеджном поселке под Кинелем. Хозяева избиты, связаны. Что-то вынесли. Подозреваются «четверо в …
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18 мая 2017, 02:21