Бывший проведет в изоляторе временного содержания еще 72 часа.

Сегодня Самарский районный суд должен был выбрать ему меру пресечения для первого заместителя генерального директора РКЦ «Прогресс» Константина Наумова, но отложил это решение до воскресенья, 17 февраля.

Его задержали накануне по подозрению в мошенничестве, у него дома прошли обыски. По версии …