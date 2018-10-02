В полицию города Похвистнево поступили сообщения о кражах из четырех местных магазинов. Во всех эпизодах в роли злоумышленницы выступила женщина. В первом магазине она украла 4 бутылки виски стоимостью в 1500 рублей. Добычей любительницы легкой наживы во второй торговой точке стали 10 палок колбасы. После совершения преступления продавцы попытались ее остановить. Но женщина, вернув две палки колбасы догнавшим её сотрудникам, убежала. Еще в двух магазинах добычей воровки стали 4 флакона туалетной воды.
Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители вычислили подозреваемую. Ею оказалась 24-летняя жительница Похвистнево, которая ранее уже имела проблемы с законом.
Женщина полностью признала свою вину. На нее возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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