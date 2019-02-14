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Материалы по теме:

Константин Наумов проведет в изоляторе временного содержания еще 72 часа

Константин Наумов проведет в изоляторе временного содержания еще 72 часа

Бывший  проведет в изоляторе временного содержания еще 72 часа.

Сегодня Самарский районный суд должен был выбрать ему меру пресечения для первого заместителя генерального директора РКЦ «Прогресс» Константина Наумова, но отложил это решение до воскресенья, 17 февраля. 

Его задержали накануне по подозрению в мошенничестве, у него дома прошли обыски. По версии 

14 февраля 2019, 06:12
«Не хотят, чтобы я болтал лишнего»: о чем говорил бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов в суде

«Не хотят, чтобы я болтал лишнего»: о чем говорил бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов в суде

Может надавить на свидетелей, скрыться от следствия, подделать или уничтожить доказательства. Такую оценку следователь дал экс-руководителю СОФЖИ и управления капстроительства Самарской области  Реналю Мязитову, обвиняемому в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Поэтому содержание под стражей в изоляторе необходимо продлить еще на 
14 февраля 2019, 01:22
Бывшего главу СОФЖИ Реналя Мязитова оставили под стражей еще на два месяца

Бывшего главу СОФЖИ Реналя Мязитова оставили под стражей еще на два месяца

Бывшему главе СОФЖИ и регионального управления капстроительства Реналю Мязитову продлили арест на 2 месяца. Такое решение в среду вечером принял Октябрьский районный суд. Мязитов останется в СИЗО как минимум до 23 апреля. Защита экс-чиновника в течение трех дней намерена опротестовать 
13 февраля 2019, 05:59
Самарчанку поймали с героином на полмиллиона рублей

Самарчанку поймали с героином на полмиллиона рублей

В областной столице перед судом предстанет 40-летняя женщина. Ее подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, а также в приобретении и хранении запрещенных веществ. По версии следствия, 12 сентября прошлого года она купила у своего знакомого 105 упаковок 
13 февраля 2019, 09:50
Александр Хинштейн стал зампредом комитета Госдумы по борьбе с коррупцией

Александр Хинштейн стал зампредом комитета Госдумы по борьбе с коррупцией

Александр Хинштейн избран заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Об этом сообщил сам парламентарий в своем Твиттере. Решение по его кандидатуре было принято единогласно.

«Благодарю коллег за доверие», - пишет Александр Хинштейн.

Напомним, Хинштейн стал депутатом Госдумы текущего созыва 

12 февраля 2019, 02:36
Самара вошла в десятку самых коррумпированных городов страны

Самара вошла в десятку самых коррумпированных городов страны

Самара вошла в ТОП-10 самых коррупционных городов России. Его составило агентство ZOOM MARKET. Его эксперты анализировали не количество уголовных дел по соответствующим статьям, а провели опрос граждан. Всего в нем приняли участие 3600 респондентов в возрасте от 23 до 67 

4 февраля 2019, 12:25
Житель Новокуйбышевска получил более 3 лет «строгача» за попытку подкупа следователя

Житель Новокуйбышевска получил более 3 лет «строгача» за попытку подкупа следователя

В Новокуйбышевске вынесен приговор местному жителю, которого обвиняли сразу в целой серии криминальных эпизодов. По версии силовиков, 15 августа этого года мужчина попробовал подкупить следователя. Он предложил ему 50 тысяч за отказ в возбуждении уголовного дела за незаконное проникновение в 

27 декабря 2018, 01:39
Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии продлили арест

Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии продлили арест

Бывший замначальника регионального управления Росгвардии Дмитрий Сазонов проведет в СИЗО еще как минимум 3 месяца. Суд продлил его арест до 25 марта. Напомним, Сазонова обвиняют в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, он регулярно получал деньги от частной 

25 декабря 2018, 02:33
Самарская ракета успешно вывела на орбиту французский военный спутник

Самарская ракета успешно вывела на орбиту французский военный спутник

Накануне ракета-носитель «Союз-СТ» успешно вывела на околоземную орбиту французский военный спутник оптико-электронной разведки CSO-1. Старт был произведен с космодрома Куру. Отмечается, что пуск был намечен на еще на 18 декабря, но его перенесли на сутки из-за погодных условий, сообщает
20 декабря 2018, 05:13
Начальник управления финансов ЦСКБ Прогресс Светлана Кирилина останется без работы

Начальник управления финансов ЦСКБ Прогресс Светлана Кирилина останется без работы

Сегодня Самарский районный суд областной столицы продлил срок ее отстранения от полномочий до конца расследования без указания конкретной даты. Как уже сообщала ТЕРРА, топ-менеджера вместе с главным инженером завода Сергеем Тюлевиным подозревают в превышении полномочий.
По версии следствия, в период 

29 декабря 2016, 02:21
Самарский «Союз» в ЧП с «Прогрессом» не при чем

Самарский «Союз» в ЧП с «Прогрессом» не при чем

Руководство Федерального космического агентства опровергло версию взрыва при выводе на орбиту грузового корабля "Прогресс", совершенном носителем "Союз 2.1А".

Напомним, 28 апреля произошел инцидент потери контроля над космическим аппаратом. По данным Роскосмоса, пуск и полет ракеты, произведенной самарским РКЦ "Прогресс", 
30 апреля 2015, 09:30
Ратное дело: самарскую ракету перед стартом освятил священник

Ратное дело: самарскую ракету перед стартом освятил священник

Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником связи двойного назначения была освящена перед стартом на космодроме Плесецк, сообщает сайт Архангельской и Холмогорской епархии. Культовую процедуру совершил протоиерей Артемий Эмке, являющийся помощником начальника космодрома по работе с верующими военнослужащими. По словам священнослужителя, молитва 

3 ноября 2014, 04:53
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