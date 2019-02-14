С минуты на минуту в Самарском районном суде начнется заседание, на котором будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для бывшего первого заместителя генерального директора РКЦ «Прогресс» Константина Наумова. Накануне его задержали по подозрению в мошенничестве, у него дома прошли обыски. И это уже не первое уголовное дело в отношении топ-менеджеров "Прогесса". В нецелевом расходовании бюджетных средств и злоупотреблении полномочиями обвиняют главного инженера Сергея Тюлевина и начальника финансового управления Светлану Кирилину. По версии следствия, они причастны к закупкам по завышенным ценам оборудования для производства ракет-носителей «Союз-2». Нанесенный ущерб оценивается правоохранителями более чем в полмиллиарда рублей. А бывшего гендиректора предприятия Александра Кирилина обвиняют в том, что он нанёс ущерб заводу в €2 млн, купив гидравлический вытяжной пресс по завышенной цене. Его отстранили от должности.
"ТЕРРА" следит за развитием событий.
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Константин Наумов проведет в изоляторе временного содержания еще 72 часа
Бывший проведет в изоляторе временного содержания еще 72 часа.
Сегодня Самарский районный суд должен был выбрать ему меру пресечения для первого заместителя генерального директора РКЦ «Прогресс» Константина Наумова, но отложил это решение до воскресенья, 17 февраля.
Его задержали накануне по подозрению в мошенничестве, у него дома прошли обыски. По версии …
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14 февраля 2019, 06:12
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«Не хотят, чтобы я болтал лишнего»: о чем говорил бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов в суде
Может надавить на свидетелей, скрыться от следствия, подделать или уничтожить доказательства. Такую оценку следователь дал экс-руководителю СОФЖИ и управления капстроительства Самарской области Реналю Мязитову, обвиняемому в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Поэтому содержание под стражей в изоляторе необходимо продлить еще на …
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14 февраля 2019, 01:22
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Бывшего главу СОФЖИ Реналя Мязитова оставили под стражей еще на два месяца
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13 февраля 2019, 05:59
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Самарчанку поймали с героином на полмиллиона рублей
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13 февраля 2019, 09:50
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Александр Хинштейн стал зампредом комитета Госдумы по борьбе с коррупцией
Александр Хинштейн избран заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Об этом сообщил сам парламентарий в своем Твиттере. Решение по его кандидатуре было принято единогласно.
«Благодарю коллег за доверие», - пишет Александр Хинштейн.
Напомним, Хинштейн стал депутатом Госдумы текущего созыва …
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12 февраля 2019, 02:36
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Самара вошла в десятку самых коррумпированных городов страны
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4 февраля 2019, 12:25
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Житель Новокуйбышевска получил более 3 лет «строгача» за попытку подкупа следователя
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27 декабря 2018, 01:39
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Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии продлили арест
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25 декабря 2018, 02:33
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Самарская ракета успешно вывела на орбиту французский военный спутник
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20 декабря 2018, 05:13
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Начальник управления финансов ЦСКБ Прогресс Светлана Кирилина останется без работы
Сегодня Самарский районный суд областной столицы продлил срок ее отстранения от полномочий до конца расследования без указания конкретной даты. Как уже сообщала ТЕРРА, топ-менеджера вместе с главным инженером завода Сергеем Тюлевиным подозревают в превышении полномочий.
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29 декабря 2016, 02:21
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Самарский «Союз» в ЧП с «Прогрессом» не при чем
Руководство Федерального космического агентства опровергло версию взрыва при выводе на орбиту грузового корабля "Прогресс", совершенном носителем "Союз 2.1А".
Напомним, 28 апреля произошел инцидент потери контроля над космическим аппаратом. По данным Роскосмоса, пуск и полет ракеты, произведенной самарским РКЦ "Прогресс", …
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30 апреля 2015, 09:30
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Ратное дело: самарскую ракету перед стартом освятил священник
Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником связи двойного назначения была освящена перед стартом на космодроме Плесецк, сообщает сайт Архангельской и Холмогорской епархии. Культовую процедуру совершил протоиерей Артемий Эмке, являющийся помощником начальника космодрома по работе с верующими военнослужащими. По словам священнослужителя, молитва …
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3 ноября 2014, 04:53
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