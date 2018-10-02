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Тело мертвого подростка нашли в бараке в Чапаевске

Тело мертвого подростка нашли в бараке в Чапаевске

В Чапаевске расследуют обстоятельства гибели 12-летнего воспитанника одного из местных интернатов. Тело умершего ребенка было найдено в бараке на улице Октябрьской. Признаков насильственной смерти у подростка обнаружено не было, сообщает ВолгаНьюс.

Сотрудники городского Следкома продолжают выяснять детали трагедии. 
24 сентября 2018, 06:05
Высокопоставленного железнодорожника поймали на взятке в Самаре

Высокопоставленного железнодорожника поймали на взятке в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело на высокопоставленного железнодорожника. Главного инженера Самарской дистанции пути – структурного подразделения Куйбышевской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в 

19 сентября 2018, 03:55
К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи

К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи

Сотрудники регионального Следственного комитета приступили к проверке обстоятельств взрыва, в результате которого погибли двое специалистов ПАО «Кузнецов». По уточненной информации, ЧП случилось около 14:00 31 августа на территории испытательного полигона предприятия в поселке Прибрежный. Во время чистки кислородного резервуара там 

31 августа 2018, 03:09
В обстоятельствах гибели мужчины на пожаре под Тольятти разбирается Следственный комитет

В обстоятельствах гибели мужчины на пожаре под Тольятти разбирается Следственный комитет

Региональное управление Следственного комитета приступило к проверки гибели мужчины в результате пожара под Тольятти. Инцидент произошел 20 августа в селе Зеленовка. Во время разбора развалин сгоревшего дома там было обнаружено тело 68-летнего мужчины.

По предварительной версии, причиной инцидента стало неосторожное обращение 

20 августа 2018, 01:30
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